Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos)



T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos 2020 tarihli Covid-19 vaka tablosunu paylaştı. Bayramdaki tedbirsizliklerin sonucu olarak dün açıklanan vaka sayısında rekor artış gerçekleşmiş ve yeni vaka sayısı 1083 olarak açıklanmıştı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1178 olarak açıklandı.

Bugün 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 582 kişi ağır hasta durumunda. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." dedi.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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