Dünyada bir ilk: Süper bilgisayar hastalığı gerçekleşmeden önce tahmin ediyor

Hastalık gerçekleşmeden 20 dakika önce tahmin edilebiliyor
Pawsey Centre'ın Setonix süper bilgisayarı, yakın zamanda dünyanın en güçlü 15. araştırma süper bilgisayarı seçildi. Avustralya'nın araştırma için kullanılan en güçlü sistemi Setonix, çok ciddi beyin kanamalarını tahmin etmekte kullanıldı.
Dünyada bir ilk
Oluşturulan karmaşık algoritma sayesinde araştırmacıların hastadan gelen her "kalp atışını, yaşamsal belirtiyi ve basınç dalgasını" izlemesine olanak tanıyor. Dünyanın ilk operasyonel travmatik kafa içi hipertansiyon tahmin algoritmasını oluşturduklarını Meka ve McNamara, "ilk kez, olay olmadan önce müdahale edebileceğiz" dedi.
Pawsey Supercomputing Research Center yönetici direktörü Mark Stickells, algoritmanın, astronomik verileri analiz ederek geliştirilen veri bilimi ve bilgi işlem yeteneklerindeki ilerlemelerin insanlara nasıl yardımcı olabileceğinin ve hayat kurtarabileceğinin bir örneği olduğunu söyledi ve ekledi; "Tıp bilimi, bilgi işlem, makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden giderek daha fazla haberdar oluyor."