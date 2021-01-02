Havuzlardaki yabancı cisimleri toplayabilen robot geliştirildi

Açık alanda bulunan havuzlarda yüzmek her ne kadar eğlenceli olsa da havuzların zaman zaman dışarıdan düşen yaprak, böcek vb yabancı cisimlerden temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ise Pivot-Solar Breeze kurumu araştırmacıları bu işi yapabilecek robot geliştirdi.
Tepesinde su geçirmez fotovoltaik güneş panelleri bulunduran robotta bulunan piller robotun güneşli günlerde çalışması için gerekli enerjiyi sağlarken geceleri de 10 saat boyunca çalışmasını sağlayan bataryayı şarj ediyor.
Ariel
Ariel olarak adlandırılan robot havuz üzerinde dakikada 3 ila 6 metre yol alabilirken arkasında bulunan gırgır benzeri yapıyla da çiçek, böcek gibi yabancı cisimleri de bünyesine hapsediyor. Ayrıca robotun önünde bulunan küçük ön çark da daha küçük cisimleri toplayabiliyor.İlginizi Çekebilir Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi
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Robotun kenarlarında bulunan algılayıcılar robotun havuz kenarlarını algılamasını sağlıyor ve iddalara göre Ariel ortalama bir evde bulunan havuzu yaklaşık olarak 1.5 saatte temizleyebiliyor.
Son olarak Ariel’in 200 mikron boyutuna kadar olan parçaları toplayabildiğini ve 4 ila 54 Santigrat dereceler arasında çalışabildiğini ekleyelim.
Yeni robot Ariel 468 Dolar ile satışa sunulacak.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Havuzda yüzerken de bunu çalıştırmak bence mantıksız, videodaki gibi sabit durmaya girmiyoruz sonuçta, yüzerkende bunun etrafından mı dolaşsın millet.
Bi de 468 dolar fiyat koymuş.