HAVELSAN, ChatGPT'ye rakip yerli yapay zeka geliştirdi

"Üretken yapay zeka" kategorisindeki ürün için Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı anlamına gelen Multifunctional Artificial Intelligence Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda "ana" karşılığına sahip "MAIN" ismi seçildi.
MAIN GPT özellikleri neler?
HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN GPT’nin ilk sürümünde, şu anda kullanılan tüm GPT modellerinin temel özellikleri bulunuyor. İlk sürüm metin tabanlı olacak. Kullanıcıların yazıyla yazdığı sorulara yazıyla yanıt verecek. Sonraki sürümlerde görüntü ve ses işleme özellikleri eklenecek.
Uygulamanın temel özelliklerinden birinin özetleme olduğunu ifade eden HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, "Verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebilen bir sistemi bulunmakta. Açık kaynaklı verilerden bilgi alıp getirebiliyor. Üçüncü olarak kod yazma özelliğine sahip. Parametreleri ayarlayarak ya da komutlarınızla üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu temel fonksiyonlar çeşitlendirilebilir." diye konuştu. 1 Şubat'ta yapılacak lansmanda MAIN GPT'nin özellikleri detaylı şekilde tanıtılacak.
Yüksek güvenlik sunacak
MAIN GPT’nin kapalı devre olarak çalışacağını ve böylelikle güvenli olacağını belirten Osman Kavaf, şunları söyledi:
"Bizi bu noktada global oyuncuların ayrıştıran nokta şu olacak: Bir cihaz olarak vereceğimiz donanım setiyle beraber bu verilerin tamamen kapalı bir kutu olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılmasını çok net şekilde önlemiş olacağız. Şu anda piyasada henüz bu tarz bir ürüne erişim yok. Yapay zekayı bütün ürünlerimizde kullanmak üzere yola çıktığımız bir projede bu ürünümüzün de bayrak taşıyıcı olarak ilerlemesi gerektiğine karar verdik. Sonraki modellerde cloud (bulut) sistemini bizler de entegre edebiliriz ama bu hassas ve gizlilik derecesi yüksek verilerde kullanılması problemine çözüm bulundurmuyor. O noktada biz aslında bir donanım setiyle ön plana çıkmak istiyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.