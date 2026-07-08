Bir tuhaf uzaylı filmi: Güney Kore yapımı Hope'un fragmanı yayınlandı

Hope, Bu Sonbaharda Sinemaseverlerle Buluşacak
Bilim-kurgu, korku ve dram türlerini harmanlayan Hope, Kore Tarafsız Bölgesi yakınlarındaki bir köyde başlıyor. Tuhaf bir ziyaret sonrası köy halkı kozmik bir gizemle karşı karşıya kalıyor. Bu tuhaf ilk temas, kısa süre içinde bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.
Yönetmenin Hollywood’da çektiği ilk film olan Hope, uluslararası bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Hwang Jung-min, Hoyeon gibi isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: