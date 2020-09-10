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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hava kirliliği dünya genelinde pandemi öncesindeki seviyelere geri dönüyor

    Yeni tip koronavirüs pandemisinin beraberinde getirmiş olduğu karantina süreci hava kirliliği seviyesinde tarihi bir düşüş yaşanmasını sağladı ancak son verilere göre bu günler kalıcı değil.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Hava kirliliği dünya genelinde pandemi öncesindeki seviyelere geri dönüyor
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    2019-nCoV veya COVID-19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs pandemisi ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın her köşesinde hayatın olağan akışının tamamen bozulmasına sebep oldu. Pek çok üretici salgın süresince üretime devam edemedi, pek çok işletme geçici süreliğine hizmet vermeyi bıraktı ve vatandaşlar bu süreçte almaları gereken çoğu hizmete ulaşamadılar. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında sayısız ülkenin ekonomisi telafisi zor hasarlar aldı.

    Ayrıca Bkz. "Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu"

    Olaylara pozitif yönlerinden bakmayı sevenler için pandeminin dünyamıza ufak da olsa faydaları yok değil. Gayri safi yurt içi hasıla düştükçe hava kirliliği seviyesi de düşüyor. 

    Bu yılın ilkbaharında Kuzey Hindistan'da bulunan Jalandhar kentinin sakinleri havadaki toz bulutlarının dağılmasıyla birlikte 160km (100 mil) uzaklıklarında bulunan Himalaya Dağları'nı onlarca yıldan sonra ilk defa çıplak gözle gördüler.

    Düşük konsantrasyonlarda fark edilmesi hayli zor olduğu için sessiz katil olarak nitelendirilen azot dioksit (NO2) hava kirliliği ve hava kirliliğinin beraberinde getirdiği solunum yolu rahatsızlıkları denildiğinde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi.

    Dünya Sağlık Örgütü, her bir metreküp havada 40 mikrogramın (40µg / m3 ) üzerinde NO2 seviyesini toplum sağlığı için ciddi bir tehdit olarak görüyor.

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    Hava kirliliğinde zirveyi kaptırmamakta ısrarcı olan kentlerden biri olan Yeni Delhi'de havadaki NO2 düzeyi Mart ayında 46µg / m dolaylarında iken pandeminin en kritik günlerinin yaşandığı Nisan ayında 17µg / m3 seviyesine kadar geriledi.

    Benzer şekilde Londra'da da 36µg / m3 dolaylarındaki NO2 seviyesi iki haftalık kısa bir süre zarfı içerisinde 24µg / m3'e kadar geriledi.

    Elbette havadaki kirliliğin düzeyi sadece insan faaliyetlerine bağlı değil. Rüzgar hızı, yağış ve nem gibi koşullar da hava kirliliği düzeyinde yadsınamaz rollere sahipler.

    Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA), COVID-19'un dünya genelinde 12 farklı büyükşehrin hava kirliliği seviyeleri üzerindeki etkisini ölçebilmek için tüm bu faktörleri hesaba katan bir model geliştirdi.

    Oluşturulan geniş kapsamlı model 2017 ve 2019 yıllarının aynı dönemleri birbirleri ile kıyaslandığında, on günlük bir karantina sürecinin %27'lik bir düşüş sağladığını ortaya koyuyor. Boyutları 2,5 mikrometreden daha küçük olan ve ilk önce havaya karışıp daha sonra canlılar tarafından solunan yabancı madde partiküllerinin miktarı da %5 oranında azalma göstermiş.

    Hava kirliliği dünya genelinde pandemi öncesindeki seviyelere geri dönüyor
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    Hava kirliliğinin, atmosfere bırakılan atık gazların canlıların yaşam sürelerini doğrudan etkiliyor oluşu yıllar içerisinde bir tartışma konusu olmayı bırakıp çağımızın gerçeklerinden bir tanesi haline geldi. Sadece 2016 yılında 290.000 tanesi çocuk olmak üzere 4.2 milyon kişi akciğer kanseri ve çeşitli solunum yolu rahatsızlıkları yüzünden hayata veda etti.

