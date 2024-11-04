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    Anlık Bildirim

    HarmonyOS yüzde 15 pazar payına ulaştı, istikrarlı yükseliş sürüyor

    HarmonyOS işletim sistemi Çinli kullanıcıların büyük desteği ve Huawei’nin devasa çabaları sayesinde üçüncü en büyük mobil platform olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
    HarmonyOS Tam Boyutta Gör
    ABD’nin ambargoları sonrasında Google ile olan ilişkisi kesilince kendi ayakları üzerinde durmaya karar veren Huawei, önce Android tabanlı HarmonyOS işletim sistemini kullanıma sunmuş, sonrasında da HarmonyOS Next bağımsız işletim sistemini geliştirmişti. 

    HarmonyOS yükselişte 

    Son çeyrek mobil işletim sistemi analizlerine göre HarmonyOS platformu yüzde 15 pazar payına ulaştı ve yüzde 15 civarında artış kaydetti. iOS platformu yüzde 15 payını korumaya çalışırken Android ise yüzde 70 seviyesine geriledi. 

    HarmonyOS platformunun sayısız yerleşik uygulama ve hizmeti kullanıcıya sunması, Android karşısında güç kazanmasını sağladı. Çin’de yüksek satış rakamları ile kitlesi de hızla büyümeye devam ediyor. Yıl sonuna doğru HarmonyOS platformunun iOS platformunu tamamen geride bırakması bekleniyor. 

    Diğer taraftan Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olmayı sürdürüyor. Pazarda Vivo yüzde 19, Oppo yüzde 15.5, Xiaomi yüzde 15.5, Honor yüzde 15, Huawei yüzde 15, Apple yüzde 15 şeklinde paya sahip. 
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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