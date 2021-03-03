Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı

Türkiye’deki otobüs ve kamyonlarının yanı sıra savunma sanayi alanında da ulaşım çözümleri sunan Otokar, Cobra II’nin yeni versiyonunu tanıttı. Cobra II MRAP ismindeki yeni araç, mayınlara karşı daha yüksek koruma sunuyor. Böylelikle en önemli dezavantajını riskli bölgelerde kullanılabilecek.
Cobra II MRAP özellikleri
Dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ailesinin yeni üyesi Cobra II MRAP, sıradan Cobra II’ye göre yüksek balistik koruma ve mayın koruma özellikleriyle öne çıkıyor. Koruma özelliğinin geliştirilmesi ve gövdenin güçlendirilmesine rağmen hareket ve konfor özelliklerinde pek kayıp olmamış. Daha önceki modelde olduğu gibi yine sınıfına göre yüksek hareket kabiliyeti vaat ediyor.İlginizi Çekebilir TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı
(Cobra II ve COBRA II MRAP yan yana)
Cobra II MRAP, yüksek koruma özelliğini aracın tabanında bulunan mayın kalkanı sayesinde sağlıyor. Aracın üst bölümünde değişiklik olmadığı için modüler yapı korunuyor. Cobra II’ler personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigürasyonlarıyla kullanılabiliyor. Cobra II MRAP modelleri de aynı görevlerde kullanılabilecek.
Ayrıca Bkz. "TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı"
Cobra II MRAP’nin 3 kapılı konfigürasyonunda 9 personel, 5 kapılı konfigürasyonunda 11 personel taşınabiliyor. Farklı silah ve görev donanımları entegre edilebiliyor. Turbo şarjlı dizle motordan güç alan araç üç farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Müşteriler 360 bg, 375 bg ve 400 bg seçenekleri arasından dilediğini seçiyor. Opsiyonel olarak kendini kurtarma vinci, mayın kiti, soğuk iklim kiti, sis havanı, komutan görüntüleme paneli, RPG koruma kiti, 360 derece farkındalık sistemi gibi opsiyonlarla alınabiliyor.
Cobra II MRAP Teknik özellikleri
Ağırlık ve Boyutlar
- Azami Araç Ağırlığı: 18.000 kg
- Uzunluk (Vinç hariç): 6350 mm, Genişlik (Yedek lastik hariç): 2750 mm
- Yükseklik (Gövde Üstü): 2650 mm, Karınaltı Yüksekliği: 450 mm
Motor
- Turbo Şarjlı Dizel Motor
- Beygir seçenekleri: 360 bg, 375 bg, 400 bg
- Vites: Otomatik, Transfer Kutusu: 2 hızlı, boyuna kilitli
- Akslar: Diferansiyel kilitli ve dişli poyralı
- Süspansiyon: Tam Bağımsız, teleskobik tip hidrolik damperli, helisel yaylı
- Frenler: ABS özelliğe sahip çift devreli, her tekerlekte hava takviyeli hidrolik disk fren. Havalı ve bağımsız park freni.
- Direksiyon sistemi: Soldan direksiyonlu hidrolik takviyeli ayarlanabilir direksiyon simidi. Sağdak direksiyon opsiyonu.
- Lastikler: Patlak gider 14.00 R20 özellikli lastikler
- Elektrik sistemi: 24 volt sistem. NATO standartlarıyla uyumlu.
Standart Donanımlar:
- Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)
- Patlak Gider Özellikli Radyal Lastikler
- ABS
- Rampa Kapı, acil çıkış kapısı ile
- İklimlendirme Sistemi
- 5 Nokta Emniyet Kemeri
- Sürücü ve Komutan İçin Ayarlanabilir Koltuklar
- Yüzer Taban
- Tavan Klapeleri
- Atış Mazgalları ve Gözetleme Camları
- Çeki Halkaları
- Araç Elektronik Sistemi (ARMATRONICS©)
- Sürücü Görüş Sistemi
- Sürücü Görüntüleme Paneli
- NATO Tipi Karartma Sistemi
- Diyagnostik Kabiliyet
- NATO Harici Akım Aktarma Soketi
- Sis Farı
- Camlarda ve lambalarda koruma kafesi
- Telsiz Arayüzü
Opsiyonel Donanımlar:
- Kendini Kurtarma Vinci
- Yedek Lastik
- Mayın Kiti
- RPG Koruma Kiti
- KBRN Filtrasyon Sistemi
- Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi (AFES)
- Soğuk İklim Kiti
- Telsiz/İç Konuşma Sistemi
- Sis Havanı
- Yardımcı Güç Grubu
- Veri Kayıt Sistemi (Video ve Araç Verisi)
- 360° Farkındalık Sistemi
- Komutan Görüntüleme Paneli
- GPS/INS
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yalnız 1 metre sudan geçmesi az değilmi ?
içimizdeki mason dışımızdaki yahudiden iyidir.
Man adası belgeleri daha taze.
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