Nvidia ve Oracle, 130 binden fazla Blackwell GPU’lu yapay zeka sistemi kuracak

Yapay zeka için ölçekler zorlanıyor
Oracle'ın yeni süperbilgisayar kümeleri, AI ve HPC (yüksek performanslı hesaplama) için Nvidia'nın Hopper veya Blackwell GPU'ları ile yapılandırılabilir olacak. Ayrıca, ultra düşük gecikme süresine sahip RoCEv2 ile ConnectX-7 NIC'ler, ConnectX-8 SuperNIC'ler veya Nvidia'nın Quantum-2 InfiniBand tabanlı ağları gibi çeşitli ağ donanımları ile HPC depolama seçenekleri sunulacak.
Ancak bu sistemler arasında en dikkat çekeni ise Blackwell B200 GPU'lara dayalı OCI Supercluster. 131.072 GPU'ya kadar ölçeklenecek olan sistem 2.4 FP8/INT8 zettaFLOPS tepe performansı sağlayacak.
OCI'nin yeni süperbilgisayar sistemler mevcut lider sistemlerin yeteneklerini büyük ölçüde aşacak. B200 tabanlı OCI sistemi, Frontier süper bilgisayarından (37.888 AMD Instinct MI250X GPU kullanıyor) üç kat fazla GPU'ya ve diğer büyük ölçekli sistemlerden altı kat daha fazla GPU'ya sahip olacak. Yaklaşan OCI Supercluster’lar Nvidia'nın GB200 NVL72 sıvı soğutmalı kabinlerini kullanacak. Bu kabinlerde 72 GPU, tek bir NVLink alanında toplam 129.6 TB/s bant genişliği ile iletişim kuracak. Nvidia'nın Blackwell GPU'larının 2025'in ilk yarısında piyasada olması bekleniyor, ancak OCI'nin tam donanımlı Blackwell destekli sistemleri ne zaman sunacağı ise belirsiz.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-and-oracle-team-up-for-zettascale-cluster-available-with-up-to-131072-blackwell-gpus https://www.oracle.com/at/news/announcement/ocw24-oracle-offers-first-zettascale-cloud-computing-cluster-2024-09-11/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.