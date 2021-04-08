Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi

Tam Boyutta Gör

Microsoft nihayet üç yıl önce Windows 10 kullanıcılarına Microsoft Paint masaüstü uygulaması için verdiği sözü tutmaya karar verdi.

İlginizi Çekebilir

Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı

Ayrıca Bkz. "Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor"

Microsoft'un, 2017 baharında, on yıllardır Windows'un bir parçası olan klasik Paint'in altı ay içinde sistemden kaybolacağını duyuran ve Paint 3D adlı bir uygulama ile "yaratıcı" bir Windows 10 Creators Güncellemesi yayınladığını hatırlayın. Bu gelişme kullanıcıları öfkelendirmiş ve mutsuz hale getirmişti. Şirket de birkaç gün içinde klasik grafik yazılımını Microsoft Store üzerinden herkesin yüklemesi için kullanıma sunacağına söz verdi.

Tam Boyutta Gör

Not Defteri de aynı kaderi paylaşacak

O zamandan bu yana 3 yıldan fazla bir süre geçti ve Microsoft ancak şimdi sözünü yerine getirdi. Microsoft Paint sayfası Microsoft Store'da göründü, ancak henüz indirilemiyor. Yakında indirmeye de açılan uygulama, işletim sisteminden ayrı bir şekilde güncellenebilecek.

2021 sonbaharındaki büyük Windows 10 güncellemesinde (Windows 10 21H2, kod adı Sun Valley), popüler olmadığı ortaya çıkan Paint 3D uygulamasının sistemden kaldırılacağını hatırlatalım. Ayrıca, Windows 10 21H2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte sistemin diğer bir emektarı olan Not Defteri uygulamasının da Microsoft Store'a taşınması bekleniyor.

https://www.neowin.net/news/microsoft-paint-finally-shows-up-in-the-microsoft-store/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.