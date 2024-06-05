Havadan karbon yakalama teknolojisinde maliyetler yarı yarıya düşürüldü

Bilmeyenler için Doğrudan hava yakalama, kimyasallar kullanarak havadan karbonu filtreleyen bir teknoloji. Climeworks ise kendi teknolojisinin üçüncü nesliyle birlikte modül başına karbon yakalama kapasitesini iki katına çıkarıyor, enerji tüketimini yarıya indiriyor, malzeme ömrünü uzatıyor ve maliyetleri yüzde 50 azaltıyor.
Climeworks'ten karbon yakalamada önemli adım
Climeworks bu vaadini yerine getirirse, atmosferde biriken karbon kirliliğini azaltmayı amaçlayan doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisinde çok büyük bir adım atmış olacak. Şu anda bu teknoloji, söz konusu emisyonlarda anlamlı bir düşüş yaratmak için çok yeni ve pahalı. Ancak yine de Climeworks ve bu alandaki firmalar ciddi yatırımlar alarak yakalama tesislerini hayata geçiriyor.
Climeworks’e göre üçüncü nesil teknolojide önceki nesillerde kullanılan paketlenmiş filtre yataklarının yerine yeni yapılandırılmış sorbent malzemeleri kullanılıyor. Yeni yapılar CO₂ ile yüzey temasını artırarak CO₂'yi yakalama ve serbest bırakma süresini en az iki kat azaltmakta. Böylelikle de önceki filtrelere göre iki kattan fazla CO₂ yakalanabiliyor. Aktarılanlara göre yeni filtre malzemeleri yarı yarıya daha az enerji tüketmekte ve önceki malzemelere göre üç kat daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış durumda.
Bu hedeflerin önündeki en büyük engel maliyet. Climeworks, yarı yarıya maliyet düşüşü sunarak bir umut ışığı oluyor. Ancak sektör genelinde maliyetlerin ton başına 100 dolar civarına düşürülmesi isteniyor. Climeworks, yeni teknolojisi ve donanımlarının 15.000 saat test edildiği ve 5.000 CO₂ yakalama ve bırakma döngüsü gerçekleştirildiğinin de altını çiziyor. Climeworks, önceki modüllerinde konteyner boyutlarında yapılar kullanıyordu. Firma şimdi ise modüllerini küp formuna (26m x 26m x 22.5m) dönüştürdü.
Yeni küp tasarımı da dahil olmak üzere bu yeni teknoloji neslini kullanan ilk tesis, ABD Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen megaton ölçekli “Cypress DAC Hub Projesi” kapsamında Louisiana'da inşa edilecek. İnşaatın 2026 yılında başlaması planlanıyor. Firma ABD’de en az 4 tesis inşa edecek.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/4/24170729/direct-air-capture-carbon-dioxide-removal-climate-tech-climeworks-generation-3 https://climeworks.com/press-release/next-gen-tech-powers-climeworks-megaton-leap Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.