Bilgisayar korsanları bir devlet uydusunu hackleyip kontrolü ele geçirdi

Tam Boyutta Gör Uzaydaki binlerce uydu, siber güvenlik tehditlerine karşı ne kadar güvenli? Bu sorunun yanıtını araya Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uyduların güvenlik önlemlerini test etmek için bir siber güvenlik tatbikatı düzenledi.

ESA, uzay endüstrisindeki siber güvenlik uzmanlarını OPS-SAT gösteri nano uydusunun kontrolünü ele geçirmeye davet etti. Bunun üzerinde beyaz şapkalı bilgisayar korsanları da sistemin kontrolünü ele geçirmek için çeşitli "etik" bilgisayar korsanlığı tekniklerini kullandı.

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Bilgisayar korsanları uyduya girmeyi ve yükün küresel konum sistemini, tutum kontrol sistemini ve hatta yerleşik kamerayı dahi kontrol altına almayı başardı.

Tatbikata ilişkin yayınlanan rapor, hackerların kontrolü ele geçirmek için standart erişim haklarını kullandıklarını ve ardından çeşitli güvenlik açıklarını kullanarak kötü amaçlı kod eklediklerini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklikler, bilgisayar korsanlarının eylemlerini gizlemesine ve ayrıca Dünya'ya geri gönderilen verileri tehlikeye atmasına izin verdi, hatta yerleşik kamera tarafından çekilen görüntüleri değiştirmeye kadar gitti.

Tatbikat sonrası konuşan bir siber güvenlik uzmanı, tatbikatın benzeri görülmemiş olduğunu ancak uydu sistemlerinde bulunan potansiyel kusurlar ve güvenlik açıkları konusunda farkındalığı artırmak için önemli olduğunu söyledi. Böylece hem mevcut hem de gelecekteki uydu sistemlerinin bu tür saldırılara karşı daha iyi korunabilecek.

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