ChatGPT için Projeler özelliği ücretsiz hale geldi

Tam Boyutta Gör OpenAI, daha önce yalnızca ücretli abonelerin erişebildiği “Projeler” özelliğini artık ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde de kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka ile yaptıkları konuşmaları belirli konulara göre düzenlemesine olanak tanıyor ve aynı zamanda kişisel ayarlar sayesinde yapay zekanın nasıl yanıt vereceği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Basit bir klasörleme sistemi değil

Projeler, yüzeyde basit bir klasörleme sistemi gibi görünse de kullanıcıların özel talimatlar belirlemesine ve yapay zekanın hangi dosya veya bilgilere erişebileceğini sınırlamasına imkan tanıyor. Ayrıca OpenAI, bu özellik kapsamında yüklenebilecek dosya sınırlarını da güncelledi. Artık ücretsiz kullanıcılar 5 dosya, Plus aboneleri 25 dosya, Pro aboneleri ise 40 dosya ekleyebilecek. Bunun yanında tüm kullanıcılar, projelerine özel renk ve ikon seçimi yaparak kişiselleştirme imkanına sahip olacak.

OpenAI, en başından beri birçok premium özelliği kademeli olarak ücretsiz kullanıcılara açma yolunu izliyor. Daha önce ChatGPT Voice ve Deep Research gibi araçlar da önce abonelere sunulmuş, ardından tüm kullanıcılara açılmıştı. Ancak ücretsiz erişimde genellikle bazı kısıtlamalar bulunuyor. Örneğin, GPT-5 modeli tüm kullanıcılarla aynı anda paylaşılmış olsa da, ücretsiz kullanıcıların günlük kullanım hakkı daha sınırlı tutulmuştu.

Projeler özelliği şu anda web üzerinden ve Android uygulamasında kullanılabiliyor. OpenAI, iOS için ise özelliğin önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağını duyurdu.

