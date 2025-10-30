Guy Ritchie ve Jason Statham, Viva La Madness için yeniden bir araya geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Guy Ritchie ile ünlü oyuncu Jason Statham'ın neredeyse 30 yıl önce başlayan iş birlikleri, bugüne kadar Snatch, Revolver, Wrath of Man gibi dikkat çekici filmlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bugüne kadar beş projede birlikte çalışan ikili, şimdi birlikte altıncı filmlerine imza atmaya hazırlanıyor. Jason Statham, Guy Ritchie'nin Viva La Madness adlı yeni filminde rol alacak.

Viva La Madness (Yaşasın Delilik), J.J. Connolly'nin aynı adlı romanından uyarlanacak. Aslında Viva La Madness, daha önce 2004 yılında sinemaya uyarlanan Layer Cake'in devam romanı. Ancak Guy Ritchie tarafından hazırlanan bu uyarlamanın Layer Cake'in devam filmi olmayacağı, tek başına duran münferit bir yapım olacağı belirtiliyor.

Viva La Madness'ın Çekimlerine Ocak Ayında Başlanacak

Aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getiren filmin çekimlerine Ocak ayında başlanacak. Şimdilik oyuncu kadrosu için açıklanan tek isim Jason Statham olsa da bu durumun çok yakında değişmesi bekleniyor. Zira filmin Ocak ayında sete çıkabilmesi için bir an önce casting (oyuncu seçme) sürecine başlaması gerekiyor.

Amazon'un Gülümseten Kasım (Black Friday) indirimleri başladı 14 sa. önce eklendi

J.J. Connolly'nin filme kaynaklık edecek romanı, Londra'da geçiyor ve sadece X olarak bilinen bir uyuşturucu satıcısına odaklanıyor. Aynı Layer Cake gibi Viva La Madness da uyuşturucu, seks ve suç dolu bir yeraltı hikâyesi sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Guy Ritchie ve Jason Statham yeni bir filmde buluşuyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: