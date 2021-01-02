Havuzlardaki yabancı cisimleri toplayabilen robot geliştirildi

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Açık alanda bulunan havuzlarda yüzmek her ne kadar eğlenceli olsa da havuzların zaman zaman dışarıdan düşen yaprak, böcek vb yabancı cisimlerden temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ise Pivot-Solar Breeze kurumu araştırmacıları bu işi yapabilecek robot geliştirdi.

Tepesinde su geçirmez fotovoltaik güneş panelleri bulunduran robotta bulunan piller robotun güneşli günlerde çalışması için gerekli enerjiyi sağlarken geceleri de 10 saat boyunca çalışmasını sağlayan bataryayı şarj ediyor.

Ariel

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Ariel olarak adlandırılan robot havuz üzerinde dakikada 3 ila 6 metre yol alabilirken arkasında bulunan gırgır benzeri yapıyla da çiçek, böcek gibi yabancı cisimleri de bünyesine hapsediyor. Ayrıca robotun önünde bulunan küçük ön çark da daha küçük cisimleri toplayabiliyor.

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Robotun kenarlarında bulunan algılayıcılar robotun havuz kenarlarını algılamasını sağlıyor ve iddalara göre Ariel ortalama bir evde bulunan havuzu yaklaşık olarak 1.5 saatte temizleyebiliyor.

Son olarak Ariel’in 200 mikron boyutuna kadar olan parçaları toplayabildiğini ve 4 ila 54 Santigrat dereceler arasında çalışabildiğini ekleyelim.

Yeni robot Ariel 468 Dolar ile satışa sunulacak.

https://solar-breeze.com/

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