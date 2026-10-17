True Detective'in 5. sezonu iki yıldız oyuncuyu bir araya getirecek

True Detective 5. Sezonu Issa López Hazırlıyor
True Detective, her sezonunda yeni karakterlerle farklı hikâyeler anlatan bir antoloji dizisi olduğu için yeni sezonda da yepyeni bir hikâye izliyor olacağız. Night Country alt başlıklı 4. sezonunda izleyicileri Alaska'nın dondurucu topraklarına götüren dizi, 5. sezonunda şehre geri dönüyor. Dizinin 5. sezonu New York'ta, Jamaica Bay bölgesinde geçecek. Nicolas Cage, New Yorklu bir dedektifi canlandıracak.
Night Country gibi 5. sezonu da Issa López hazırlıyor. İlk üç sezonun yazarı olan Nic Pizzolato ise 5. sezonun parçası değil.
True Detective'in 5. sezonunun çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması bekleniyor. Bu da yeni sezonu muhtemelen 2027'de izleme şansı yakalayacağımız anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: