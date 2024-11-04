HarmonyOS yüzde 15 pazar payına ulaştı, istikrarlı yükseliş sürüyor

HarmonyOS yükselişte
Son çeyrek mobil işletim sistemi analizlerine göre HarmonyOS platformu yüzde 15 pazar payına ulaştı ve yüzde 15 civarında artış kaydetti. iOS platformu yüzde 15 payını korumaya çalışırken Android ise yüzde 70 seviyesine geriledi.
HarmonyOS platformunun sayısız yerleşik uygulama ve hizmeti kullanıcıya sunması, Android karşısında güç kazanmasını sağladı. Çin’de yüksek satış rakamları ile kitlesi de hızla büyümeye devam ediyor. Yıl sonuna doğru HarmonyOS platformunun iOS platformunu tamamen geride bırakması bekleniyor.
Diğer taraftan Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmayı sürdürüyor. Pazarda Vivo yüzde 19, Oppo yüzde 15.5, Xiaomi yüzde 15.5, Honor yüzde 15, Huawei yüzde 15, Apple yüzde 15 şeklinde paya sahip.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über