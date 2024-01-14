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    Anlık Bildirim

    OpenAI, yapay zekasının savaşlarda kullanılmasını artık yasaklamıyor

    OpenAI, kullanım politikaları sayfasındaki ifadeleri değiştirdi. Firmanın politikası artık yapay zeka teknolojisinin 'askeri ve savaş' için kullanılmasını açıkça yasaklamıyor.
    OpenAI, yapay zekasının savaşlarda kullanılmasını yasaklamıyor Tam Boyutta Gör
    Sadece birkaç gün önce OpenAI'ın kullanım politikaları sayfasında, şirketin teknolojisinin "askeri ve savaş" amaçlı kullanımını yasakladığı açıkça belirtiliyordu. O zamandan beri bu satır silinmiş durumda. Değişiklik günlüğünde belirtildiği üzere, şirket sayfayı 10 Ocak'ta "daha net olmak ve daha fazla hizmete özel rehberlik sağlamak için" güncelledi.

    OpenAI, politikalarında değişikliğe gitti

    Şirket hala büyük dil modellerinin (LLM'ler) zarar verebilecek herhangi bir şey için kullanılmasını yasaklıyor ve insanları hizmetlerini "silah geliştirmek ya da kullanmak" için kullanmamaları konusunda uyarıyor. Ancak, şirket "askeri ve savaş" ile ilgili ibareleri kaldırmış durumda. Gerçek hayattaki etkilerini henüz görmemiş olsak da, ifadelerdeki bu değişiklik tam da dünyanın dört bir yanındaki askeri kurumların yapay zekayı kullanmaya ilgi gösterdiği bir döneme denk geliyor. Hatırlarsanız Gazze ve İsrail arasındaki savaşta yapay zekanın çeşitli videolarda ve görsellerde kullanıldığını görmüştük.

    Öte yandan OpenAI’ın bu değişikliğinin arkasındaki nedenler düşünülenden farklı olabilir. “Askeri ve savaş” kelimelerinin açıkça yasak olarak belirtilmesi, OpenAI'ın genellikle yüklenicilere kazançlı anlaşmalar sunan ABD Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla çalışamayacağını gösteriyordu. Şirketin şu anda herhangi birini doğrudan öldürebilecek ya da fiziksel zarar verebilecek bir ürünü bulunmuyor. Ancak en nihayetinde şirketin teknolojisinin bu amaçlar için kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi mümkün. Politika ifadesindeki değişiklik sorulduğunda OpenAI sözcüsü Niko Felix, şirketin "özellikle araçlarımız artık GPT'ler de oluşturabilen günlük kullanıcılar tarafından küresel olarak kullanıldığından, hem hatırlanması hem de uygulanması kolay bir dizi evrensel ilke oluşturmayı amaçladığını" söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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