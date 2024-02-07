Hava koşulları olumlu: Alper Gezeravcı bu akşam Dünya'ya dönüyor

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2 Şubat saat 17.50’de uğurlama töreniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na veda eden Alper Gezeravcı, dünyaya dönüş için uygun hava koşullarını bekliyor. Yapılan açıklamalara göre bugün dönüş için hava şartları elverişli görünüyor. Dünya’ya dönüş yolculuğunun bugün saat 17.05’te başlaması planlanıyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?

Axiom Space’den yapılan açıklamaya göre Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılma görüntüleri canlı olarak yayınlanacak. Bugün saat 15.00’te kapının kapanmasına yönelik canlı yayın gerçekleştirilecek. Dragon kapsülünün ISS’den ayrılış yayını ise saat 16.45’te başlayacak. Yayınları Axiom.space/live adresinden ve Türkçe simultane çeviri ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) YouTube kanalından seyredebilirsiniz.

Dünya'ya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek

Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek. ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.

İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.

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