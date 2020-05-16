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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var

    21 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık, Galaxy A2 Core akıllı telefon, 40 inçlik dahili uydu alıcılı televizyon dikkat çekiyor.
    5 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var
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    Koronavirüs salgınına rağmen perakende gıda marketlerinde birbiri ardına dikkat çekici indirim kampanyalayı yapılıyor. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyatlara Samsung ürün geçidi var.

    21 Mayıs A101 aktüel ürünler

    21 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Buds en dikkat çekici olanı. Samsung’un ilk nesil tam kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds tek şarj ile 6 saate kadar kullanım sunuyor. Çift mikrofon ile pasif gürültü engelleme yapan kulaklığın kılıfı kablosuz şarj olabiliyor. Galaxy Buds 499TL gibi çok uygun bir fiyata gelecek.

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    Diğer taraftan 5 inçlik ekran, 1GB RAM, 16GB depolama, 5MP ön ve arka kamera, 2000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Galaxy A2 Core modeli 799TL ile yine oldukça uygun görünüyor.

    Son olarak Samsung 40 inçlik dahili uydu alıcılı Full HD televizyon 1999TL şeklinde yine uygun bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Aksesuar tarafında 10000mAh kapasiteli 15W taşınabilir şarj istasyonu 109TL, kulak içi kulaklık 49.95TL, 15W şarj aleti 64.95TL olarak satılıyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    xoycg (Orhan Kibar) 1 sa.
    Galaxy Buds alınmaz 500’e geçen bime jabra elite 65t gelmişti 500₺ye o alınırdı mesela.
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    tylolhot98 (Özgür Özdemir) 1 sa.
    Fiyatlar piyasa ile aynı. Hiç te uygun fiyatlı ürün göremedim
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    kmlblg 1 sa. yeni yorumcu
    ya 500 tl ye buds mı olur mal mıyım ben gittim 800 e aldım Samsung dan bu yüzden nefret ediyorum
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    evlbleef 5 sa. yeni yorumcu
    Şu 50 liralık Samsung HS13 kulaklık alınır mı ne dersiniz?

    Müzik/ses kaydı dinlemek + mikrofon için lazım.
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    Sedat. (S. Y.) 3 sa. evlbleef
    Samsung telefonların kutusunda telefonla birlikte gelen kulaklığı bu, ses kalitesi göreceli bişey, yani kullanıcı olarak çok çok üst kalitede birşey bulamazsın ama 50 100 lira veripte alabileceğin kulaklıklardan daha iyi ses kalitesi vardır, kullanıcısını üzmez.
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    pro-üye (olcay parlak) 2 sa. evlbleef
    Mikrofonu çok kötü ağzına sıkman gerek. Ses ise boğuk çıkıyor.
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 1 sa. evlbleef
    Hs13 ü ne duydum nede gördüm ancak kz atr den memnunum 70₺ civarı eğer bütçenize uygunsa düşünün derim. Bu arada başka hangi kulaklıkları kullandınız? Ona göre tavsiye de verebilirim
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    fatihrisvan11 (Fatih Rişvan) 29 dk. evlbleef
    Bulaşma derim çalıştığım yerde çok sattım derdi çok oluyor Parana yazık
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