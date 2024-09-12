Nvidia ve Oracle, 130 binden fazla Blackwell GPU’lu yapay zeka sistemi kuracak

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Tam Boyutta Gör Oracle, kısa bir süre önce Oracle Bulut Altyapısı (OCI) aracılığıyla yapay zeka eğitimi için kullanıma sunulacak yeni sistemlerini tanıttı. Bu sistemlerin n güçlü olanı, Nvidia'nın yeni Blackwell GPU'ları üzerine inşa edilecek ve 2.4 ZettaFLOPS yapay zeka performansı sunacak. Bu performans, Elon Musk'ın yeni duyurduğu dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim sistemi Colossus’tan bile daha üstün olacak.

Yapay zeka için ölçekler zorlanıyor

Oracle'ın yeni süperbilgisayar kümeleri, AI ve HPC (yüksek performanslı hesaplama) için Nvidia'nın Hopper veya Blackwell GPU'ları ile yapılandırılabilir olacak. Ayrıca, ultra düşük gecikme süresine sahip RoCEv2 ile ConnectX-7 NIC'ler, ConnectX-8 SuperNIC'ler veya Nvidia'nın Quantum-2 InfiniBand tabanlı ağları gibi çeşitli ağ donanımları ile HPC depolama seçenekleri sunulacak.

Ancak bu sistemler arasında en dikkat çekeni ise Blackwell B200 GPU'lara dayalı OCI Supercluster. 131.072 GPU'ya kadar ölçeklenecek olan sistem 2.4 FP8/INT8 zettaFLOPS tepe performansı sağlayacak.

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OCI'nin yeni süperbilgisayar sistemler mevcut lider sistemlerin yeteneklerini büyük ölçüde aşacak. B200 tabanlı OCI sistemi, Frontier süper bilgisayarından (37.888 AMD Instinct MI250X GPU kullanıyor) üç kat fazla GPU'ya ve diğer büyük ölçekli sistemlerden altı kat daha fazla GPU'ya sahip olacak. Yaklaşan OCI Supercluster’lar Nvidia'nın GB200 NVL72 sıvı soğutmalı kabinlerini kullanacak. Bu kabinlerde 72 GPU, tek bir NVLink alanında toplam 129.6 TB/s bant genişliği ile iletişim kuracak. Nvidia'nın Blackwell GPU'larının 2025'in ilk yarısında piyasada olması bekleniyor, ancak OCI'nin tam donanımlı Blackwell destekli sistemleri ne zaman sunacağı ise belirsiz.

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Oracle, 130 binden fazla Blackwell GPU’lu AI sistemi kuracak