    Hava kirliliğinde yaşanan azalma 12 metropolde 15.000 kişinin hayatını kurtardı

    CREA'in yayınladığı veriler pandemi sürecinde sanayi faaliyetlerinin yavaşlayışının 12 metropolde yaklaşık 15.000 hayatı kurtardığını ortaya koyuyor. Yalnızca Yeni Delhi'de bile yaklaşık 4.600 kişi hava kirliliğinin zemin hazırlayacağı solunum rahatsızlıklarıyla hayatını kaybetmekten kurtuldu.

    Tabii ki durum sonsuza kadar bu şekilde kalamazdı. Karantina sürecinde çalışmaya ve okumaya evinden devam eden milyonlarca insan eski yaşantılarına geri dönmeye başladı. Geçici olarak hizmet vermeyi bırakan üretim tesisleri de tekrar üretime başladılar. Üstelik geçmişte daha pratik olduğu için toplu taşımayı tercih eden pek çok insan artık hijyenik sebeplerden ötürü kendi araçlarını veya taksileri tercih etmeye başladı. Bu da fosil yakıt kullanımı ile ulaşım araçlarının havaya yaydığı atık gazların kat kat artması anlamına geliyor.



    https://www.economist.com/graphic-detail/2020/09/05/air-pollution-is-returning-to-pre-covid-levels Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Victoriou_S 21 sa. en beğenilen
    Coronanın tek olumlu yanı buydu. Temiz hava ortamı oluşmuştu, ama tekrar eskiye dönmesi üzücü. İnsan ırkı iğrenç bir ırk. Kendimi de bunun içine katıyorum tabii.
    Coronanın tek olumlu yanı buydu. Temiz hava ortamı oluşmuştu, ama tekrar eskiye dönmesi üzücü. İnsan ırkı iğrenç bir ırk. Kendimi de bunun içine katıyorum tabii...
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    monacomen 11 sa.
    Sadece hava kirliliğini geri getirmedik ne yazık ki bence daha da ağır bilanço deniz kirliliği olarak da karşımıza çıkacak. Bütün bu hastalık süreci içinde plastik eldiven, maske, tıbbi malzeme şu bu aşırı şekilde kullanıldı ve tek kullanımdan sonra çöpe atıldı. Üstelik çoğu virüs de taşıyan bu mikroplu plastik ve endüstriyel atık ne yazık ki deniz canlılarının da mikrobu taşıyacağının garantisi haline geldi. Öyle ya da böyle ne yaparsak yapalım tüm insanlık dünyadan göçmeden dünyanın kendine gelmesi şu an için mümkün değil. Bir "insanlık ve yeryüzünü koruma komitesi" kurulup, nüfus artışını sınırlama, bireylerin harcama tüketim haklarını sınırlama gibi zaruri yasalar getirmediği sürece tüketerek dünyayı bitirirken kendi soyumuzun da sonuna geleceğiz. Dünyalıların dediği gibi: Etme bulma dünyası.
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    Forum1th 20 sa.
    Keşke karbon ayak izimiz azaltılsa... Gerçekten çok kötü, gezegenimize çok büyük zarar veriyoruz. En azından hava kirliliği, doğanın bir şekilde kendini toplamasıyla hallolabiliyor, henüz ağaçlarımızı tamamen katletmedik. Ama şu küresel ısınma olayı çok büyük bir sıkıntı. Karbon gazı üretimi yarıya vs. düşürülse belki hallolabilir, uzun vadede küresel ısınma durup kutupların erimesi durdurulabilir. O buz kütlesi geri kazanılır sanıyorum. Ama şu anda telefon kullanarak bile karbon üretimine yardımcı oluyoruz.
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    Victoriou_S 21 sa. en beğenilen
    Coronanın tek olumlu yanı buydu. Temiz hava ortamı oluşmuştu, ama tekrar eskiye dönmesi üzücü. İnsan ırkı iğrenç bir ırk. Kendimi de bunun içine katıyorum tabii.
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