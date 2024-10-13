HarmonyOS NEXT geliyor: Betayı deneyenler 1 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Huawei Cihaz İş Grubu Yazılım bölümü Başkanı Gong Ti, OpenHarmony teknoloji konferansında HarmonyOS NEXT public beta programına katılanların 1 milyonu aştığını belirtti.

Huawei iddialı geliyor: HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı 2 hf. önce eklendi

Gong Ti, yüz binlerce kullanıcının HarmonyOS NEXT'i zaten kullandığını belirtti. İlerleme tüm hızıyla devam ediyor ve merakla beklenen beklenen işletim sistemi, amiral gemisi Huawei Mate 70 serisiyle birlikte dördüncü çeyrekte resmi olarak piyasaya sürülecek.

HarmonyOS’in 900 milyon kurulumu aştığı bilgisi de paylaşıldı. Bu rakamın HarmonyOS NEXT ile önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Yeni yazılımın en iyi uygulama işleyişine ve kullanıcı arayüzü geçişlerine sahip olduğu söyleniyor. Kullanıcılar bu işletim sistemiyle daha akıcı, daha hızlı ve daha güvenli bir cihaz deneyimi yaşayacak. Yeni sistem Android uygulamalarını desteklemeyecek, dolayısıyla Huawei, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı uygulamaları desteklemek için çalışıyor.

HarmonyOS NEXT hangi cihazlara gelecek?

HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sistemi ilk olarak 15 Ekim'de Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya gelecek. Şirketin yeni Mate XT üç katlı akıllı telefonunun güncellemeyi alacağına dair bir işaret yok.

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HarmonyOS NEXT beta sürümü deneyenler 1 milyonu aştı