OpenAI, yapay zekasının savaşlarda kullanılmasını artık yasaklamıyor

OpenAI, politikalarında değişikliğe gitti
Şirket hala büyük dil modellerinin (LLM'ler) zarar verebilecek herhangi bir şey için kullanılmasını yasaklıyor ve insanları hizmetlerini "silah geliştirmek ya da kullanmak" için kullanmamaları konusunda uyarıyor. Ancak, şirket "askeri ve savaş" ile ilgili ibareleri kaldırmış durumda. Gerçek hayattaki etkilerini henüz görmemiş olsak da, ifadelerdeki bu değişiklik tam da dünyanın dört bir yanındaki askeri kurumların yapay zekayı kullanmaya ilgi gösterdiği bir döneme denk geliyor. Hatırlarsanız Gazze ve İsrail arasındaki savaşta yapay zekanın çeşitli videolarda ve görsellerde kullanıldığını görmüştük.
Öte yandan OpenAI’ın bu değişikliğinin arkasındaki nedenler düşünülenden farklı olabilir. “Askeri ve savaş” kelimelerinin açıkça yasak olarak belirtilmesi, OpenAI'ın genellikle yüklenicilere kazançlı anlaşmalar sunan ABD Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla çalışamayacağını gösteriyordu. Şirketin şu anda herhangi birini doğrudan öldürebilecek ya da fiziksel zarar verebilecek bir ürünü bulunmuyor. Ancak en nihayetinde şirketin teknolojisinin bu amaçlar için kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi mümkün. Politika ifadesindeki değişiklik sorulduğunda OpenAI sözcüsü Niko Felix, şirketin "özellikle araçlarımız artık GPT'ler de oluşturabilen günlük kullanıcılar tarafından küresel olarak kullanıldığından, hem hatırlanması hem de uygulanması kolay bir dizi evrensel ilke oluşturmayı amaçladığını" söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.