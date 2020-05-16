Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var

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Koronavirüs salgınına rağmen perakende gıda marketlerinde birbiri ardına dikkat çekici indirim kampanyalayı yapılıyor. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyatlara Samsung ürün geçidi var.

21 Mayıs A101 aktüel ürünler

21 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında Galaxy Buds en dikkat çekici olanı. Samsung’un ilk nesil tam kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds tek şarj ile 6 saate kadar kullanım sunuyor. Çift mikrofon ile pasif gürültü engelleme yapan kulaklığın kılıfı kablosuz şarj olabiliyor. Galaxy Buds 499TL gibi çok uygun bir fiyata gelecek.

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Diğer taraftan 5 inçlik ekran, 1GB RAM, 16GB depolama, 5MP ön ve arka kamera, 2000mAh kapasiteli batarya gibi özellikleri olan Galaxy A2 Core modeli 799TL ile yine oldukça uygun görünüyor.

Son olarak Samsung 40 inçlik dahili uydu alıcılı Full HD televizyon 1999TL şeklinde yine uygun bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Aksesuar tarafında 10000mAh kapasiteli 15W taşınabilir şarj istasyonu 109TL, kulak içi kulaklık 49.95TL, 15W şarj aleti 64.95TL olarak satılıyor.

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