Dune: Prophecy'nin 2. sezonu için beklenen açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşan en dikkat çekici dizilerden biri de Dune: Prophecy oldu. Dune filmlerinde anlatılan olayların binlerce yıl öncesinde geçen dizi, epey sorunlu geçen bir yapım sürecinin ardından nihayet 17 Kasım'da izleyici ile buluştu.

İlk başta filmi yapan ekip tarafından hazırlanması planlanmış olsa da zamanla yeni bir ekibe devredilmiş olması Dune: Prophecy'e dair soru işaretleri yaratıyordu. Ancak ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi memnun etti. Dizi öyle övgülere boğulmadı belki ama genel olarak geçer not aldı. Bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. Dizinin bu hafta sonu tamamlanacak olan ilk sezonu izleyici rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldürdü.

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Dune: Prophecy 2. Sezon Onayını Aldı

Bu ikisi bir araya gelince, dizinin devam etmesinin de önü açılmış oldu. Nitekim beklenen açıklama dün geldi. HBO, Dune: Prophecy'ye 2. sezon onayını verdi. 2. sezonu da yine aynı ekip hazırlayacak.

Dune: Prophecy, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Dizi bu yönüyle Dune filmleri kadar Game of Thrones'u da andırıyor.

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