Havadaki karbondioksiti yakalamak için trenler kullanılabilir

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ABD merkezli CO2Rail, mevcut trenlerin kullanarak havadaki CO2'yi yakalayabilmenin bir yolunu gösterdi. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şirket, trenlere özel vagonlar ekleyerek karbondioksit sıvı olarak depolayacak.

Küresel ısınmaya karşı yeni bir yöntem sunacak

Geliştirilen sistem, rejeneratif frenlemeden gelen enerjiyi kullanarak havadaki karbondioksiti yakalayan bir vagonu içeriyor. Yakalanan karbondioksit, havadan ayrılarak sıvıya dönüştürülüyor ve boşaltılana kadar depolanıyor. CO2Rail'in teknolojisi, ton başına 50 dolarlık bir maliyete ölçeklenme potansiyeli sunuyor. Bu da onu ticari olarak da uygun hale getiriyor.

Sheffield Üniversitesi'nden Peter Styring'e göre geliştirilen teknoloji, CO2'yi düşük maliyetlerle yakalayıp depolayacak ve özel vagonlardan her biri yıllık yaklaşık 3 bin ton kapasiteyle sistem, 2030'a kadar 0,45 gigaton, 2050'ye kadar 2,9 gigaton ve 2075'e kadar 7,8 gigaton yıllık üretkenliğe ulaşma potansiyeline sahip.

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Yapılan hesaplamalarda her doğrudan hava yakalama aracının, yılda havadan yaklaşık 6 bin ton karbondioksit yakalayabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca her trenin birden fazla CO2Rail vagonuna sahip olabileceği ve bu sayede trenlerin daha fazla CO2 yakalayabileceği belirtiliyor.

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