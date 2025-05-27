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    Harry Potter dizisinde Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak oyuncular açıklandı

    HBO tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi artık çekim aşamasına geçmeye hazır. Dizide Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak oyuncuların kimler olacağı açıklandı.   

    Harry Potter dizisi Tam Boyutta Gör
    Bir süredir hazırlık aşamasında olan Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu artık tam anlamıyla şekillendi. HBO ilk olarak yardımcı rollerden başlamış ve Dumbledore, Snape, Hagrid gibi sevilen karakterleri canlandıracak isimleri birkaç hafta önce duyurmuştu. Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak oyuncuları bulmak içinse on binlerce çocuk oyuncunun katıldığı kapsamlı bir seçme sürecinin yapıldığı açıklanmıştı. Aylardır devam eden bu süreç nihayet sona erdi ve Harry Potter dizisinin ana üçlüsünü canlandıracak isimler açıklandı.

    Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Söz konusu çocuk oyuncular olduğu için oyunculuk yetenekleri veya kariyerleri gibi kıstaslardan söz etmek mümkün değil. Ancak bu çocukların görünüşleri üzerinden orijinal üçlüyle kıyaslamalar yapılacağına şüphe yok.

    Harry Potter Dizisinin Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak

    HBO'da yayınlanacak Harry Potter dizisi, daha önce sinemada izlediğimiz orijinal serinin yeniden uyarlaması olacak. Her sezon bir kitabı ekranı taşıyacağı için hikâye bu kez daha detaylı şekilde ele alınacak. Dizide yan karakterlere şu isimler hayat verecek:

    Harry Potter dizisinin ana üçlüsü belli oldu Tam Boyutta Gör

    • John Lithgow - Dumbledore
    • Janet McTeer - Profesör McGonagall
    • Nick Frost - Hagrid
    • Paapa Essiedu - Severus Snape
    • Paul Whitehouse - Argus Filch
    • Luke Thallon - Quirinus Quirrell

    Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

    Çekimlerine bu yaz başlanacak olan dizinin 2027 yazında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.

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