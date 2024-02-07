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    Hava koşulları olumlu: Alper Gezeravcı bu akşam Dünya'ya dönüyor

    Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu için bugün hava koşulları elverişli görünüyor. Bu akşam saat 17.05'te dönüş yolculuğu başlayacak. Dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?

    Hava koşulları olumlu: Alper Gezeravcı bu akşam Dünya'ya dönüyor Tam Boyutta Gör

    2 Şubat saat 17.50’de uğurlama töreniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na veda eden Alper Gezeravcı, dünyaya dönüş için uygun hava koşullarını bekliyor. Yapılan açıklamalara göre bugün dönüş için hava şartları elverişli görünüyor. Dünya’ya dönüş yolculuğunun bugün saat 17.05’te başlaması planlanıyor.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

    Dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?

    Axiom Space’den yapılan açıklamaya göre Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılma görüntüleri canlı olarak yayınlanacak. Bugün saat 15.00’te kapının kapanmasına yönelik canlı yayın gerçekleştirilecek. Dragon kapsülünün ISS’den ayrılış yayını ise saat 16.45’te başlayacak. Yayınları Axiom.space/live adresinden ve Türkçe simultane çeviri ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) YouTube kanalından seyredebilirsiniz.

    Dünya'ya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek

    Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek. ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.

    İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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