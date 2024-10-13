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    HarmonyOS NEXT geliyor: Betayı deneyenler 1 milyonu aştı

    Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta yayınlanacak. Şirket, HarmonyOS NEXT public beta katılımcılarının 1 milyonu aştığını duyurdu.   
    huawei harmonyos next public beta Tam Boyutta Gör
    Huawei Cihaz İş Grubu Yazılım bölümü Başkanı Gong Ti, OpenHarmony teknoloji konferansında HarmonyOS NEXT public beta programına katılanların 1 milyonu aştığını belirtti.

    Gong Ti, yüz binlerce kullanıcının HarmonyOS NEXT'i zaten kullandığını belirtti. İlerleme tüm hızıyla devam ediyor ve merakla beklenen beklenen işletim sistemi, amiral gemisi Huawei Mate 70 serisiyle birlikte dördüncü çeyrekte resmi olarak piyasaya sürülecek.

    HarmonyOS’in 900 milyon kurulumu aştığı bilgisi de paylaşıldı. Bu rakamın HarmonyOS NEXT ile önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Yeni yazılımın en iyi uygulama işleyişine ve kullanıcı arayüzü geçişlerine sahip olduğu söyleniyor. Kullanıcılar bu işletim sistemiyle daha akıcı, daha hızlı ve daha güvenli bir cihaz deneyimi yaşayacak. Yeni sistem Android uygulamalarını desteklemeyecek, dolayısıyla Huawei, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı uygulamaları desteklemek için çalışıyor.

    HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek?

    HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sistemi ilk olarak 15 Ekim'de Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya gelecek. Şirketin yeni Mate XT üç katlı akıllı telefonunun güncellemeyi alacağına dair bir işaret yok.

    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/harmonyos-next-public-beta-participants-exceed-1-million-huawei/ https://9to5google.com/2024/10/11/huawei-harmonyos-next-official-next-week/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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