MIT'nin robot arıları, yeni kanat tasarımıyla rekor süre havada kalıyor

Tam Boyutta Gör Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, yapay tozlaşma alanında çığır açacak yeni bir gelişmeye imza attı. Bal arılarından ilham alınarak geliştirilen ve bir gramdan daha hafif olan robot arılar, yeniden tasarlanan kanat sistemi sayesinde 1000 saniyeye kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu süre, önceki versiyonlara kıyasla tam 100 kat daha uzun bir havada kalma kapasitesini temsil ediyor.

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Araştırma ekibinin yeni tasarımda yaptığı en önemli değişiklik, kanat sayısını sekizden dörde indirmek oldu. Bu radikal değişim, robotların sadece uçuş süresini artırmakla kalmadı, aynı zamanda manevra kabiliyetlerini de önemli ölçüde geliştirdi. Saniyede 30 cm hız yapabilen bu mikrorobotlar, havada takla atabilme ve sonsuzluk şekli çizebilme gibi karmaşık hareketleri başarıyla gerçekleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil robot arıların kalbinde, özel olarak tasarlanmış yapay kas sistemi bulunuyor. Karbon nanotüp elektrotları arasına yerleştirilen elastomer katmanlardan oluşan bu sistem, kanatların çırpılmasını sağlayan mekanik kuvveti üretiyor. 4 cm x 4 cm boyutlarındaki kompakt tasarım, daha uzun menteşeler sayesinde kanat hareketlerinden kaynaklanan stresi daha iyi yönetebiliyor.

Bu teknolojik atılım, özellikle küresel arı popülasyonundaki dramatik düşüş göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Son araştırmalar, ABD'deki ticari arıcıların arı kolonilerinde yüzde 50'yi aşan kayıplar yaşadığını ve bunun 139 milyon doların üzerinde ekonomik zarara yol açtığını gösteriyor. Robot arılar, özellikle kapalı ortamlardaki dikey tarım uygulamalarında yapay tozlaşma çözümü sunarak bu soruna alternatif oluşturabilir.

Tam Boyutta Gör MIT ekibi, projenin gelecek aşamalarında daha da iddialı hedefler belirlemiş durumda. Uçuş süresinin 10.000 saniyeye çıkarılması, kanat sisteminden kazanılan alana pil ve sensör entegrasyonu ve çiçeklere hassas iniş kabiliyeti geliştirilmesi planlanıyor. Bu geliştirmeler, robot arıların dikey çiftliklerde ve geniş tarım alanlarında pratik kullanımını mümkün kılacak.

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