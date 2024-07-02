Haluk Levent kripto parası geliyor

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Tam Boyutta Gör Yıllardır gönüllü yardım çalışmalarıyla takdir toplayan ünlü sanatçı Haluk Levent, kripto para dünyasına adım atıyor. Ünlü sanatçı HALUK adında bir token satışı için Bitexen kripto para borsası ile anlaştı.

HALUK token nedir?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, HALUK token satışından elde edeceği tüm geliri deprem bölgesindeki okullar için harcanacağını açıkladı. Tüm süreçlerin de şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

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HALUK token ön satışı Bitexen borsasında başladı. Toplam 5 milyar adet token olacak ve bunun 4.5 milyar adedi satışa sunulacak. Token ön satış fiyatı 5 kuruş. Bu da toplamda 210 milyon TL civarında bir değer yaratıyor. Satış Eylül ayına kadar devam edecek ve sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak.

Arkasında güçlü bir likidasyon ve piyasa yapıcı olması halinde HALUK token istikrarlı bir yükseliş gösterebilir. Aksi takdirde ön satış seviyesinin altına inebilecek düşüşler şaşırtıcı olmaz. Bu projeyi bir deprem bağışı olarak görmek daha mantıklı olabilir. Haluk Levent de üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapmanızı tavsiye ediyor.

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HALUK token ön satışı başladı