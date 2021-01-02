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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Havuzlardaki yabancı cisimleri toplayabilen robot geliştirildi

    Ariel olarak adlandırılan robot havuz üzerinde dakikada 3 ila 6 metre yol alabilirken arkasında bulunan gırgır benzeri yapıyla da çiçek, böcek gibi yabancı cisimleri de bünyesine hapsediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Açık alanda bulunan havuzlarda yüzmek her ne kadar eğlenceli olsa da havuzların zaman zaman dışarıdan düşen yaprak, böcek vb yabancı cisimlerden temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ise Pivot-Solar Breeze kurumu araştırmacıları bu işi yapabilecek robot geliştirdi.

    Tepesinde su geçirmez fotovoltaik güneş panelleri bulunduran robotta bulunan piller robotun güneşli günlerde çalışması için gerekli enerjiyi sağlarken geceleri de 10 saat boyunca çalışmasını sağlayan bataryayı şarj ediyor.

    Ariel

    Havuzlardaki yabancı cisimleri toplayabilen robot geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Ariel olarak adlandırılan robot havuz üzerinde dakikada 3 ila 6 metre yol alabilirken arkasında bulunan gırgır benzeri yapıyla da çiçek, böcek gibi yabancı cisimleri de bünyesine hapsediyor. Ayrıca robotun önünde bulunan küçük ön çark da daha küçük cisimleri toplayabiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

    Robotun kenarlarında bulunan algılayıcılar robotun havuz kenarlarını algılamasını sağlıyor ve iddalara göre Ariel ortalama bir evde bulunan havuzu yaklaşık olarak 1.5 saatte temizleyebiliyor.

    Son olarak Ariel’in 200 mikron boyutuna kadar olan parçaları toplayabildiğini ve 4 ila 54 Santigrat dereceler arasında çalışabildiğini ekleyelim.

    Yeni robot Ariel 468 Dolar ile satışa sunulacak.



    https://solar-breeze.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Nathan Spencer 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zima blue
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknolojinin güzel yönlerinden olsa gerek
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Havuzlarda kimse girmiyorken suyun yöneldiği ve aktığı bir yön var suyun üstünde yüzen şeyler yavaş yavaş oraya gidiyor, filtre ediliyor zaten. Neden buna para verelim ki?



    Havuzda yüzerken de bunu çalıştırmak bence mantıksız, videodaki gibi sabit durmaya girmiyoruz sonuçta, yüzerkende bunun etrafından mı dolaşsın millet.

    Bi de 468 dolar fiyat koymuş.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Idrar ve diski partikullerini de temizliyor mu acaba? Evet havuzda poz verip gulucuk atarlar ama neyin icinde yuzduklerinden haberleri yok..
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    Nathan Spencer 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zima blue
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Nathan Spencer
    Bu yorumu aramaya gelmiştim ve buldum da. Artık rahatla yatabilirim.
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