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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı

    Otokar'ın COBRA II 4x4 zırhlı aracının mayına karşı korumalı versiyonu COBRA II MRAP tanıtıldı. Cobra II MRAP'nin özellikleri haberimizde.
    03 Mart 2021, 23:30 (4 gün)
    2,2b
    1
    20
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı
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    Türkiye’deki otobüs ve kamyonlarının yanı sıra savunma sanayi alanında da ulaşım çözümleri sunan Otokar, Cobra II’nin yeni versiyonunu tanıttı. Cobra II MRAP ismindeki yeni araç, mayınlara karşı daha yüksek koruma sunuyor. Böylelikle en önemli dezavantajını riskli bölgelerde kullanılabilecek.

    Cobra II MRAP özellikleri

    Dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ailesinin yeni üyesi Cobra II MRAP, sıradan Cobra II’ye göre yüksek balistik koruma ve mayın koruma özellikleriyle öne çıkıyor. Koruma özelliğinin geliştirilmesi ve gövdenin güçlendirilmesine rağmen hareket ve konfor özelliklerinde pek kayıp olmamış. Daha önceki modelde olduğu gibi yine sınıfına göre yüksek hareket kabiliyeti vaat ediyor.

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    Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı
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    (Cobra II ve COBRA II MRAP yan yana)

    Cobra II MRAP, yüksek koruma özelliğini aracın tabanında bulunan mayın kalkanı sayesinde sağlıyor. Aracın üst bölümünde değişiklik olmadığı için modüler yapı korunuyor. Cobra II’ler personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigürasyonlarıyla kullanılabiliyor. Cobra II MRAP modelleri de aynı görevlerde kullanılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı"

    Cobra II MRAP’nin 3 kapılı konfigürasyonunda 9 personel, 5 kapılı konfigürasyonunda 11 personel taşınabiliyor. Farklı silah ve görev donanımları entegre edilebiliyor. Turbo şarjlı dizle motordan güç alan araç üç farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Müşteriler 360 bg, 375 bg ve 400 bg seçenekleri arasından dilediğini seçiyor. Opsiyonel olarak kendini kurtarma vinci, mayın kiti, soğuk iklim kiti, sis havanı, komutan görüntüleme paneli, RPG koruma kiti, 360 derece farkındalık sistemi gibi opsiyonlarla alınabiliyor.

    Cobra II MRAP Teknik özellikleri

    Ağırlık ve Boyutlar

    • Azami Araç Ağırlığı: 18.000 kg
    • Uzunluk (Vinç hariç): 6350 mm, Genişlik (Yedek lastik hariç): 2750 mm
    • Yükseklik (Gövde Üstü): 2650 mm, Karınaltı Yüksekliği: 450 mm

    Motor

    • Turbo Şarjlı Dizel Motor
    • Beygir seçenekleri: 360 bg, 375 bg, 400 bg
    • Vites: Otomatik, Transfer Kutusu: 2 hızlı, boyuna kilitli
    • Akslar: Diferansiyel kilitli ve dişli poyralı
    • Süspansiyon: Tam Bağımsız, teleskobik tip hidrolik damperli, helisel yaylı
    • Frenler: ABS özelliğe sahip çift devreli, her tekerlekte hava takviyeli hidrolik disk fren. Havalı ve bağımsız park freni.
    • Direksiyon sistemi: Soldan direksiyonlu hidrolik takviyeli ayarlanabilir direksiyon simidi. Sağdak direksiyon opsiyonu.
    • Lastikler: Patlak gider 14.00 R20 özellikli lastikler
    • Elektrik sistemi: 24 volt sistem. NATO standartlarıyla uyumlu.

    Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı
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    Standart Donanımlar:

    • Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)
    • Patlak Gider Özellikli Radyal Lastikler
    • ABS
    • Rampa Kapı, acil çıkış kapısı ile
    • İklimlendirme Sistemi
    • 5 Nokta Emniyet Kemeri
    • Sürücü ve Komutan İçin Ayarlanabilir Koltuklar
    • Yüzer Taban
    • Tavan Klapeleri
    • Atış Mazgalları ve Gözetleme Camları
    • Çeki Halkaları
    • Araç Elektronik Sistemi (ARMATRONICS©)
    • Sürücü Görüş Sistemi
    • Sürücü Görüntüleme Paneli
    • NATO Tipi Karartma Sistemi
    • Diyagnostik Kabiliyet
    • NATO Harici Akım Aktarma Soketi
    • Sis Farı
    • Camlarda ve lambalarda koruma kafesi
    • Telsiz Arayüzü

    Opsiyonel Donanımlar:

    • Kendini Kurtarma Vinci
    • Yedek Lastik
    • Mayın Kiti
    • RPG Koruma Kiti
    • KBRN Filtrasyon Sistemi
    • Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi (AFES)
    • Soğuk İklim Kiti
    • Telsiz/İç Konuşma Sistemi
    • Sis Havanı
    • Yardımcı Güç Grubu
    • Veri Kayıt Sistemi (Video ve Araç Verisi)
    • 360° Farkındalık Sistemi
    • Komutan Görüntüleme Paneli
    • GPS/INS


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    veleciraptor (Önemli Değil) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mokoko_TR
    Koç Grubu'nun yatırımlarının büyük çoğunluğu Türkiye'dedir. Türkiye GSMH'nın % 8'i onlardan gelir. En büyük ilk 10 ihracatçı şirketimizin 4'ü de Koç Grubu'na aittir. Örneğin özelleştirmeden sonra sadece Tüpraş'a yaptıkları yatırım 6 milyar dolardan daha fazla. 2020 yılında yaptıkları 10,7 milyar TL kombine yatırımın %92'sini Türkiye'ye yaptılar. Daha geçtiğimiz ay Ford Otosan'ın kapasite artırımı için 21 milyar TL (evet 21 milyar TL) yatırım kararı alındı. Bunca rakam göz önündeyken sırf bir gruba düşmansınız diye "kazandıklarını ülkeye yatırmayıp yurt dışına çıkarıyorlar" diyerek neden yalan uydurma ihtiyacı hissediyorsunuz?
    Koç Grubu'nun yatırımlarının büyük çoğunluğu Türkiye'dedir. Türkiye GSMH'nın % 8'i onlardan gelir. En büyük ilk 10 ihracatçı şirketimizin 4'ü de Koç Grubu'na ai...
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    2 Yanıt Yanıtla +32
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Napim , ben daha araba alamıyorum.
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    A Alperk87 (alper kutlu) 4 gün ( Mesaj Silindi ) veleciraptor
    bu şirketle tayyip anlaşamadığı için bu da bu şirkete iftira atıyo bak bakalım akpli şirketlerden birisi olsa o zaman nasıl övecekti inanamazsın :) sırf bu troller ne yazmış diye bakmaya geldim konuyla gram alakam yok :D
    bu şirketle tayyip anlaşamadığı için bu da bu şirkete iftira atıyo bak bakalım akpli şirketlerden birisi olsa o zaman nasıl övecekti inanamazsın :) sırf bu trol...
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adam Koç için montaj sanayii, motoru yerli değil, katma değeri düşük, ayrıca yatırımlarını dışarıya götürüyor vs demiş. Aynı eleştiri yerli ve millî olduğu iddia edilen TOGG için yapılsa burada vatan haini ilan eder, "vidası yerli değil." diye dalga geçtiğini sanan dalkavuklarla dolardı burası. Demek ki senin yerlin benim yerlim muhabbeti var. Bukalemunlar sizi.
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    E ekonomi doktoru (burak yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Bu cahil sürüsü sıktı artık gerçekten.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    koç grubuna laf edenler çıkmış.bugüne kadar hiçbir hükümeti yalamamış ama bir tek akp hükümeti tarafından kendini yalamadı diye dışlanan Türkiye'nin en saygın ve köklü grubudur
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    N nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    hayatında hıc vergı vermeyenler, tum hayatları boyunca vergı veren ınsanlara vatan haını dıyorlar :D
    Yanıtla +6
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    H hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    koç gurubu tankıda yaptı ama işi ona vermediler işi minibüs üreten bmc verdiler .paralı ortak verdiler fabrika verdiler yer verdiler garanti verdiler uzman işçi verdiler projeyide eline verdiler al yap dediler.adam tabi aşık olur ona. adam koministti sağçı oldu.

