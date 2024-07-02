Haluk Levent kripto parası geliyor

HALUK token nedir?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, HALUK token satışından elde edeceği tüm geliri deprem bölgesindeki okullar için harcanacağını açıkladı. Tüm süreçlerin de şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirtti.
HALUK token ön satışı Bitexen borsasında başladı. Toplam 5 milyar adet token olacak ve bunun 4.5 milyar adedi satışa sunulacak. Token ön satış fiyatı 5 kuruş. Bu da toplamda 210 milyon TL civarında bir değer yaratıyor. Satış Eylül ayına kadar devam edecek ve sonrasında borsada işlem görmeye başlayacak.
Arkasında güçlü bir likidasyon ve piyasa yapıcı olması halinde HALUK token istikrarlı bir yükseliş gösterebilir. Aksi takdirde ön satış seviyesinin altına inebilecek düşüşler şaşırtıcı olmaz. Bu projeyi bir deprem bağışı olarak görmek daha mantıklı olabilir. Haluk Levent de üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapmanızı tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.