Harry Potter dizisinde Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak oyuncular açıklandı

Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Söz konusu çocuk oyuncular olduğu için oyunculuk yetenekleri veya kariyerleri gibi kıstaslardan söz etmek mümkün değil. Ancak bu çocukların görünüşleri üzerinden orijinal üçlüyle kıyaslamalar yapılacağına şüphe yok.
Harry Potter Dizisinin Çekimlerine Bu Yaz Başlanacak
HBO'da yayınlanacak Harry Potter dizisi, daha önce sinemada izlediğimiz orijinal serinin yeniden uyarlaması olacak. Her sezon bir kitabı ekranı taşıyacağı için hikâye bu kez daha detaylı şekilde ele alınacak. Dizide yan karakterlere şu isimler hayat verecek:
- John Lithgow - Dumbledore
- Janet McTeer - Profesör McGonagall
- Nick Frost - Hagrid
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Luke Thallon - Quirinus Quirrell
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.
Çekimlerine bu yaz başlanacak olan dizinin 2027 yazında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın tarihi henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: