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    Havadan karbon yakalama teknolojisinde maliyetler yarı yarıya düşürüldü

    İsviçreli girişim Climeworks, havadan karbondioksiti (CO2) toplamaya başlamıştı. Firma bu teknolojiyi ticari olarak daha uygulanabilir hale getirme yolunda büyük bir adım attı.
    Havadan karbon yakalama teknolojisi artık çok daha ucuz Tam Boyutta Gör
    İsviçreli girişim Climeworks, İzlanda'da dünyanın en büyük karbon yakalama tesisini birkaç hafta önce hizmete almıştı. Ancak firma, ölçeği daha da büyütmek için halihazırda oldukça pahalı olan bu süreci ucuzlatmaya çalışıyor. Firma bu bağlamda 3. Nesil doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisini tanıttı. Yeni teknoloji maliyetlerde ciddi bir düşüşe işaret ediyor.

    Bilmeyenler için Doğrudan hava yakalama, kimyasallar kullanarak havadan karbonu filtreleyen bir teknoloji. Climeworks ise kendi teknolojisinin üçüncü nesliyle birlikte modül başına karbon yakalama kapasitesini iki katına çıkarıyor, enerji tüketimini yarıya indiriyor, malzeme ömrünü uzatıyor ve maliyetleri yüzde 50 azaltıyor

    Climeworks'ten karbon yakalamada önemli adım

    Climeworks bu vaadini yerine getirirse, atmosferde biriken karbon kirliliğini azaltmayı amaçlayan doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisinde çok büyük bir adım atmış olacak. Şu anda bu teknoloji, söz konusu emisyonlarda anlamlı bir düşüş yaratmak için çok yeni ve pahalı. Ancak yine de Climeworks ve bu alandaki firmalar ciddi yatırımlar alarak yakalama tesislerini hayata geçiriyor.

    Climeworks’e göre üçüncü nesil teknolojide önceki nesillerde kullanılan paketlenmiş filtre yataklarının yerine yeni yapılandırılmış sorbent malzemeleri kullanılıyor. Yeni yapılar CO₂ ile yüzey temasını artırarak CO₂'yi yakalama ve serbest bırakma süresini en az iki kat azaltmakta. Böylelikle de önceki filtrelere göre iki kattan fazla CO₂ yakalanabiliyor. Aktarılanlara göre yeni filtre malzemeleri yarı yarıya daha az enerji tüketmekte ve önceki malzemelere göre üç kat daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış durumda.

    Havadan karbon yakalama teknolojisi artık çok daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Climeworks, 3. Nesil DAC tesislerinin CO2 yakalama maliyetini 2030 yılına kadar ton başına 250-350 dolara düşürebileceğini söylüyor. Günümüzde ise DAC'ın ton başına 600 dolardan fazla maliyeti olduğu belirtiliyor. Bu maliyetin büyük bir kısmı ise tesislerde kullanılan enerjiden kaynaklanıyor. Öte yandan dünya çapında yılda kümülatif olarak yaklaşık 0.01 milyon metrik ton CO2 çekebilen yaklaşık birkaç düzine doğrudan hava yakalama tesisi bulunuyor. Microsoft'un tek başına geçen yıl gezegeni ısıtan 15 milyon metrik tondan fazla karbondioksit saldığı düşünüldüğünde bu çok küçük bir miktar. İklim hedeflerinin tutturulması ise DAC tesislerinin yılda 85 milyon metrik ton CO2 çekmesi gerekiyor.

    Bu hedeflerin önündeki en büyük engel maliyet. Climeworks, yarı yarıya maliyet düşüşü sunarak bir umut ışığı oluyor. Ancak sektör genelinde maliyetlerin ton başına 100 dolar civarına düşürülmesi isteniyor. Climeworks, yeni teknolojisi ve donanımlarının 15.000 saat test edildiği ve 5.000 CO₂ yakalama ve bırakma döngüsü gerçekleştirildiğinin de altını çiziyor. Climeworks, önceki modüllerinde konteyner boyutlarında yapılar kullanıyordu. Firma şimdi ise modüllerini küp formuna (26m x 26m x 22.5m) dönüştürdü.

    Yeni küp tasarımı da dahil olmak üzere bu yeni teknoloji neslini kullanan ilk tesis, ABD Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen megaton ölçekli “Cypress DAC Hub Projesi” kapsamında Louisiana'da inşa edilecek. İnşaatın 2026 yılında başlaması planlanıyor. Firma ABD’de en az 4 tesis inşa edecek.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/4/24170729/direct-air-capture-carbon-dioxide-removal-climate-tech-climeworks-generation-3 https://climeworks.com/press-release/next-gen-tech-powers-climeworks-megaton-leap
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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