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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var

    13 Kasım BİM aktüel ürünler arasında 14 inçlik HP dizüstü bilgisayar, Oppo A5 2020 akıllı telefon ve Sony Wi-C200 kablosuz kulaklık uygun fiyatlardan yer alacak.
    5 gün
    30,7b
    1
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata Oppo A5 2020 ve HP dizüstü modeli var
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    Uzaktan eğitim ve çalışma konseptinin giderek yaygınlaşması belirli ürünlere ilgiyi arttırdı. Perakende gıda marketleri de haftadan haftaya uzaktan erişim ile alakalı ürünleri raflarına koyuyor.

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    13 Kasım BİM aktüel ürünler

    13 Kasım BİM aktüel ürünler arasında 14 inçlik HP dizüstü bilgisayar modeli dikkat çekiyor. Modeli net olarak bilinmemekle birlikte 14 inçlik HD ekran, 2 Zen çekirdekli ve 3 Vega kümeli Ryzen 3 3250U APU, 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD şeklinde özellikler 4499TL fiyat etiketine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Diğer taraftan ülkemize ilk giren modellerden birisi Oppo A5 2020 de haftaya raflarda yerini alacak. 6.5 inçlik HD+ ekran, 4+4 Kryo çekirdekli Snapdragon 665 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 12MP+8MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikleri olan telefon 2299TL gibi iyi bir fiyata sahip.

    Son olarak Sony Wi-C200 kablosuz kulaklık 149TL, HP Pavilion Gaming 400 kulaklık 199TL, HP Pavilion Gaming 400 çanta 199TL ve HP Pavilion Gaming 200 aydınlatmalı oyuncu faresi 129TL gibi oldukça uygun fiyatlardan satılacak.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sarpsarpp (Sarp Güven) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen anilk91
    2016 yılında 2016 model bilgisayarı 3 asgari ücrete almışsınız. 2021 yılına giriyoruz 5 sene önceki bilgisayarı 3 asgari ücrete alıyorsunuz. matematik hesabıyla beraber ufak bi kaç sosyal bilgiye ihtiyaç var bunu çıkarmak için.. 2021 model bi bilgasayar için kaç asgari ücret gerekir onu siz hesaplayın matematik bilginiz belli ki iyi
    2016 yılında 2016 model bilgisayarı 3 asgari ücrete almışsınız. 2021 yılına giriyoruz 5 sene önceki bilgisayarı 3 asgari ücrete alıyorsunuz. matematik hesabıyla...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    anilk91 (ANIL KARA) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimseyi savunduğumdan falan değil de aslında çok değişen bişey yok. 2016da dell 7559 model laptop aldım, dolar 2.90larda falandı, asgari ücret 1300 liraydı. Laptop bunun gibiydi(özelliklerine bakabilirsiniz netten.) Yani 2016da da 3 aylık asgari ücretle alınıyordu o laptop, şuan da asgari ücret 2300 lira, dolar 8,5 tl. Yine 3 asgari ücretle alınabiliyor 😂 bakın tekrar söylüyorum cevap verirken şu kriterleri de göz önüne alın, asgari üctete yapılan zam ile diğer herşeyin daha çok zamlanmasını doğru bulmuyorum, asgari ücrete yapılan zammı da yeterli bulmuyorum, doların artışına sessiz kalan hükümeti de haklı bulmuyorum. Benimkisi sadece ufak bir matematik hesabı. Hesapta varsa bir yanlışım düzeltebilirsiniz.
    Kimseyi savunduğumdan falan değil de aslında çok değişen bişey yok. 2016da dell 7559 model laptop aldım, dolar 2.90larda falandı, asgari ücret 1300 liraydı. Lap...
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    12 Yanıt Yanıtla +15
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    abdllhcrk (Abdullah Çorak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Düştüğümüz hale bak bu bilgisayara ucuz diye seviniyoruz
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ta bir yıl önce 2000 lira olan telefonu bugün bu fiyata insanlara ucuzmuş gibi pazarlamak akıl eksikliği dalga geçmeyin bari fiyat düşeceği yerde bide artmış
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    TearsForFears 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Geçen sene 1500e aldığım telefon şuan 2500 lira olmuş sen ne diyon?
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlamiyorum sizi hala iyi oldugumuza inanan var ilin adami misirda suriyede Azerbaycan da bu mali ucuza alsin cok iyiyyiz gorusu beyler artik egriye egri dogruya DOGRU dememiz geldi
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    musty578 (mustafa ak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    kablolu mausa kablosuz yazan editörü işe almışlar bim işte ben olsam 4 gb ram de yazardım
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    weeba 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon alınır mı cidden?
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    mguven55 (muharrem güven) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyat mı ilginç
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    zwanzig 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar Oppo A5 2020 bu fiyata alınır mı? Aynı fiyata önereceğiniz cihaz var mı?
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    AirSupport (SK ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kulaklık alınır mı?
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) AirSupport
    Sonyden bahsediyorsanız bende aynısını soracaktım fakat konu başka yerlere gitmiş yine.
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    Tengrist 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyata bayılıyorum bu lafa
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oppo a52020 uygun fiyat arkadaşlar kaçırmayın. ihtiyacı olan alsn.
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    sametbulut67 4 gün ( Mesaj Silindi )
    geldiğimiz yere bak bu bilgisayar ucuz diye seviniyoruz
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    30692 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    oppo a5 2020, hp 14 inç dizüstü ve
    2 etiket daha 13 Kasım BİM aktüel ürünler Mobil Teknolojiler
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