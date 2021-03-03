Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı

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Türkiye’deki otobüs ve kamyonlarının yanı sıra savunma sanayi alanında da ulaşım çözümleri sunan Otokar, Cobra II’nin yeni versiyonunu tanıttı. Cobra II MRAP ismindeki yeni araç, mayınlara karşı daha yüksek koruma sunuyor. Böylelikle en önemli dezavantajını riskli bölgelerde kullanılabilecek.

Cobra II MRAP özellikleri

Dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ailesinin yeni üyesi Cobra II MRAP, sıradan Cobra II’ye göre yüksek balistik koruma ve mayın koruma özellikleriyle öne çıkıyor. Koruma özelliğinin geliştirilmesi ve gövdenin güçlendirilmesine rağmen hareket ve konfor özelliklerinde pek kayıp olmamış. Daha önceki modelde olduğu gibi yine sınıfına göre yüksek hareket kabiliyeti vaat ediyor.

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(Cobra II ve COBRA II MRAP yan yana)

Cobra II MRAP, yüksek koruma özelliğini aracın tabanında bulunan mayın kalkanı sayesinde sağlıyor. Aracın üst bölümünde değişiklik olmadığı için modüler yapı korunuyor. Cobra II’ler personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigürasyonlarıyla kullanılabiliyor. Cobra II MRAP modelleri de aynı görevlerde kullanılabilecek.

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Cobra II MRAP’nin 3 kapılı konfigürasyonunda 9 personel, 5 kapılı konfigürasyonunda 11 personel taşınabiliyor. Farklı silah ve görev donanımları entegre edilebiliyor. Turbo şarjlı dizle motordan güç alan araç üç farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Müşteriler 360 bg, 375 bg ve 400 bg seçenekleri arasından dilediğini seçiyor. Opsiyonel olarak kendini kurtarma vinci, mayın kiti, soğuk iklim kiti, sis havanı, komutan görüntüleme paneli, RPG koruma kiti, 360 derece farkındalık sistemi gibi opsiyonlarla alınabiliyor.

Cobra II MRAP Teknik özellikleri

Ağırlık ve Boyutlar

Azami Araç Ağırlığı: 18.000 kg

Uzunluk (Vinç hariç): 6350 mm, Genişlik (Yedek lastik hariç): 2750 mm

Yükseklik (Gövde Üstü): 2650 mm, Karınaltı Yüksekliği: 450 mm

Motor

Turbo Şarjlı Dizel Motor

Beygir seçenekleri: 360 bg, 375 bg, 400 bg

Vites: Otomatik, Transfer Kutusu: 2 hızlı, boyuna kilitli

Akslar: Diferansiyel kilitli ve dişli poyralı

Süspansiyon: Tam Bağımsız, teleskobik tip hidrolik damperli, helisel yaylı

Frenler: ABS özelliğe sahip çift devreli, her tekerlekte hava takviyeli hidrolik disk fren. Havalı ve bağımsız park freni.

Direksiyon sistemi: Soldan direksiyonlu hidrolik takviyeli ayarlanabilir direksiyon simidi. Sağdak direksiyon opsiyonu.

Lastikler: Patlak gider 14.00 R20 özellikli lastikler

Elektrik sistemi: 24 volt sistem. NATO standartlarıyla uyumlu.

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Standart Donanımlar:

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)

Patlak Gider Özellikli Radyal Lastikler

ABS

Rampa Kapı, acil çıkış kapısı ile

İklimlendirme Sistemi

5 Nokta Emniyet Kemeri

Sürücü ve Komutan İçin Ayarlanabilir Koltuklar

Yüzer Taban

Tavan Klapeleri

Atış Mazgalları ve Gözetleme Camları

Çeki Halkaları

Araç Elektronik Sistemi (ARMATRONICS©)

Sürücü Görüş Sistemi

Sürücü Görüntüleme Paneli

NATO Tipi Karartma Sistemi

Diyagnostik Kabiliyet

NATO Harici Akım Aktarma Soketi

Sis Farı

Camlarda ve lambalarda koruma kafesi

Telsiz Arayüzü

Opsiyonel Donanımlar:

Kendini Kurtarma Vinci

Yedek Lastik

Mayın Kiti

RPG Koruma Kiti

KBRN Filtrasyon Sistemi

Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi (AFES)

Soğuk İklim Kiti

Telsiz/İç Konuşma Sistemi

Sis Havanı

Yardımcı Güç Grubu

Veri Kayıt Sistemi (Video ve Araç Verisi)

360° Farkındalık Sistemi

Komutan Görüntüleme Paneli

GPS/INS

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