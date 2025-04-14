Harry Potter dizisinde rol alacak isimler belli oldu; HBO ilk altı ismi açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir süredir hazırlık aşamasında olan Harry Potter dizisi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizi için oyuncu arayışına birkaç ay önce başlanmış, casting sürecinin başlamasıyla birlikte bazı isimler de ortaya çıkmıştı. Ancak bu isimler bugüne kadar tamamen söylentiden ve sızıntıdan ibaretti. Ne var ki bugün durum değişti. HBO, merakla beklenen Harry Potter dizisinde rol alacak oyuncuların ilk kısmını resmi olarak paylaştı.

HBO, ilk aşamada altı oyuncunun ismini paylaşmakla yetindi. Bu altı isim ve canlandıracakları karakterler şunlar olacak:

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

John Lithgow, Janet McTeer, Nick Frost ve Paapa Essiedu'nun bu rolleri üstleneceği daha önce ortaya çıkmıştı; Bu açıklamayla birlikte resmiyet kazanmış oldu. Diğer yandan Luke Thallon ve Paul Whitehouse'un isimleri ise bugüne kadar projeyle anılmıyordu. Onların dâhiliyeti bugünkü açıklamayla birlikte ortaya çıktı.

Bu yeni versiyonda Harry, Ron ve Hermione'ye hayat verecek çocuk oyuncular için arayış sürüyor.

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Harry Potter Dizisinin Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak

HBO'da yayınlanacak Harry Potter dizisi, daha önce sinemada izlediğimiz orijinal serinin yeniden uyarlaması olacak. Her sezon bir kitabı ekranı taşıyacağı için hikâye bu kez daha detaylı şekilde ele alınacak.

Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

Çekimlerine bu yaz başlanacak olan dizinin 2027 yazında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.

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Harry Potter dizisinde rol alacak isimler belli oldu