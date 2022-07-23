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    Boom'un süpersonik yolcu uçağı, yeni tasarımıyla ortaya çıktı

    Boom'un 2029 yılında hizmete sokmaya hazırlandığı süpersonik yolcu uçağı Overture, bu konuda ikonik model olan Concorde'un yerine geçmeye hazırlanıyor.          
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    Boom'un süpersonik yolcu uçağı, yeni tasarımıyla ortaya çıktı
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    Boom Supersonic, mevcut yolcu uçaklarından iki kat daha hızlı uçabileceğini söylediği Overture süpersonik yolcu uçağının yeni tasarımını paylaştı. Yeni bir sürdürülebilir, süpersonik ticari seyahat çağını başlatmayı hedefleyen şirket, geliştirilmekte olan uçaklar için şimdiden iki havayolu şirketiyle anlaştı.

    2029'da faaliyete girmesi bekleniyor

    Boom'un %100 sürdürülebilir havacılık yakıtı(SAF) ile çalışacağını söylediği Overture, 7870 km mezile sahip olacak. 61 m uzunluk, 11 m yükseklik ve 32 m kanat açıklığıyla gelecek süpersonik uçak, Mach 1.7(yaklaşık 2100km/saat) hızla uçacak. Uçak, havayolunun isteğine göre 65 ila 80 arası yolcu kapasitesiyle üretilebilecek.

    Boom'un süpersonik yolcu uçağı, yeni tasarımıyla ortaya çıktı
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    Su üzerinde Mach 1.7'de seyredecek olan süpersonik uçak, yerleşim alanlarının üzerindeyken Mach 1'in altındaki hızlarda daha sessiz ilerleyecek. Şirket, Overture'da ayrıca dünyanın ilk otomatik gürültü azaltma sisteminin kullanılacağını söylüyor. Uçakta kanatlara entegre toplamda 4 motora yer verilecek.

    Boom'un süpersonik yolcu uçağı, yeni tasarımıyla ortaya çıktı
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    Yeni tasarımla birlikte, sürtünmeyi en aza indirmeyi ve yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorlar. Bunun sağlamak için uçağın gövdesinin arka tarafı, ön tarafına göre daha ince bir yapıya sahip.

    Boom, süpersonik uçağının 2024 yılına kadar üretime geçmesini bekliyor. Şirket, Overture'un uçuş testlerine 2026 yılına kadar başlamayı ve 2029 yılına kadar da uçağın ticari operasyonlarına başlamasını hedefliyor. Geliştirilmekte olan uçakla alakalı Boom, şimdiye kadar United Airlines ve Japan Airlines ile anlaşmalar imzaladı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/boom-supersonic-concorde-like-overture-1300 https://boomsupersonic.com/flyby/post/its-about-time-for-a-bold-new-era-of-supersonic-flight
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