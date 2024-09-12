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    Nvidia ve Oracle, 130 binden fazla Blackwell GPU’lu yapay zeka sistemi kuracak

    Yapay zeka tarafında ölçekler inanılmaz bir hızla artış gösteriyor. Bunun yeni bir göstergesi ise Nvidia ve Oracle ortaklığında kurulacak olan 130 binden fazla Blackwell GPU’lu yapay zeka sistemi.
    Oracle, 130 binden fazla Blackwell GPU’lu AI sistemi kuracak Tam Boyutta Gör
    Oracle, kısa bir süre önce Oracle Bulut Altyapısı (OCI) aracılığıyla yapay zeka eğitimi için kullanıma sunulacak yeni sistemlerini tanıttı. Bu sistemlerin n güçlü olanı, Nvidia'nın yeni Blackwell GPU'ları üzerine inşa edilecek ve 2.4 ZettaFLOPS yapay zeka performansı sunacak. Bu performans, Elon Musk'ın yeni duyurduğu dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi Colossus’tan bile daha üstün olacak.

    Yapay zeka için ölçekler zorlanıyor

    Oracle'ın yeni süperbilgisayar kümeleri, AI ve HPC (yüksek performanslı hesaplama) için Nvidia'nın Hopper veya Blackwell GPU'ları ile yapılandırılabilir olacak. Ayrıca, ultra düşük gecikme süresine sahip RoCEv2 ile ConnectX-7 NIC'ler, ConnectX-8 SuperNIC'ler veya Nvidia'nın Quantum-2 InfiniBand tabanlı ağları gibi çeşitli ağ donanımları ile HPC depolama seçenekleri sunulacak.

    Ancak bu sistemler arasında en dikkat çekeni ise Blackwell B200 GPU'lara dayalı OCI Supercluster. 131.072 GPU'ya kadar ölçeklenecek olan sistem 2.4 FP8/INT8 zettaFLOPS tepe performansı sağlayacak.

    OCI'nin yeni süperbilgisayar sistemler mevcut lider sistemlerin yeteneklerini büyük ölçüde aşacak. B200 tabanlı OCI sistemi, Frontier süper bilgisayarından (37.888 AMD Instinct MI250X GPU kullanıyor) üç kat fazla GPU'ya ve diğer büyük ölçekli sistemlerden altı kat daha fazla GPU'ya sahip olacak. Yaklaşan OCI Supercluster’lar Nvidia'nın GB200 NVL72 sıvı soğutmalı kabinlerini kullanacak. Bu kabinlerde 72 GPU, tek bir NVLink alanında toplam 129.6 TB/s bant genişliği ile iletişim kuracak. Nvidia'nın Blackwell GPU'larının 2025'in ilk yarısında piyasada olması bekleniyor, ancak OCI'nin tam donanımlı Blackwell destekli sistemleri ne zaman sunacağı ise belirsiz.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-and-oracle-team-up-for-zettascale-cluster-available-with-up-to-131072-blackwell-gpus https://www.oracle.com/at/news/announcement/ocw24-oracle-offers-first-zettascale-cloud-computing-cluster-2024-09-11/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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