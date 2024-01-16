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    HAVELSAN, ChatGPT'ye rakip yerli yapay zeka geliştirdi

    HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli GPT yapay zeka modeli MAIN GPT, 1 Şubat'ta tanıtılacak. Kamu ve askeri kurumlarda güvenli yapay zeka imkanı sunacak.
    HAVELSAN, ChatGPT'ye rakip yerli yapay zeka geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayi ve kamu güvenliği alanında yazılımlar geliştiren HAVELSAN şimdi de ChatGPT’ye rakip yerli ve milli yapay zeka geliştirdi. HAVELSAN tarafından geliştirilen GPT modelinin lansmanı 1 Şubat’ta yapılacak. HAVELSAN GPT modeli, kamu ve askeri kurumların kullanımına özel olarak tasarlandığı için halka açık bir sunum olmayacak.

    "Üretken yapay zeka" kategorisindeki ürün için Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı anlamına gelen Multifunctional Artificial Intelligence Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda "ana" karşılığına sahip "MAIN" ismi seçildi.

    MAIN GPT özellikleri neler?

    HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN GPT’nin ilk sürümünde, şu anda kullanılan tüm GPT modellerinin temel özellikleri bulunuyor. İlk sürüm metin tabanlı olacak. Kullanıcıların yazıyla yazdığı sorulara yazıyla yanıt verecek. Sonraki sürümlerde görüntü ve ses işleme özellikleri eklenecek.

    Uygulamanın temel özelliklerinden birinin özetleme olduğunu ifade eden HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, "Verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebilen bir sistemi bulunmakta. Açık kaynaklı verilerden bilgi alıp getirebiliyor. Üçüncü olarak kod yazma özelliğine sahip. Parametreleri ayarlayarak ya da komutlarınızla üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu temel fonksiyonlar çeşitlendirilebilir." diye konuştu. 1 Şubat'ta yapılacak lansmanda MAIN GPT'nin özellikleri detaylı şekilde tanıtılacak.

    HAVELSAN, ChatGPT'ye rakip yerli yapay zeka geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Öncelik listelerinde kamu ve askeri kurumlar bulunduğunu vurgulayan Osman Kavaf, halka açık sürümün de ilerde olabileceğini belirterek, "Kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığımız projemizin sonraki sürümlerinde umarım halka açık hizmet verebilecek bir mekanizmayı geliştirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Yüksek güvenlik sunacak

    MAIN GPT’nin kapalı devre olarak çalışacağını ve böylelikle güvenli olacağını belirten Osman Kavaf, şunları söyledi:

    "Bizi bu noktada global oyuncuların ayrıştıran nokta şu olacak: Bir cihaz olarak vereceğimiz donanım setiyle beraber bu verilerin tamamen kapalı bir kutu olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılmasını çok net şekilde önlemiş olacağız. Şu anda piyasada henüz bu tarz bir ürüne erişim yok. Yapay zekayı bütün ürünlerimizde kullanmak üzere yola çıktığımız bir projede bu ürünümüzün de bayrak taşıyıcı olarak ilerlemesi gerektiğine karar verdik. Sonraki modellerde cloud (bulut) sistemini bizler de entegre edebiliriz ama bu hassas ve gizlilik derecesi yüksek verilerde kullanılması problemine çözüm bulundurmuyor. O noktada biz aslında bir donanım setiyle ön plana çıkmak istiyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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