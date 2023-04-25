NASA'nın HARP projesi Dünya'nın manyetosferinin ürkütücü seslerini yakaladı

Dünya'nın manyetosferi ve Güneş
Dünya'nın manyetosferi, gezegenimizin dış atmosferini çevreleyen ve bizi zararlı Güneş radyasyonlarından ve güneş fırtınalarından koruyan koruyucu manyetik kalkan olarak nitelendirilebilir. Bilim insanları manyetosferin ve Güneş’in doğasını anlayarak bizi etkileyen uzay hava olaylarını tahmin edebilir ve bunlara hazırlanacak bilgileri elde edebilir. Güneş rüzgarları manyetosferi sıkıştırıp şekillendirerek Dünya'nın çok gerisine uzanan uzun bir kuyruk haline gelmesine neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla Dünya'nın manyotesferi sabit şekilde değildir ve Güneş rüzgarları ile sürekli olarak şekillenir.
Proje daha şimdiden ses kesitlerinde önceki tahminlere aykırı desenler içermesiyle şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ekip bu beklenmedik sesleri derinlemesine incelemeyi planlıyor. Öte yandan manyetosferden ses kaydetmek bilim insanları için yeni bir olgu değil. İki ay önce X sınıfı bir Güneş patlaması Dünya'ya çarpmış ve radyo kesintilerine neden olmuştu. Amatör bir radyo astronomu olan Thomas Ashcraft, Dünya ile çarpışan patlamanın alışılmadık bir ses kaydını yakalamayı başardı ancak Ashcraft'ın kaydı daha çok gürültülü bir parazite benziyordu. HARP projesi kapsamında elde edilen ses ise daha net ve daha anlaşılır seviyede.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)