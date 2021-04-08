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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi

    Efsanevi grafik yazılımı Paint, Windows işletim sisteminden ayrı olarak sunulacak. Microsoft artık bu yazılımı Microsoft Store'a taşıyarak Windows'tan bağımsız hale getirecek.
    08 Nisan 2021, 14:30 (6 gün)
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi
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    Microsoft nihayet üç yıl önce Windows 10 kullanıcılarına Microsoft Paint masaüstü uygulaması için verdiği sözü tutmaya karar verdi.

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    Microsoft'un, 2017 baharında, on yıllardır Windows'un bir parçası olan klasik Paint'in altı ay içinde sistemden kaybolacağını duyuran ve Paint 3D adlı bir uygulama ile "yaratıcı" bir Windows 10 Creators Güncellemesi yayınladığını hatırlayın. Bu gelişme kullanıcıları öfkelendirmiş ve mutsuz hale getirmişti. Şirket de birkaç gün içinde klasik grafik yazılımını Microsoft Store üzerinden herkesin yüklemesi için kullanıma sunacağına söz verdi.

    Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi
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    Not Defteri de aynı kaderi paylaşacak

    O zamandan bu yana 3 yıldan fazla bir süre geçti ve Microsoft ancak şimdi sözünü yerine getirdi. Microsoft Paint sayfası Microsoft Store'da göründü, ancak henüz indirilemiyor. Yakında indirmeye de açılan uygulama, işletim sisteminden ayrı bir şekilde güncellenebilecek.

    2021 sonbaharındaki büyük Windows 10 güncellemesinde (Windows 10 21H2, kod adı Sun Valley), popüler olmadığı ortaya çıkan Paint 3D uygulamasının sistemden kaldırılacağını hatırlatalım. Ayrıca, Windows 10 21H2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte sistemin diğer bir emektarı olan Not Defteri uygulamasının da Microsoft Store'a taşınması bekleniyor. 



    https://www.neowin.net/news/microsoft-paint-finally-shows-up-in-the-microsoft-store/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    paint king'dir
    Yanıtla +9
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğru bir karar. Bu tür uygulamaları gereksiz gören kullanıcılar artık dilediği şekilde kaldırabilir. Açıkçası ben bu uygulamayı bilgisayarımda tutmaya devam edeceğim.
    Doğru bir karar. Bu tür uygulamaları gereksiz gören kullanıcılar artık dilediği şekilde kaldırabilir. Açıkçası ben bu uygulamayı bilgisayarımda tutmaya devam ed...
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    Yanıtla +7
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Küçüçük bişi ya, çok da işimize yarıyor tek eksiği alfa color desteği yok. Asıl kaldırılması gereken, yada sonradan yüklenebilecek bir sürü gereksiz sürücü varken bunu kaldırması ilginç.
    Küçüçük bişi ya, çok da işimize yarıyor tek eksiği alfa color desteği yok. Asıl kaldırılması gereken, yada sonradan yüklenebilecek bir sürü gereksiz sürücü vark...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D drtrex90 (Servet Ak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yenilik diye birşey yapılmıyor artık, onu oraya koy, bunu kaldır.
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Windowsun kullandığım tek uygulaması
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    K karaataas 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Painti kullanan tek ben değilmişim ne mutlu :)
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan işler yapmasın. Paint candır
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    drjacob (... ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    windows'un içinden gelip kullandığım tek app buydu zaten :D
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    soneday (Soner Çakır) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    paint ve not defteri dışnda kllandğm birşey yok
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Paintte not defteride iş görüyor. Herşey profesyonel olmak zorunda değil. Baazen basit uygulamalarda çok iş görüyor
    Yanıtla +2
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Paint video maker falan hem sade hem kullanışlı iken geliştirileceğine kaldırılıyor. Klasik microsoft hareketler.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Küçüçük bişi ya, çok da işimize yarıyor tek eksiği alfa color desteği yok. Asıl kaldırılması gereken, yada sonradan yüklenebilecek bir sürü gereksiz sürücü varken bunu kaldırması ilginç.
    Yanıtla +6
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    mokoko_TR 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    paint king'dir
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    2431 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    microsoft, windows 10 ve
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