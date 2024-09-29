Bu Huawei Mate XT modeli katlanmak için servet istiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın üçe katlanan ilk akıllı telefonu Huawei Mate XT global pazara da geleceğini duyurdu. Lüks kaplama akıllı telefonlar hazırlayan Caviar markası Huawei Mate XT için de meraklılarına özel dokunuşlar yaptı.

Huawei Mate XT Rich Colors koleksiyonu

Huawei Mate XT Rich Colors adıyla hazırlanan özel koleksiyon Gold Dragon ve Black Dragon olarak iki modele sahip. Gold Dragon versiyonu 3 bin yıllık çok katmanlı kılıç dövme sanatı Longquan’dan ilham alıyor. 24 karat altın kaplama arka kapak ile gelen versiyon 14500$ başlangıç fiyatına sahip.

Çinli kullanıcılar Mate XT modeli için Huawei’ye kızgın 6 gün önce eklendi

Black Dragon versiyon ise Çin Xuanlong efsanesinden ilham alıyor ve siyah timsah derisini altın kaplama detaylar ile birleştiriyor. Bu versiyon da 12770$ başlangıç fiyatına sahip. 256GB, 512GB, 1TB seçenekleri olan iki versiyon da sadece 88 adet üretildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate XT Rich Colors koleksiyonu duyuruldu