Bilim kurgu ile aksiyonu birleştiren The Running Man'den yeni fragman

Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak bu yeni versiyon, Shaun of the Dead ve Baby Driver gibi filmlerle adından söz ettiren Edgar Wright'ın imzasını taşıyor. Bu yönüyle daha da merak uyandıran The Running Man için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.
The Running Man, 14 Kasım'da Vizyona Girecek
Bilim kurgu ve aksiyon türlerini harmanlayan The Running Man, medyanın devlet kontrolünde olduğu ve toplumun gösteriyle uyuşturulduğu distopik bir gelecekte geçiyor. TV'deki en popüler programlardan biri olan The Running Man'de çaresiz insanlar ve eski suçlular 30 gün boyunca hayatta kalmak için yarışıyor. İstedikleri yere kaçma imkânı verilen bu yarışmacıların, ödülü kazanmak için 30 gün boyunca peşlerindeki avcıları atlatıp hayatta kalmaları gerekiyor. Bu yeni versiyon, başka çaresi olmadığı için yarışmaya katılan Ben Richards'a odaklanıyor.
Bu yeni versiyonun başrolünde, son dönemin yükselen yıldızı Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Katy O'Brian, Daniel Ezra, Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo gibi isimler eşlik ediyor.