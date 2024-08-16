Huawei HarmonyOS NEXT beta katılımcılarına hediyeler var

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Tam Boyutta Gör Huawei’nin Google ile bağlarını tamamen kopardığı ve tüm cihazları tek bir sistem altında topladığı HarmonyOS NEXT ikinci betası geçtiğimiz ay başlamıştı. Huawei katılımcılara kendi servislerinden hediye ediyor.

HarmonyOS NEXT hediyeleri

Firmadan yapılan açıklamaya göre 21 Haziran tarihinden önce en son HarmonyOS NEXT beta sürümüne terfi etmiş katılımcılara 45 günlük Huawei Super Music VIP ve Film aboneliği hediye edilecek.

Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor 1 ay önce eklendi

1 milyara yakın kullanıcısı olan HarmonyOS işletim sisteminin yeni nesli de beta sürecinde büyük ilgi görüyor. Huawei ekosisteme destek veren kullanıcıları ödüllendirmek için böyle bir yola başvurduğunu belirtiyor. Abonelik hediyesinin 30 Eylül tarihine kadar aktive edilmesi gerekiyor.

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