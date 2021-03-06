Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haluk Bayraktar, "Akıncı TİHA'dan sonra en önemli projemiz, insansız savaş uçağı geliştirmek"

    Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, şirketin öenmli projeleri hakkında konuştu. CEO, TCG Anadolu'ya otomatik iniş kalkış yapacak SİHA ve insansız savaş uçağı projelerine değindi.
    06 Mart 2021, 23:59 (1 gün)
    21,6b
    18
    37
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Haluk Bayraktar,
    Tam Boyutta Gör
    İnsansız hava aracı (İHA) alanında ortaya koyduğu çözümlerle ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan Baykar Savunma CEO’su Haluk Bayraktar bir YouTube kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve gelecek projeler hakkında konuştu.

    İbrahim Haskoloğlu’nun kanalına konuk olan Bayraktar, yaklaşık bir saat süren röportajda, şirketin TCG Anadolu için geliştirdiği İHA projesinden insansız savaş uçağı planlarını da içeren konularda açıklama yaptı.

    Çok Maksatlı Amfibi hücum Gemisi TCG Anadolu’ya iniş kalkış yapabilecek bir SİHA çalışması içinde olduklarını açıklayan Haluk Bayraktar, “TCG Anadolu platformuna otomatik iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip bir SİHA çalışmamız var.” dedi. Söz konusu proje için bir yıllık bir süre ön gördüklerini belirten Bayraktar, TCG Anadolu platformu gibi deniz araçlarına iniş kalkış yapacak araçların ciddi bir mukavemete sahip olmaları ve karşı karşıya kalacakları yüksek G şoklarına dayanabilecek şekilde tasarlanmaları gerektiğini ifade etti. Geminin Türk savunma sanayi için ciddi bir kazanım olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bizim milli SİHA’yı o gemiye indirmemiz lazım.” dedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti

    Haluk Bayraktar,
    Tam Boyutta Gör

    Baykar Savunma’nın milli insansız savaş uçağı hedefine de değinen Haluk Bayraktar, bunun kendileri için öncelikli bir hedef olduğunu söyledi. Henüz konsept çalışma aşamasında olduklarını belirten CEO, Akıncı TİHA’dan sonra en önemli hedeflerinin ülkemize insansız savaş uçağını kazandırmak olduğunu dile getirdi. Bayraktar’a göre İnsansız savaş uçağının tamamen yapay zekâ bilgisayarlarıyla donatılmış, kendi kendine belli kararları verebilen, gelişmiş algoritmalarıyla ses hızında uçabilen ve yüksek taşıma kapasitesine sahip bir sistem üzerinde ARGE çalışmaları devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı"

    İnsansız hava araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, NASA’nın Mars’a inen aracının geliştirilmesinde görevli bir Türk mühendisin de kendi ekiplerine katıldığı belirtti. Haluk Bayraktar, bu konudaki açıklamasında "Curiosity'nin radar altimetresini bir Türk tasarladı ve o Türk şu an Türkiye'de Baykar'da danışman. Bilen yoktur" dedi.

    Haluk Bayraktar’ın Bayraktar TB-2 SİHA’ların muharebe sahasında gösterdiği başarılar ve Baykar Savunma’nın henüz kimse tarafından bilinmezken İsrail kanadından ortaklık teklifi alması gibi konulara da değindiği röportaja aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.youtube.com/watch?v=VLW5tGpMiJc
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    DARPA, jetpack teknolojisini askeri maksatla kullanmak istiyor
    14 sa.
    MAM-L akıllı mühimmat ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi
    16 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bayraktar a.ş bir çok başarlı vatandaşımız veya türk mühendisi savunma sanayimize kazandıracaktır.. mesele bence şu r-t-e giderse bu adamların akibeti ne olur ? belediyelere pkk lıları hdp lileri ortak eden gizli açık pkk ve uzantıları ile halvet olan muhalefet yeterince milli mi ? asıl soru bu
    bayraktar a.ş bir çok başarlı vatandaşımız veya türk mühendisi savunma sanayimize kazandıracaktır.. mesele bence şu r-t-e giderse bu adamların akibeti ne olur ?...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +55
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mbatu (mehmet sezgin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    inşallah daha sonra insansız savaş jetini de görürüz başarılarının devamını diliyorum
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alucard116 (serkan yaşar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    boş yapma teneke
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozanbey86 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    tr'yi uzay çağına taşıdı be
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mesajlara gel :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mbatu (mehmet sezgin) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    hdp chp ortaklığı ile ilgili delil isteyen arkadaş bari milletin aklı ile alay etmeyin ayıptır. muharrem ince bu konuda çok basit bir soru sordu.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alfa-x 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk uçak gemimizin SİHA/TİHA uçak gemisi olması çok yerinde ve ileriye atılmış çok büyük adım çünkü dünyada örneği yok

    Bu şekilde bizim uçak gemilerinin işletme maliyetleri çok daha düşük çok daha kolay üretimi çok daha ucuz çok daha hızlı olacak ,tebrikler süper kahramanlar hepinizden Alllah razı olsun

    Demek ki liyakat ve vizyon sahibi insanlar seçiliyor ve destekleniyor , sadece Baykar değil , Roketsan , Aselsan , Nurol , Bmc , Sarsılmaz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hakanhan68 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bir ölürüz bin doğarız .

