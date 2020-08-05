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    Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos)

    5 ağustos 2020 tarihine ilişkin günlük vaka tablosu yayınlandı. Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos 2020 tarihli Covid-19 vaka tablosunu paylaştı. Bayramdaki tedbirsizliklerin sonucu olarak dün açıklanan vaka sayısında rekor artış gerçekleşmiş ve yeni vaka sayısı 1083 olarak açıklanmıştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1178 olarak açıklandı.

    Bugün 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 582 kişi ağır hasta durumunda. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." dedi.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    LordFreedom25 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu.
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    redar 2 hf.
    Ayasofya’yı cami yapıp orda ülkenin her tarafından insanı toplayıp, sonra bu insanların bayram ziyaretlerine gitmesine müsade eden AKP hükümetinin elinde kandır, vefat eden her yurttaş.
    Ayasofya’yı cami yapıp orda ülkenin her tarafından insanı toplayıp, sonra bu insanların bayram ziyaretlerine gitmesine müsade eden AKP hükümetinin elinde kandır...
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    İstan34bul (suleyman ) 2 hf.
    Ezanları susturamayacaksınız 😁

    Bayrakları indiremeyeceksiniz.
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 hf.
    Ankaragüclüyüm diyon kolonda paça bile yok nasil anagaragüclü a... :)
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    pilotaFerrari 2 hf.
    Akp'nin kul hakkı defteri dolmuştur bence. Yeni bi defter lazım.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Bir süredir vakaların hızla arttığını açıklıyorlar. Görüntülerde de sosyal mesafe ve maske kuralının rahatça yok sayıldığı gözlemleniyor. Buna rağmen vaka sayısı hâla nasıl 1000 lerde?
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    vonderplanitz 2 hf. interwap
    5000 deseler rakamın fake olduğu belli olur. Bu Corona planını tezgahlayanları aptal mı sandın?
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    Why Shy 2 hf.
    Devlet vaka sayılarını olduğundan fazla söylemeli yoksa kimse virüsü ciddiye almıyor. Şuan devlet 100 bin vaka var dese 1 kişi maskesiz gezmez.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. Why Shy
    Devletin söylediğine kimse inanmaz, gözüyle görmesi lazım, yakınlarını kaybetmesi lazım.
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    Lion_Army (Engin Günel) 2 hf.
    Virüs din,dil ve ırk yapmıyor her yerde aynı. Öncelikle burda Ayasofya ve Tatilciler diye ayırım yapmayın. Ülke’de öyle bir algı varki Tatil’e giden her insan dinsiz namaz kılmayan beynamaz muamelesi yapılıyor resmen. Bir sürü tanıdığım çevremde Tatiline de gidiyor Namazını da kılıyor.

    Dediğim gibi Virüs Din,Dil ve Irk ayrımı yapmıyor her yerde aynı, Ayasofya’da ki kalablaık nasıl yanlışsa Sahilde ki kalablıklarda bir o kadar yanlış.Virüs Ayasofya’da Bulaşmayıp Sahilde bulaşıyor ya da Sahilde bulaşmıyor Ayasofya da bulaşıyor değil olay.
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    Nehalem (Özgür KARADAYI) 2 hf.
    Başlıkta "KORKUTUCU ARTIŞ" yazınca bende 100'de 1.000.000 artış var sandım ??
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    lazer__ 2 hf.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 hf.
    Suçu Ayasofya’da arayıp tatilcileri yok sayan herkesi blokladım burda.



    Şundan eminim Ayasofyaya giden kitlenin çoğu bodrumda tatil yapmıyor, bodrumda tatil yapan kitlenin çoğuda Ayasofya’ya gitmedi.





    2 hafta sonra vakalar tekrar yükseldiğinde bu seferde akp trolleri bodrum tatilcilerine laf sayacak ve onlarıda blokluycam.



    Bu yüzden iki taraftandan da nefret ediyorum. Akp tarafıda chp tarafıda aynı çiçeğin laciverti.



    Troll konusu derken az mesajlı hesapların Ayasofya diye salyalarını akıtarak mesaj atmalarından troll operasyonu olduğu belli oluyor. Çok değil 2 hafta sonrada akp trolleri tatilcilere saydıracak.
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    YOURMOVE 2 hf.
    Yaz sezonu bitene kadar böyle yavaş yavaş sayıyı arttıracak. Yaz sezonu bitince yasaklar tekrar gelecek.Not: tahmincik
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 hf.
    Demiyim demiyim diyorum da ya kardeşim devlet ne yapsın daha ? Bayram oluyor millet coşuyor ,denizler plajlar o biçim kalabalık ne yapacaksın buna ? Yasak yapılsa ona laf edeceksiniz .
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