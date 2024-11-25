Huawei, el hareketleriyle cihazlar arası dosya paylaşım özelliğini gösterdi

El hareketleriyle dosya paylaşılabiliyor
Yeni işletim sistemi, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, yeni özellikler ve hareket kontrolleri getirecek. Ortaya çıkan bir tanıtım videosunda, cihazlar arasında dokunmadan, sadece el hareketleriyle dosya alışverişi yapılabildiği görülüyor. Huawei Tüketici İş Birimi CEO'su Richard Yu'nun başrolde olduğu videoda, avuç içini cihaza tutup daha sonra yumruk şekli yapıldığında dosyanın kopyalandığı ve diğer cihazın ekranına yaklaşıp tekrar parmaklar açıldığında taşınabildiği gösteriliyor.
Videoda yarın tanıtımı gerçekleştirilecek Huawei Mate X6 ve Mate 70 ile yakın zamanda tanıtılan MatePad Pro 12.2 cihazları yer alıyor. Cihazlar arasında kolaylıkla dosya taşımayı sağlayan özellik oldukça etkileyici görünüyor. Ancak gerçek hayatta nasıl çalıştığını görmek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.