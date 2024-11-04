HarmonyOS yüzde 15 pazar payına ulaştı, istikrarlı yükseliş sürüyor

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Tam Boyutta Gör ABD’nin ambargoları sonrasında Google ile olan ilişkisi kesilince kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Huawei, önce Android tabanlı HarmonyOS işletim sistemini kullanıma sunmuş, sonrasında da HarmonyOS Next bağımsız işletim sistemini geliştirmişti.

HarmonyOS yükselişte

Son çeyrek mobil işletim sistemi analizlerine göre HarmonyOS platformu yüzde 15 pazar payına ulaştı ve yüzde 15 civarında artış kaydetti. iOS platformu yüzde 15 payını korumaya çalışırken Android ise yüzde 70 seviyesine geriledi.

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HarmonyOS platformunun sayısız yerleşik uygulama ve hizmeti kullanıcıya sunması, Android karşısında güç kazanmasını sağladı. Çin’de yüksek satış rakamları ile kitlesi de hızla büyümeye devam ediyor. Yıl sonuna doğru HarmonyOS platformunun iOS platformunu tamamen geride bırakması bekleniyor.

Diğer taraftan Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmayı sürdürüyor. Pazarda Vivo yüzde 19, Oppo yüzde 15.5, Xiaomi yüzde 15.5, Honor yüzde 15, Huawei yüzde 15, Apple yüzde 15 şeklinde paya sahip.



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HarmonyOS en büyük üçüncü oyuncu olmak üzere