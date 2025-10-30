Giriş
    Guy Ritchie ve Jason Statham, Viva La Madness için yeniden bir araya geliyor

    Daha önce beş filmde birlikte çalışan başarılı yönetmen Guy Ritchie ve ünlü oyuncu Jason Statham, yeniden bir araya geliyor. Statham, Ritchie'nin Viva La Madness adlı yeni filminde rol alacak.

    Guy Ritchie ve Jason Statham, Viva La Madness ile yeniden bir araya geliyor Tam Boyutta Gör
    Başarılı yönetmen Guy Ritchie ile ünlü oyuncu Jason Statham'ın neredeyse 30 yıl önce başlayan iş birlikleri, bugüne kadar Snatch, Revolver, Wrath of Man gibi dikkat çekici filmlerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bugüne kadar beş projede birlikte çalışan ikili, şimdi birlikte altıncı filmlerine imza atmaya hazırlanıyor. Jason Statham, Guy Ritchie'nin Viva La Madness adlı yeni filminde rol alacak.

    Viva La Madness (Yaşasın Delilik), J.J. Connolly'nin aynı adlı romanından uyarlanacak. Aslında Viva La Madness, daha önce 2004 yılında sinemaya uyarlanan Layer Cake'in devam romanı. Ancak Guy Ritchie tarafından hazırlanan bu uyarlamanın Layer Cake'in devam filmi olmayacağı, tek başına duran münferit bir yapım olacağı belirtiliyor.

    Viva La Madness'ın Çekimlerine Ocak Ayında Başlanacak

    Aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getiren filmin çekimlerine Ocak ayında başlanacak. Şimdilik oyuncu kadrosu için açıklanan tek isim Jason Statham olsa da bu durumun çok yakında değişmesi bekleniyor. Zira filmin Ocak ayında sete çıkabilmesi için bir an önce casting (oyuncu seçme) sürecine başlaması gerekiyor.

    J.J. Connolly'nin filme kaynaklık edecek romanı, Londra'da geçiyor ve sadece X olarak bilinen bir uyuşturucu satıcısına odaklanıyor. Aynı Layer Cake gibi Viva La Madness da uyuşturucu, seks ve suç dolu bir yeraltı hikâyesi sunuyor.

