Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var

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Uzaktan eğitim ve çalışma konseptinin giderek yaygınlaşması belirli ürünlere ilgiyi arttırdı. Perakende gıda marketleri de haftadan haftaya uzaktan erişim ile alakalı ürünleri raflarına koyuyor.

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13 Kasım BİM aktüel ürünler

13 Kasım BİM aktüel ürünler arasında 14 inçlik HP dizüstü bilgisayar modeli dikkat çekiyor. Modeli net olarak bilinmemekle birlikte 14 inçlik HD ekran, 2 Zen çekirdekli ve 3 Vega kümeli Ryzen 3 3250U APU, 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD şeklinde özellikler 4499TL fiyat etiketine sahip.

Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

Diğer taraftan ülkemize ilk giren modellerden birisi Oppo A5 2020 de haftaya raflarda yerini alacak. 6.5 inçlik HD+ ekran, 4+4 Kryo çekirdekli Snapdragon 665 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 12MP+8MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikleri olan telefon 2299TL gibi iyi bir fiyata sahip.

Son olarak Sony Wi-C200 kablosuz kulaklık 149TL, HP Pavilion Gaming 400 kulaklık 199TL, HP Pavilion Gaming 400 çanta 199TL ve HP Pavilion Gaming 200 aydınlatmalı oyuncu faresi 129TL gibi oldukça uygun fiyatlardan satılacak.

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