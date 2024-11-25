Huawei, el hareketleriyle cihazlar arası dosya paylaşım özelliğini gösterdi

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Tam Boyutta Gör Huawei yarın Mate 70 serisini ve katlanabilir Mate X6'yı tanıtacak. Telefonların, tamamen yeni bir çekirdek üzerine kurulu olan HarmonyOS Next işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

El hareketleriyle dosya paylaşılabiliyor

Yeni işletim sistemi, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, yeni özellikler ve hareket kontrolleri getirecek. Ortaya çıkan bir tanıtım videosunda, cihazlar arasında dokunmadan, sadece el hareketleriyle dosya alışverişi yapılabildiği görülüyor. Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun başrolde olduğu videoda, avuç içini cihaza tutup daha sonra yumruk şekli yapıldığında dosyanın kopyalandığı ve diğer cihazın ekranına yaklaşıp tekrar parmaklar açıldığında taşınabildiği gösteriliyor.

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Videoda yarın tanıtımı gerçekleştirilecek Huawei Mate X6 ve Mate 70 ile yakın zamanda tanıtılan MatePad Pro 12.2 cihazları yer alıyor. Cihazlar arasında kolaylıkla dosya taşımayı sağlayan özellik oldukça etkileyici görünüyor. Ancak gerçek hayatta nasıl çalıştığını görmek gerekiyor.

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