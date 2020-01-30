Half-Life: Alyx duyurusu Valve Index satışlarını patlattı

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13 yıl aradan sonra belki de tüm video oyun dünyasının merakla beklediği yeni Half Life oyununu sanal gerçeklik olarak hazırlayan Valve, VR sektörüne büyük yatırımlar yapmak istediğinin işaretlerini vermişti. Valve Index gözlüğü ile sektörde yer alan firmanın stratejisi işe yaradı.

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Riskli bir strateji

SuperData tarafından yapılan analize göre yılın son çeyreğinde Valve Index sanal gerçeklik kaskının satış rakamı 103 bin oldu. PS VR aynı dönemde 338 bin satarken Oculus Quest gözlüğü de 317 bin rakamına ulaşmayı başardı.

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Aslında ilk bakışta Valve'ın satış rakamları pek ümit vadedici görünmüyor gibi ancak gözlük piyasaya çıktığı ilk üç ayda 50 bin civarında satmıştı. Half-Life: Alyx duyurusu sonrasında bu rakamın ikiye katlandığı görülüyor. Valve Index satışa çıktığı tüm bölgelerde stokları bitirmiş durumda. Yine elde edilen rakamların stok değişimleri nedeniyle bir miktar daha yüksek olabileceği de ifade ediliyor.

Pek çok eleştiri gelmiş olsa da Half-Life: Alyx oyunu için hayranların VR hazırlığı yaptığı anlaşılıyor. Ne olursa olsun bu macerayı yaşamak isteyen oyuncular gözlüklere akın etmiş durumda. Elbette bunda Valve Index sahiplerinin oyuna biraz daha indirimle ve daha önceden sahip olacak olması önemli. Valve'ın bu yıl içerisinde önemli satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

https://www.slashgear.com/valve-index-got-a-major-sales-boost-from-half-life-alyx-29608013/

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