Haluk Bayraktar, "Akıncı TİHA'dan sonra en önemli projemiz, insansız savaş uçağı geliştirmek"

Tam Boyutta Gör İnsansız hava aracı (İHA) alanında ortaya koyduğu çözümlerle ülkemizin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden olan Baykar Savunma CEO’su Haluk Bayraktar bir YouTube kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve gelecek projeler hakkında konuştu.

İbrahim Haskoloğlu’nun kanalına konuk olan Bayraktar, yaklaşık bir saat süren röportajda, şirketin TCG Anadolu için geliştirdiği İHA projesinden insansız savaş uçağı planlarını da içeren konularda açıklama yaptı.

Çok Maksatlı Amfibi hücum Gemisi TCG Anadolu’ya iniş kalkış yapabilecek bir SİHA çalışması içinde olduklarını açıklayan Haluk Bayraktar, “TCG Anadolu platformuna otomatik iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip bir SİHA çalışmamız var.” dedi. Söz konusu proje için bir yıllık bir süre ön gördüklerini belirten Bayraktar, TCG Anadolu platformu gibi deniz araçlarına iniş kalkış yapacak araçların ciddi bir mukavemete sahip olmaları ve karşı karşıya kalacakları yüksek G şoklarına dayanabilecek şekilde tasarlanmaları gerektiğini ifade etti. Geminin Türk savunma sanayi için ciddi bir kazanım olduğunu söyleyen Bayraktar, “Bizim milli SİHA’yı o gemiye indirmemiz lazım.” dedi.

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Baykar Savunma’nın milli insansız savaş uçağı hedefine de değinen Haluk Bayraktar, bunun kendileri için öncelikli bir hedef olduğunu söyledi. Henüz konsept çalışma aşamasında olduklarını belirten CEO, Akıncı TİHA’dan sonra en önemli hedeflerinin ülkemize insansız savaş uçağını kazandırmak olduğunu dile getirdi. Bayraktar’a göre İnsansız savaş uçağının tamamen yapay zekâ bilgisayarlarıyla donatılmış, kendi kendine belli kararları verebilen, gelişmiş algoritmalarıyla ses hızında uçabilen ve yüksek taşıma kapasitesine sahip bir sistem üzerinde ARGE çalışmaları devam ediyor.

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İnsansız hava araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, NASA’nın Mars’a inen aracının geliştirilmesinde görevli bir Türk mühendisin de kendi ekiplerine katıldığı belirtti. Haluk Bayraktar, bu konudaki açıklamasında "Curiosity'nin radar altimetresini bir Türk tasarladı ve o Türk şu an Türkiye'de Baykar'da danışman. Bilen yoktur" dedi.

Haluk Bayraktar’ın Bayraktar TB-2 SİHA’ların muharebe sahasında gösterdiği başarılar ve Baykar Savunma’nın henüz kimse tarafından bilinmezken İsrail kanadından ortaklık teklifi alması gibi konulara da değindiği röportaja aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=VLW5tGpMiJc

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