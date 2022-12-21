OpenAI’dan yapay zeka dünyasını kasıp kavuracak bir sonraki adım: Point-E

Point-E, geleneksel anlamda 3B nesneler oluşturmuyor elbette zira bu sadece bir yazılım. Bunun yerine, 3B şekli temsil eden nokta bulutları ve veri noktaları kümeleri oluşturuyor. Tıpkı Google'ın DreamFusion aracı gibi. Ancak Point-E farklı olarak çok daha hızlı. DreamFusion gibi sistemler görüntüleri oluşturmak için çok uzun bir süreye ve güçlü bir GPU sistemine ihtiyaç duyuyor. OpenAI Point-E ise tek bir Nvidia V100 kartına ve birkaç dakikaya ihtiyaç duyuyor. Zaten ismindeki E takısı da verimliliği temsil ediyor. OpenAI süreci hızlandırmak için ek bir yapay zeka sistemini eğittiğini belirtiyor.
Şu anda tüm gözler 2B sanat üreteçlerindeyken, model sentezleyen yapay zeka, bir sonraki büyük endüstri adımı olabilir. Ancak şimdilik konuyu bir başlangıç noktası olarak görmekte fayda var. Öte yandan önümüzdeki yıl 3B modeller üreten yapay zeka haberlerine de hazırlıklı olmak gerek. Zira bu alanın büyüklüğü yukarıda da dediğimiz gibi çok geniş.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...