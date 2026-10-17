True Detective'in 5. sezonu iki yıldız oyuncuyu bir araya getirecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan HBO dizisi True Detective, yakında 5. sezonuyla geri dönecek. Üstelik bu yeni sezon başrol oyuncularıyla epey iddialı geliyor. Hatırlarsanız daha önce gelen haberlerde HBO'nun başrollerden biri için Nicolas Cage ile görüştüğü söyleniyordu. Cage ile anlaşmaya varan HBO, ona eşlik etmesi için ünlü bir isimle daha el sıkıştı. True Detective'in 5. sezonunda başrolleri Nicolas Cage ile Antonio Banderas paylaşacak.

True Detective 5. Sezonu Issa López Hazırlıyor

True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için yeni sezonda da yepyeni bir hikâye izliyor olacağız. Night Country alt başlıklı 4. sezonunda izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren dizi, 5. sezonunda şehre geri dönüyor. Dizinin 5. sezonu New York'ta, Jamaica Bay bölgesinde geçecek. Nicolas Cage, New Yorklu bir dedektifi canlandıracak.

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Night Country gibi 5. sezonu da Issa López hazırlıyor. İlk üç sezonun yazarı olan Nic Pizzolato ise 5. sezonun parçası değil.

True Detective'in 5. sezonunun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması bekleniyor. Bu da yeni sezonu muhtemelen 2027'de izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor.

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True Detective 5. sezon iki yıldız oyuncuyu bir araya getirecek

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