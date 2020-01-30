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    Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı

    Bundan sonra sanal gerçeklik sektörüne yatırım yapacağını açıklayan Valve, riskli olmasına rağmen stratejisini başarı ile uyguluyor. Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı
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    13 yıl aradan sonra belki de tüm video oyun dünyasının merakla beklediği yeni Half Life oyununu sanal gerçeklik olarak hazırlayan Valve, VR sektörüne büyük yatırımlar yapmak istediğinin işaretlerini vermişti. Valve Index gözlüğü ile sektörde yer alan firmanın stratejisi işe yaradı.

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    Riskli bir strateji

    SuperData tarafından yapılan analize göre yılın son çeyreğinde Valve Index sanal gerçeklik kaskının satış rakamı 103 bin oldu. PS VR aynı dönemde 338 bin satarken Oculus Quest gözlüğü de 317 bin rakamına ulaşmayı başardı.

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    Aslında ilk bakışta Valve'ın satış rakamları pek ümit vadedici görünmüyor gibi ancak gözlük piyasaya çıktığı ilk üç ayda 50 bin civarında satmıştı. Half-Life: Alyx duyurusu sonrasında bu rakamın ikiye katlandığı görülüyor. Valve Index satışa çıktığı tüm bölgelerde stokları bitirmiş durumda. Yine elde edilen rakamların stok değişimleri nedeniyle bir miktar daha yüksek olabileceği de ifade ediliyor.

    Pek çok eleştiri gelmiş olsa da Half-Life: Alyx oyunu için hayranların VR hazırlığı yaptığı anlaşılıyor. Ne olursa olsun bu macerayı yaşamak isteyen oyuncular gözlüklere akın etmiş durumda. Elbette bunda Valve Index sahiplerinin oyuna biraz daha indirimle ve daha önceden sahip olacak olması önemli. Valve'ın bu yıl içerisinde önemli satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.



    https://www.slashgear.com/valve-index-got-a-major-sales-boost-from-half-life-alyx-29608013/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sadrag 3 sa.
    VR gözlüklerin iki büyük problemi var hala; hantallar ve çözünürlükleri düşük. Bunlar düzeldiği zaman olay başka bir boyuta taşınacak işte..
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    sis651 2 sa. sadrag
    Bence esas sıkıntı oyuncuların oturduğu yerden klavye ve fare kontrolleri ile yorulmadan oynamaya alışık olması. VR ayakta olmayı gerektirebiliyor, farklı hareketler yapmayı gerektirebiliyor ki, uzun süre yapmak her oyuncu için olmayabilir. Çakma gözlüğümde sadece 360 derece fotoğraflar izlemek için bile sağa sola bakınırken bir süre sonra dıştaki konum algımı kaybedip oraya buraya çarptığım oluyordu. Hani bunlarla hareket ederek oynamak vs. de her ortamda yapılacak şey de olmayabilir.
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