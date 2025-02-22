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    MIT'nin robot arıları, yeni kanat tasarımıyla rekor süre havada kalıyor

    MIT'nin geliştirdiği yeni nesil robot arılar, yeniden tasarlanan kanat sistemiyle 1000 saniyeye kadar uçabiliyor. İşte geleceğin tarımında yapay tozlaşmayı değiştirecek bu teknolojinin detayları:
    MIT'nin robot arıları yeni tasarımıyla rekor süre havada kalıyor Tam Boyutta Gör
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, yapay tozlaşma alanında çığır açacak yeni bir gelişmeye imza attı. Bal arılarından ilham alınarak geliştirilen ve bir gramdan daha hafif olan robot arılar, yeniden tasarlanan kanat sistemi sayesinde 1000 saniyeye kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu süre, önceki versiyonlara kıyasla tam 100 kat daha uzun bir havada kalma kapasitesini temsil ediyor.

    Yapay kaslarla çalışan mikrorobotlar tarımın geleceğini şekillendirecek

    Araştırma ekibinin yeni tasarımda yaptığı en önemli değişiklik, kanat sayısını sekizden dörde indirmek oldu. Bu radikal değişim, robotların sadece uçuş süresini artırmakla kalmadı, aynı zamanda manevra kabiliyetlerini de önemli ölçüde geliştirdi. Saniyede 30 cm hız yapabilen bu mikrorobotlar, havada takla atabilme ve sonsuzluk şekli çizebilme gibi karmaşık hareketleri başarıyla gerçekleştirebiliyor.

    MIT'nin robot arıları yeni tasarımıyla rekor süre havada kalıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil robot arıların kalbinde, özel olarak tasarlanmış yapay kas sistemi bulunuyor. Karbon nanotüp elektrotları arasına yerleştirilen elastomer katmanlardan oluşan bu sistem, kanatların çırpılmasını sağlayan mekanik kuvveti üretiyor. 4 cm x 4 cm boyutlarındaki kompakt tasarım, daha uzun menteşeler sayesinde kanat hareketlerinden kaynaklanan stresi daha iyi yönetebiliyor.

    Bu teknolojik atılım, özellikle küresel arı popülasyonundaki dramatik düşüş göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Son araştırmalar, ABD'deki ticari arıcıların arı kolonilerinde yüzde 50'yi aşan kayıplar yaşadığını ve bunun 139 milyon doların üzerinde ekonomik zarara yol açtığını gösteriyor. Robot arılar, özellikle kapalı ortamlardaki dikey tarım uygulamalarında yapay tozlaşma çözümü sunarak bu soruna alternatif oluşturabilir.

    MIT'nin robot arıları yeni tasarımıyla rekor süre havada kalıyor Tam Boyutta Gör
    MIT ekibi, projenin gelecek aşamalarında daha da iddialı hedefler belirlemiş durumda. Uçuş süresinin 10.000 saniyeye çıkarılması, kanat sisteminden kazanılan alana pil ve sensör entegrasyonu ve çiçeklere hassas iniş kabiliyeti geliştirilmesi planlanıyor. Bu geliştirmeler, robot arıların dikey çiftliklerde ve geniş tarım alanlarında pratik kullanımını mümkün kılacak.
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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