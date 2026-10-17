John Wick ve Sifu'ya benzetilen Spine'ın oynanış fragmanı yayınlandı

Spine, 2027 Yazında Çıkacak
Tam adı "SPINE: This is Gun Fu" olarak belirlenen Spine'ın oynanış fragmanı, oyunun hem John Wick'ten hem de sevilen dövüş oyunu Sifu'dan izler taşıyacağını gösteriyor.
Spine'da oyuncular bir sokak sanatçısı olan Redline'ı kontrol edecek. Spine adı verilen bilinçli bir dövüş çipiyle donatılmış olan Redline, kardeşini kurtarmak için baskıcı bir AI yönetimine karşı mücadele edecek.
PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X'e gelecek olan SPINE: This is Gun Fu için şimdilik "2027 yazı"nın ötesinde bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak kesin çıkış tarihinin de çok yakında duyurulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: