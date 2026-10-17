John Wick ve Sifu'ya benzetilen Spine'ın oynanış fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Kung fu teknikleriyle ateşli silahları bir araya getiren "gun fu", Hong Kong sinemasından doğmuş olsa da asıl popülerliğini John Wick filmleriyle kazandı. Ateşli silahların yakın dövüşte kullanıldığı bu tekniğin ilgi çekici sekanslar ortaya çıkarması, oyun dünyasına da ilham verdi. Bir "gun fu oyunu" olarak tanımlanan Spine, önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak. 2027 yazında çıkacak oyun için tanıtım çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, ilk oynanış fragmanı da yayınlandı.

Spine, 2027 Yazında Çıkacak

Tam adı "SPINE: This is Gun Fu" olarak belirlenen Spine'ın oynanış fragmanı, oyunun hem John Wick'ten hem de sevilen dövüş oyunu Sifu'dan izler taşıyacağını gösteriyor.

Spine'da oyuncular bir sokak sanatçısı olan Redline'ı kontrol edecek. Spine adı verilen bilinçli bir dövüş çipiyle donatılmış olan Redline, kardeşini kurtarmak için baskıcı bir AI yönetimine karşı mücadele edecek.

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PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X'e gelecek olan SPINE: This is Gun Fu için şimdilik "2027 yazı"nın ötesinde bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak kesin çıkış tarihinin de çok yakında duyurulması bekleniyor.

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