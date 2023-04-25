Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA'nın HARP projesi Dünya'nın manyetosferinin ürkütücü seslerini yakaladı

    NASA'nın HARP projesi, Dünya'nın manyetosferiyle ilgili verileri duyulabilir seslere dönüştürerek araştırmacıların düzensizlikleri tespit etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
    Oy Ver
    NASA'nın HARP projesi Dünya'nın ürkütücü seslerini yakaladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın 17 Nisan'da yayınladığı yeni ses klibi, Dünya'nın manyetik alanının ürettiği garip ve rahatsız edici seslere ürkütücü bir bakış sunuyor. Paylaşılan klipte Güneş'ten gelen plazma parçacıklarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde ortaya çıkan bir diz tiz ses yer alıyor. Proje sayesinde araştırmacıların Dünya’nın bu “plazma kalkanındaki” düzensizlikleri daha kolay tespit etmeleri amaçlanıyor.

    Dünya'nın manyetosferi ve Güneş

    Dünya'nın manyetosferi, gezegenimizin dış atmosferini çevreleyen ve bizi zararlı Güneş radyasyonlarından ve güneş fırtınalarından koruyan koruyucu manyetik kalkan olarak nitelendirilebilir. Bilim insanları manyetosferin ve Güneş’in doğasını anlayarak bizi etkileyen uzay hava olaylarını tahmin edebilir ve bunlara hazırlanacak bilgileri elde edebilir. Güneş rüzgarları manyetosferi sıkıştırıp şekillendirerek Dünya'nın çok gerisine uzanan uzun bir kuyruk haline gelmesine neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla Dünya'nın manyotesferi sabit şekilde değildir ve Güneş rüzgarları ile sürekli olarak şekillenir.

    NASA'nın HARP projesi Dünya'nın ürkütücü seslerini yakaladı Tam Boyutta Gör
    Güneşten gelen plazma dalgalarının etkileşimi sonucunda manyetosferde titreşimlerin meydana geldiği belirtiliyor. Bu titreşimlerin de "ultra düşük frekanslı" radyo dalgaları yaydığı ve NASA'nın HARP (HAARP değil) projesinin bir parçası olarak tespit edilerek duyulabilir seslere dönüştürüldüğü ifade ediliyor. NASA’nın yakaladığı seslerin temelleri ise 2007’de fırlatılan ve toplam 5 uydudan oluşan THEMIS göreviyle atıldı. THEMIS uyduları bu titreşimleri yakalayarak verileri Dünya’ya iletiyor.

    Proje daha şimdiden ses kesitlerinde önceki tahminlere aykırı desenler içermesiyle şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Ekip bu beklenmedik sesleri derinlemesine incelemeyi planlıyor. Öte yandan manyetosferden ses kaydetmek bilim insanları için yeni bir olgu değil. İki ay önce X sınıfı bir Güneş patlaması Dünya'ya çarpmış ve radyo kesintilerine neden olmuştu. Amatör bir radyo astronomu olan Thomas Ashcraft, Dünya ile çarpışan patlamanın alışılmadık bir ses kaydını yakalamayı başardı ancak Ashcraft'ın kaydı daha çok gürültülü bir parazite benziyordu. HARP projesi kapsamında elde edilen ses ise daha net ve daha anlaşılır seviyede.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    varta vs duracell shippuuden ne demek kadir mısıroğlu neden vatandaşlıktan çıkarıldı taksit market güvenilir mi mini cooper alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız