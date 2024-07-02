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    Anlık Bildirim

    Haluk Levent kripto parası geliyor

    Geliri tamamen deprem bölgesinde yapılan ve yapılacak okullara harcanması amacıyla ön satışa başlayan HALUK kripto parasına Bitexen borsasından erişilebiliyor.  
    HALUK Tam Boyutta Gör
    Yıllardır gönüllü yardım çalışmalarıyla takdir toplayan ünlü sanatçı Haluk Levent, kripto para dünyasına adım atıyor. Ünlü sanatçı HALUK adında bir token satışı için Bitexen kripto para borsası ile anlaştı.

    HALUK token nedir?

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, HALUK token satışından elde edeceği tüm geliri deprem bölgesindeki okullar için harcanacağını açıkladı. Tüm süreçlerin de şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

    HALUK token ön satışı Bitexen borsasında başladı. Toplam 5 milyar adet token olacak ve bunun 4.5 milyar adedi satışa sunulacak. Token ön satış fiyatı 5 kuruş. Bu da toplamda 210 milyon TL civarında bir değer yaratıyor. Satış Eylül ayına kadar devam edecek ve sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak.

    Arkasında güçlü bir likidasyon ve piyasa yapıcı olması halinde HALUK token istikrarlı bir yükseliş gösterebilir. Aksi takdirde ön satış seviyesinin altına inebilecek düşüşler şaşırtıcı olmaz. Bu projeyi bir deprem bağışı olarak görmek daha mantıklı olabilir. Haluk Levent de üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapmanızı tavsiye ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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