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    Yakın hava savunma füzesi LEVENT ilk kez gemiden atıldı

    ROKETSAN'ın yakın hava savunma füze sistemi LEVENT, TCG Beykoz'dan atış testi gerçekleştirdi. Çelik Kubbe'nin kritik bileşenlerinden biri olacak LEVENT'in özellikleri neler?
    Yakın hava savunma füzesi LEVENT ilk kez gemiden atıldı Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN tarafından geliştirilen yakın hava savunma füze sistemi LEVENT’in atış testleri devam ediyor. 2024’ün Ekim ayında sabit platformdan ilk atış testi yapılan LEVENT'in şimdi de ilk kez gemiden atışı yapıldı.

    ROKETSAN’ın paylaşımına göre LEVENT’in TCG Beykoz (F-503) fırkateyninden yapılan atış testi başarıyla tamamladı. LEVENT, Mavi Vatan’ın savunmasına etkili mühimmatlardan biri olacak. Aynı zamanda katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe’nin elemanlarından biri olacak.

    💪🏻 Ambargolara karşı geliştirildi

    Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki mevcut MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerde ABD menşeli RAM Hava Savunma Sistemi ve Alman üretimi RAM füzeleri kullanılıyor. Almanya ve ABD’nin RAM Füzesi tedarikine ambargo uygulama girişimine karşı ROKETSAN LEVENT geliştirildi. LEVENT ile birlikte RAM Füzesi’ne olan bağımlılık sona erecek ve TCG HEYBELİADA, TCG BÜYÜKADA, TCG BURGAZADA ve TCG KINALIADA gibi korvetlere de entegre edilecek.

    Yakın hava savunma füzesi LEVENT ilk kez gemiden atıldı Tam Boyutta Gör

    🚀 LEVENT'in özellikleri neler?

    LEVENT’te ana mühimmat olarak SUNGUR’un revize edilmiş versiyonu kullanılıyor. Füzenin üzerinde pasif arayıcı başlıklar ve RF arayıcı başlıklar mevcut. 75 kg ağırlığındaki LEVENT, 10 kg parçacık etkili ve yaklaşma sensörlü harp başlığı ile geliyor. 

    LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi; deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, SİHA ve denizüstü seyir füzelerini etkisiz hale getirecek. LEVENT’te elektronik taarruza karşı dayanıklı, su üstü platformlarda yüksek miktarlarda güdümlü mermi bulundurmasına ve fırlatılmasına imkan tanıyan lançer sistemi bulunuyor. Ayrıca yüksek manevra kabiliyetine sahip kısa menzilli güdümlü mermilerden oluşan, kısa menzilli, her hava koşulunda çalışabilen, hedef tespiti, hedef takibi hedefe angajman ve hedefe imha görevlerine yerine getirebilen satıhtan havaya atış imkanı sunuyor.

    ✅ LEVENT Hava Savunma Sistemi Teknik Özellikleri

    • Menzil: 11 km
    • Uzunluk: 3,2 m
    • Çap: 128 mm
    • Ağırlık: 75 kg
    • Güdüm: Pasif Radyo Frekans, Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlık
    • Harp Başlığı: 10 kg – Parçacık Etkili ve Yaklaşma Sensörü
    • Platformlar: Su Üstü Platformlar
    • Hedef Tipi: Uçak, Helikopter, SİHA, Denizüstü Seyir Füzeleri
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 22 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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