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    Bir tuhaf uzaylı filmi: Güney Kore yapımı Hope'un fragmanı yayınlandı

    Bilim-kurgu, korku ve dram türlerini harmanlayan Hope'un yeni fragmanı yayınladı. Güney Kore yapımı film, kontrolden çıkan tuhaf bir ilk temas hikâyesini perdeye taşıyor.

    Bir tuhaf uzaylı filmi: Güney Kore yapımı Hope'un fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore sinemasının en dikkat çekici yönetmenlerinden olan Na Hong-jin (The Chaser, The Wailing), 10 yıl sonra yeni bir filmle geri dönüyor. Yönetmenin dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan yeni filmi Hope, bu sonbaharda vizyona girecek. Gerek yönetmeni, gerekse konusuyla merak uyandıran Hope içi bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman yayınlandı.

    Hope, Bu Sonbaharda Sinemaseverlerle Buluşacak

    Bilim-kurgu, korku ve dram türlerini harmanlayan Hope, Kore Tarafsız Bölgesi yakınlarındaki bir köyde başlıyor. Tuhaf bir ziyaret sonrası köy halkı kozmik bir gizemle karşı karşıya kalıyor. Bu tuhaf ilk temas, kısa süre içinde bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

    Yönetmenin Hollywood’da çektiği ilk film olan Hope, uluslararası bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Hwang Jung-min, Hoyeon gibi isimler yer alıyor.

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