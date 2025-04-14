Harry Potter dizisinde rol alacak isimler belli oldu; HBO ilk altı ismi açıkladı

HBO, ilk aşamada altı oyuncunun ismini paylaşmakla yetindi. Bu altı isim ve canlandıracakları karakterler şunlar olacak:
- John Lithgow - Dumbledore
- Janet McTeer - Profesör McGonagall
- Nick Frost - Hagrid
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Luke Thallon - Quirinus Quirrell
John Lithgow, Janet McTeer, Nick Frost ve Paapa Essiedu'nun bu rolleri üstleneceği daha önce ortaya çıkmıştı; Bu açıklamayla birlikte resmiyet kazanmış oldu. Diğer yandan Luke Thallon ve Paul Whitehouse'un isimleri ise bugüne kadar projeyle anılmıyordu. Onların dâhiliyeti bugünkü açıklamayla birlikte ortaya çıktı.
Bu yeni versiyonda Harry, Ron ve Hermione'ye hayat verecek çocuk oyuncular için arayış sürüyor.
Harry Potter Dizisinin Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak
HBO'da yayınlanacak Harry Potter dizisi, daha önce sinemada izlediğimiz orijinal serinin yeniden uyarlaması olacak. Her sezon bir kitabı ekranı taşıyacağı için hikâye bu kez daha detaylı şekilde ele alınacak.
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.
Çekimlerine bu yaz başlanacak olan dizinin 2027 yazında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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