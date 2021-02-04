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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink

    Haftalık mobil oyun önerilerimizin onuncusunda iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlanan bir bulmaca oyunu önereceğiz.
    04 Şubat 2021, 20:00 (1 hf.)
    2,1b
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Geçtiğimiz haftalarda da bahsettiğim gibi her tarafı reklam dolu olmayan ve ücretsiz olan mobil oyun bulmak fazlasıyla zor. Bu yüzden bu tarz oyunlar buldukça sizlere öneriyorum. Haftalık mobil oyun önerilerimizin onuncusunda fazlasıyla keyifli, basit ama beyin yoran bir oyun önereceğim. Bir de ücretsiz elbette.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 09: There Is No Game: Wrong Dimension"

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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Bart Bonte'nin yaptığı Pink, bu hafta sizlere önerdiğimiz mobil oyun. Daha geçtiğimiz günlerde yayınlanan “pink” geliştiricinin sarı, kırmızı, siyah, mavi ve yeşilin ardından yayınladığı bir bulmaca oyunu. Oyun toplamda 50 farklı seviyeden oluşuyor ve amacınız ekranı tamamen pembe yapmak. Nasıl pembe yapacağınız ise her bölümde değişiyor. Bazen sadece bir yere dokunmanız gerekiyor, bazen de zorlu bir yoldan geçmeniz gerekiyor. Ama oynanış her şekilde çok kolay ve rahat. Sadece ne yapacağınızı anlamanız gerekiyor.

    Dediğim gibi oyunda reklam neredeyse hiç yok. Yalnızca bulmacayı çözemediğinizde ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bir reklam izleyerek bir adet ipucu kazanabiliyorsunuz. İlerleyen süreçte ara ara ipuçlarına ihtiyacınız olabiliyor çünkü ciddi anlamda zorlaşıyor oyun.

    Toparlamak gerekirse de bu oyunu rahatlıkla herkese öneriyorum. Oynaması keyifli, boyutu küçük ve yormayan bir oyun. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    pink (game‪)‬ pink (game‪)‬ pink (game‪)‬ pink (game‪)‬ Bart BONTE Oyunlar Ücretsiz 41.2 MB

    pink pink pink pink Bart Bonte Bulmaca Ücretsiz Cihaza göre değişir



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