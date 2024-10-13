HarmonyOS NEXT geliyor: Betayı deneyenler 1 milyonu aştı

Gong Ti, yüz binlerce kullanıcının HarmonyOS NEXT'i zaten kullandığını belirtti. İlerleme tüm hızıyla devam ediyor ve merakla beklenen beklenen işletim sistemi, amiral gemisi Huawei Mate 70 serisiyle birlikte dördüncü çeyrekte resmi olarak piyasaya sürülecek.
HarmonyOS’in 900 milyon kurulumu aştığı bilgisi de paylaşıldı. Bu rakamın HarmonyOS NEXT ile önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Yeni yazılımın en iyi uygulama işleyişine ve kullanıcı arayüzü geçişlerine sahip olduğu söyleniyor. Kullanıcılar bu işletim sistemiyle daha akıcı, daha hızlı ve daha güvenli bir cihaz deneyimi yaşayacak. Yeni sistem Android uygulamalarını desteklemeyecek, dolayısıyla Huawei, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı uygulamaları desteklemek için çalışıyor.
HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek?
HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sistemi ilk olarak 15 Ekim'de Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya gelecek. Şirketin yeni Mate XT üç katlı akıllı telefonunun güncellemeyi alacağına dair bir işaret yok.Kaynakça https://www.huaweicentral.com/harmonyos-next-public-beta-participants-exceed-1-million-huawei/ https://9to5google.com/2024/10/11/huawei-harmonyos-next-official-next-week/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.