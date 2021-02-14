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    Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi

    Yardımcı iskelet üreticisi C-EXO adlı şirket hava basıncıyla aktive olan ''akıllı'' diz bandajı geliştirdi. 5 adet hava yastığı bulunan bandaj şarj edildiğinde 35 saat boyunca çalışabiliyor.
    14 Şubat 2021, 13:29 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi
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    Çeşitli yaralanmalar veya travmalar sonucunda çeşitli eklemler zarar görebiliyor ve bu durum sporcular için oldukça önem arz edebiliyor. Atletler başta olmak üzere çeşitli sporcularda diz eklemi zedelenebiliyor ve bu durum için geliştirilmiş ve geliştirilecek birçok yardımcı malzeme bulunuyor.

    Şimdi ise yardımcı iskelet üreticisi C-EXO adlı şirket hava basıncıyla aktive olan ''akıllı'' diz bandajı geliştirdi.



    Pnömatik bandaj

    Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi
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    E-Knee yani E-Diz olarak adlandırılan bandajda dikey destek çubukları bulunmakla birlikte jel içeren sabitleyici dizin çevresini kaplıyor.

    Bandajın bünyesinde 2'si diz ekleminin üstünde, 2'si altında 1 tanesi de eklemin çevresinde olmak üzere toplamda 5 adet hava yastığı bulunuyor. Bandajda ARM kontrol çipi, IMU adı verilen kontrol ünitesi, elektrik pompası ve lityum iyon batarya bulunuyor.

    Geliştirilen bandaj çalıştırıldığında, dizdeki hareketleri sürekli olarak algılıyor ve kontrol panelinden gönderilen uyarılarla eklemin hareketine göre söz edilen hava yastıkları şişiriliyor veya söndürülüyor. Böylece eklemin çeşitli yerlerine çeşitli basınçlarla destek uygulamış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi"

    Son olarak geliştirilen bandajın 320 gr ağırlığında olduğunu, şarj edildiğinde 35 saate kadar çalışabildiğini ve gerektiğinde kontrol paneli sökülerek yıkanabildiğini ekleyelim. Araştırmacılar yeni bandajı ticarileştirip tek adetini 159 Dolar; çift adedini ise 289 Dolar fiyatla satmayı hedefliyor.

    Yeni araştırma E-Knee adlı sitede yayımlandı.



    https://www.e-knee.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    C cand. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bi olay
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