    önce beyin göcünü engelleyin eğitim sistemini düzeltin.merak etmeyin daha iyileride yapılır rekabet iyidir alternatif şirketler çıkmalı desteklenmeli .amd vs intel gibi..


    Özgür Demirtaş
    @ProfDemirtas
    Dünya’da yaşayan 8 Milyar insanın %70’i Cahil...
    Ve Dünyayı yönetenleri bu yönetilmesi, oyalanması kolay olan %70 seçiyor.
    Ama %70’i de besleyen üretimi o eğitimli %30 yapıyor...
    %30 birleşirse, hem o %70, hem de Dünya kurtulur. Kaybeden tek kesim popülist politikacılar olur.

    https://twitter.com/ProfDemirtas
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    köylerde domates yetiştiren o cahil denilen kesim olmasa son teknoloji ürünü telefonları yiyerek mi karnını doyuracaksın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsafsızca insansızlık yapmadan tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mcebi001 (murat çebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tür başarılı şirketler devlet korumasında kalmalı hükümet düşse bile böyle kritik öneme sahip şirketler desteklenmeye devam edilmeli.. lakin chp bana o güveni vermiyor muharrem incenin partisi umarım bu algıyı değiştirir..
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Cinali1 (Cinali ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bayraktar firmasinda kaç muhebfis calisiyor bir bakin. Burda bu calismayi begenmeyen ve de bu firmanin yaptigi argenin israf oldugunu dusunen kim varsa ya çok ahmaktir ya da en az k.k. kadar vatan hainidir.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Durmak yok yola devam..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M meaculpa80 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnsanların üçte birinin işsiz olduğu ülkede bu tarz haberler küfürle karışık bir tebessümle karşılanır. Sizin uçak zaten 2011 den beri göklerde önce onu bir indirin amk
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    giyotinberq +26 Turkforce +24 Feyzuli +23 Clusive +22 kaand12@ +22 canguler917 +20 cocainbar +19 tarlabasi +17 b0Ni +17 smalsrol +16
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BlackLead 4. kez +334 2 nty35 ilk kez +272 3 hakaniko ilk kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    18 Kişi Okuyor (1 Üye, 17 Misafir) 4 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    21554 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    baykar savunma, bayraktar tb2 ve
    2 etiket daha Bayraktar AKINCI TİHA Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,7b
    Twitter Profili99,1b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 sa. Intel Alder Lake Mobile ortaya çıktı: 3 ana işlemci sınıfı geliyor 21 sa. Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir 21 sa. iCloud, soyadı 'True' olan bir kullanıcının hesabını kilitledi 22 sa. McAfee'nin kurucusu dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor 22 sa. "Mortal Kombat filmi, şimdiye kadarki en iyi dövüş sahnelerine sahip olacak" 23 sa. Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 yakında geliyor 23 sa. Yenidoğan sarılığı için prototip cihaz geliştirildi 1 gün WhatsApp kendini imha eden mesajların süresini kısaltacak 1 gün Xiaomi telefon fabrikasına genç çalışanlar aranıyor, TV üretimi de başlayacak 1 gün ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu 1 gün Oppo A94 tanıtıldı: 6.43 inç ekran, 48 MP kamera, 30W hızlı şarj 1 gün Söylentilere göre Disney, The Mutants isimli bir X-Men filmi geliştiriyor 1 gün Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor 1 gün Ekran kartı pazarında Intel ve AMD satışlarını arttırdı, Nvidia düşürdü 1 gün Xbox Game Pass için büyük söylenti: Watch Dogs Legion sisteme eklenebilir 1 gün NFT çılgınlığı Twitter’a sıçradı, ilk Tweet’e değer biçilemiyor 1 gün II. Dünya Savaşı temalı Operation Mincemeat filminin yayın haklarını Netflix satın aldı 1 gün Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı 1 gün G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor 1 gün Perseverance gezgini Mars yüzeyindeki ilk test sürüşünü başarıyla tamamladı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Haluk Bayraktar, "Akıncı TİHA'dan sonra en önemli projemiz, insansız savaş uçağı geliştirmek" Sonraki Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor 1 gün Netflix'in Türkiye'deki abone sayısı açıklandı 1 gün Mobil AMD RX 6000 ailesi yolda 1 gün Dosta güven veriyor, peki ya hızı nasıl? “Zyxel Armor G5 incelemesi“ 1 gün AMD de madenci kartı hazırlığında 1 gün Netflix'in sevilen dizilerinden Lupin'in 2. sezonundan fragman paylaşıldı 1 gün ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı 1 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Mart 2021 1 gün Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi 1 gün Qualcomm Snapdragon 775 yonga setinin detayları sızdı 1 gün Samsung ve Mastercard, parmak izi sensörlü biyometrik kart geliştirmek için ortaklık kurdular 1 gün Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı 1 gün Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound 1 gün Volkswagen, elektrikli araç üretimine geçişi hızlandırıyor 1 gün God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası 1 gün Snapdragon 870'li Xiaomi Mi 10S bu ay piyasaya sürülebilir 1 gün Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi 1 gün Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektörüne inceleme başlatıyor 2 gün Fitbit'in çocuklara yönelik akıllı bileklik modeli yolda: Ace 3 2 gün WhatsApp'ta Adidas virüsü yayılmaya başladı: Mesajla gelen linke tıklamayın! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız