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    HBO, The Last of Us'ın 3. sezonu için tarih verdi

    Bu hafta Variety'ye konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, The Last of Us'ın 3. sezonu için tarih verdi. Aynı 2. sezonda olduğu gibi 3. sezon için de bekleyiş epey uzun olacak.

    The Last of Us 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Dizilerin her yıl yeni bir sezonla izleyicilerin karşısına çıktığı günler artık geride kalmış gibi görünüyor. Son dönemde pek çok dizide şahit olduğumuz iki üç yıllık sezon araları, sektörün yeni standartı hâline gelmiş durumda. Nitekim gelen son açıklama, The Last of Us'ın da bu standardı benimseyeceğini gösteriyor.

    Bildiğiniz gibi The Last of Us, ilk sezonu ile 2. sezonu arasında neredeyse 2.5 yıl ara vermişti. Görünen o ki şimdi 3. sezon için de bir o kadar beklememiz gerekecek. Bu hafta Variety'ye konuşan HBO Başkanı Casey Bloys, The Last of Us'ın 3. sezonunun 2027'de izleyici ile buluşacağını açıkladı.

    The Last of Us 3. Sezon, Önemli Değişikliklere Sahne Olacak

    The Last of Us'ın 3. sezonu dizi için önemli değişikliklere sahne olacak. İlk olarak, oyunun yaratıcısı olan Neil Druckmann bu kez yaratıcı ekibin bir parçası olmayacak. İlk iki sezonu Craig Mazin (Chernobyl) ile birlikte hazırlayan Druckmann, yeni oyununa odaklanabilmek için diziden ayrıldığını ve 3. sezonun parçası olmayacağını açıkladı.

    Diğer yandan hikâyede de önemli bir kırılma yaşanacak (Bundan sonrası spoiler içerir). Aynı ikinci oyunda olduğu gibi dizide de ana karakter değişecek. 3. sezonun ana karakteri Elly değil Abby (Kaitlyn Dever) olacak. Dizi, yaşananları bu kez Abby'nin gözünden aktaracak.

    The Last of Us'ın ilk sezonu epey beğenilmiş olsa da 2. sezon için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 2. sezon, ilk sezona kıyasla çok daha fazla tartışmaya konu oldu. Bunun üzerine bir de iki yıl ara verilecek olması 3. sezonun başarı şansını azartabilir. Ana karakterin değişecek olması da cabası. Hâl böyleyken HBO'nun diziyi daha yakın bir tarihte döndüremiyor olması, dizi tarafında işlerin ne kadar yavaşladığını gösteriyor.

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