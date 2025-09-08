Giriş
    Last Samurai Standing'in fragmanı yayınlandı: Samuraylar dünyasında geçen bir Squid Game

    Netflix'in Last Samurai Standing dizisinden ilk fragman yayınlandı. Konusuyla Squid Game'i andıran Last Samurai Standing, samurayların ödül için yarıştığı ölümcül bir turnuvayı konu alıyor.

    Last Samurai Standing'in fragmanı yayınlandı: Samuraylar dünyasında geçen bir Squid Game Tam Boyutta Gör
    İngilizce olmayan yapımlarıyla da oldukça geniş kitlelere ulaşabilen Netflix, bu uluslararası yapımlarına çok yakında bir yenisini daha ekleyecek. Netflix'in Japonya yapımı yeni dizisi Last Samurai Standing, Kasım ayında izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı paylaştı.

    Last Samurai Standing, 13 Kasım'da Netflix'te Yayınlanacak

    Last Samurai Standing, Shogo Imamura'nin daha önce manga formatına da uyarlanan Ikusagami romanlarından ekrana uyarlandı. Dizi, 19. yüzyılın sonlarında, Japonya'nın Meiji dönemine denk gelen periyotta geçiyor ve zor durumdaki ailesini kurtarmak için ölümcül bir turnuvaya katılan Shujiro Saga'nın hikâyesini anlatıyor. Shujiro Saga'nın 100 milyar yenlik dev ödülü kazanabilmesi için, bu ölümcül turnuvadaki diğer 291 savaşçıyı alt etmesi gerekiyor.

    Last Samurai Standing'in hikâyesi akıllara Squid Game'i getiriyor. Aynı Squid Game gibi Last Samurai Standing de büyük bir ödül için ölümüne mücadele eden bir grup insana odaklanıyor. Tabii bu kez hikâye 19. yüzyıl Japonya'sına ve samurayların dünyasına taşınıyor.

    Konusuyla merak uyandıran Last Samurai Standing, 13 Kasım'da Netflix'te izleyici ile buluşacak.

