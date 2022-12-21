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    Anlık Bildirim

    OpenAI’dan yapay zeka dünyasını kasıp kavuracak bir sonraki adım: Point-E

    OpenAI, DALL-E'ye benzeyen ancak 3D modelleme yapabilen Point-E'yi piyasaya sürdü. Point-E özellikle rakip sistemlerden iki kat daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.
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    OpenAI Point-E Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasını kasıp kavuracak bir sonraki atılım, 3B model üreten araçlar olabilir. OpenAI tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan açık kaynaklı Point-E, bu alanda boy gösterecek. Point-E kısaca, DALL-E benzeri bir sistem ancak farklı olarak istenileni 3 boyutlu bir modele dönüştürüyor.

    Point-E, geleneksel anlamda 3B nesneler oluşturmuyor elbette zira bu sadece bir yazılım. Bunun yerine, 3B şekli temsil eden nokta bulutları ve veri noktaları kümeleri oluşturuyor. Tıpkı Google'ın DreamFusion aracı gibi. Ancak Point-E farklı olarak çok daha hızlı. DreamFusion gibi sistemler görüntüleri oluşturmak için çok uzun bir süreye ve güçlü bir GPU sistemine ihtiyaç duyuyor. OpenAI Point-E ise tek bir Nvidia V100 kartına ve birkaç dakikaya ihtiyaç duyuyor. Zaten ismindeki E takısı da verimliliği temsil ediyor. OpenAI süreci hızlandırmak için ek bir yapay zeka sistemini eğittiğini belirtiyor.

    OpenAI, metinden 3B modeller üreten Point-E’yi piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    3 boyutlu modelleme çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılıyor. Gişe rekortmeni filmler, video oyunları, CGI efektleri, haritalama modelleri, VR, AR ve metaverse kullanım alanlarından sadece bazıları. Günümüzde metinden görüntüye sistemler oldukça olgunlaşmış durumda. DALL-E, Stable Diffusion ve Midjourney aklıma ilk gelenlerden. Ancak metinden 3B modele sistemler farklı bir alanda ve gelişim süreci devam ediyor.
    Farklı olarak Point-E iki metodu birleştiriyor: Metinden görüntüye ve görüntüden 3B modele. OpenAI ilk aşamaya zaten DALL-E ve DALL-E 2 ile oldukça hakim. İkinci aşamada ise yapay zeka 3B nesnelerle eşleştirilmiş birkaç milyon veri ile eğitildi. Ancak bu veri seti çok büyük değil, gelişime açık. O yüzdendir ki Point-E bazen bozuk veya eksik modeller oluşturabiliyor.
    OpenAI, metinden 3B modeller üreten Point-E’yi piyasaya sürdü
    OpenAI tarafından paylaşılan makalede "Metodumuz bu değerlendirmede son teknoloji tekniklerden daha kötü performans gösterse de, zamanın küçük bir bölümünde numuneler üretiyor. Bu, belirli uygulamalar için daha pratik hale getirebilir veya daha yüksek kaliteli 3B nesnelerin keşfedilmesine izin verebilir." ifadeleri kullanıldı.

    Şu anda tüm gözler 2B sanat üreteçlerindeyken, model sentezleyen yapay zeka, bir sonraki büyük endüstri adımı olabilir. Ancak şimdilik konuyu bir başlangıç noktası olarak görmekte fayda var. Öte yandan önümüzdeki yıl 3B modeller üreten yapay zeka haberlerine de hazırlıklı olmak gerek. Zira bu alanın büyüklüğü yukarıda da dediğimiz gibi çok geniş.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2022/12/20/openai-releases-point-e-an-ai-that-generates-3d-models/ https://arxiv.org/pdf/2212.08751.pdf
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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