    yalnız 1 metre sudan geçmesi az değilmi ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    Normal sayılır. Daha derin sulardan geçmesini istersen tanklardaki şnorkel sistemini monte etmen gerekir. Zaten Cobra 2'nin amfibik versiyonu var.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yatırım yapıyor ama hepsi devlet destekli, bende öyle yatırım yaparım. zırhlı yapıyor hepsinde alım garantisi var. yıllar önce yerli araba söylentileri çıkınca ülkeyi tehdit eden de koç grubuydu. bu yüzden biraz kırgınız koç a. yoksa aldığını tekrar ülkeye yatırıyor o yönden çok iyiler.

    içimizdeki mason dışımızdaki yahudiden iyidir.
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    231407 (Barış Özdemir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    otokar çoşturuyorsun durmak yok devam .
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    mevzubahis peşkeş çekilmeyen savunma sanayi unsuru kalmayan yandaş Sakallı Tavernacı değil de Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine köklü bir şekilde bağlı bir ailenin şirketi söz konusu olunca alerjik reaksiyon göstermiş bazı EX-FETÖCÜ bünyelerde.
    Yanıtla +11
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    mokoko_TR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    koç gurubu montaj sanayidir,ayrıca boğaz aşiretinin tepe üyesi... aracın veya araçların motoru bizim olmadık dan sonra pek katma değeri olmaz. hoş kazandıgınıda ülkeye yatırmayıp yurt dışına çıkarıyorlar .askeri alan oldugu için de yarın öbürgün ambargo yediginde oturur kalırlar... onca para kazanıyorlar yıllardır bir arge yapıp motor güç aktarımı üretemediler fikri mülki hakları kendilerinde olan
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    veleciraptor (Önemli Değil) 4 gün ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Koç Grubu'nun yatırımlarının büyük çoğunluğu Türkiye'dedir. Türkiye GSMH'nın % 8'i onlardan gelir. En büyük ilk 10 ihracatçı şirketimizin 4'ü de Koç Grubu'na aittir. Örneğin özelleştirmeden sonra sadece Tüpraş'a yaptıkları yatırım 6 milyar dolardan daha fazla. 2020 yılında yaptıkları 10,7 milyar TL kombine yatırımın %92'sini Türkiye'ye yaptılar. Daha geçtiğimiz ay Ford Otosan'ın kapasite artırımı için 21 milyar TL (evet 21 milyar TL) yatırım kararı alındı. Bunca rakam göz önündeyken sırf bir gruba düşmansınız diye "kazandıklarını ülkeye yatırmayıp yurt dışına çıkarıyorlar" diyerek neden yalan uydurma ihtiyacı hissediyorsunuz?
    2 Yanıt Yanıtla +32
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    MehmetNY (Mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Sanki siyasetçiler kazandıklarını ülkede bırakıyorlar.
    Man adası belgeleri daha taze.
    Yanıtla +6
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    nedense koç gurubuna hiç güvenim yok.
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlave zırh koruması aracı 3,5 ton ağırlaştırmış. İç pazarda Nurol Ejder ve BMC Vuran'la rekabet edemese bile ihraç pazarlarında başarılı olabilir.
    Yanıtla +3
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Napim , ben daha araba alamıyorum.
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    2176 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cobra II mrap, Bilim ve Teknoloji ve
    6 etiket daha cobra otokar 4x4 zırhlı araç cobra II mrap özellikleri cobra 2 Türkiye Haberleri
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