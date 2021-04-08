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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor

    Koronavirüs nedeniyle yükselişe geçen uzaktan iş birliği platformları bilgisayar korsanlarının yeni silahı haline gelmiş durumda. Hackerlar kötü amaçlı yazılımları bu platformlar üzerinden dağıtıyor.
    08 Nisan 2021, 16:30 (5 gün)
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    Güvenlik
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor
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    Yayınlanan yeni bir Cisco Talos Intelligence araştırması, bilgisayar korsanlarının kurbanlara kötü amaçlı yazılım dağıtmak için Slack ve Discord gibi uzaktan iş birliği platformlarını giderek daha fazla kullanmaya başladığını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi"

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    Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kuruluşun uzaktan iş birliği platformlarına yönelmesi, hackerların çağa ayak uydurarak saldırı taktiklerini değiştirmesiyle sonuçlandı. Bilgisayar korsanları Covid-19 sonrasında yükselişe geçen Slack ve Discord platformlarına kötü amaçlı yazılım yükleyerek "güvenilir gibi görünen" linkler elde ediyor.

    Siber saldırganlar daha sonra kötü amaçlı yazılımlara giden bu bağlantıları e-posta yoluyla veya diğer sohbet uygulamalarında paylaşılarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Discord daha önce Thanatos fidye yazılımını dağıtmak için de kullanılmıştı.

    Hackerlar kötü amaçlı yazılımları Slack ve Discord üzerinden dağıtıyor
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    Dosya barındırma özellikleri kötüye kullanılıyor

    Discord ve Slack gibi platformların dosya barındırma özelliklerini kötüye kullanma, en yaygın saldırı yöntemlerinden biri haline geldi. Bu platformlara yüklenen kötü amaçlı yazılımlar arasında Phoenix Keylogger ve LimeRAT da bulunuyor.

    Cisco araştırmacıları, uzaktan iş birliği platformlarıyla ilgili bağlantılara tıklarken çok dikkatli olunmasını öneriyor. Tanımadığınız veya güvenmediğiniz bağlantıları görmezden gelerek kendizi bu tür saldırılara karşı etkili bir şekilde korumanız mümkün.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/07/attackers-are-using-slack-discord-to-deliver-and-control-malware
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikle slack üstünde çok yasa dışı işlemler yapılıyor.
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    V venice24 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sözde discord bunları banlıyor
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