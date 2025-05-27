Harry Potter dizisinde Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak oyuncular açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir süredir hazırlık aşamasında olan Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu artık tam anlamıyla şekillendi. HBO ilk olarak yardımcı rollerden başlamış ve Dumbledore, Snape, Hagrid gibi sevilen karakterleri canlandıracak isimleri birkaç hafta önce duyurmuştu. Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak oyuncuları bulmak içinse on binlerce çocuk oyuncunun katıldığı kapsamlı bir seçme sürecinin yapıldığı açıklanmıştı. Aylardır devam eden bu süreç nihayet sona erdi ve Harry Potter dizisinin ana üçlüsünü canlandıracak isimler açıklandı.

Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Söz konusu çocuk oyuncular olduğu için oyunculuk yetenekleri veya kariyerleri gibi kıstaslardan söz etmek mümkün değil. Ancak bu çocukların görünüşleri üzerinden orijinal üçlüyle kıyaslamalar yapılacağına şüphe yok.

Harry Potter film serisi izleme sırası 2 yıl önce eklendi

Harry Potter Dizisinin Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak

HBO'da yayınlanacak Harry Potter dizisi, daha önce sinemada izlediğimiz orijinal serinin yeniden uyarlaması olacak. Her sezon bir kitabı ekranı taşıyacağı için hikâye bu kez daha detaylı şekilde ele alınacak. Dizide yan karakterlere şu isimler hayat verecek:

Tam Boyutta Gör

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

Çekimlerine bu yaz başlanacak olan dizinin 2027 yazında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Harry Potter dizisinin ana üçlüsü belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: