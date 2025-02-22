MIT'nin robot arıları, yeni kanat tasarımıyla rekor süre havada kalıyor

Yapay kaslarla çalışan mikrorobotlar tarımın geleceğini şekillendirecek
Araştırma ekibinin yeni tasarımda yaptığı en önemli değişiklik, kanat sayısını sekizden dörde indirmek oldu. Bu radikal değişim, robotların sadece uçuş süresini artırmakla kalmadı, aynı zamanda manevra kabiliyetlerini de önemli ölçüde geliştirdi. Saniyede 30 cm hız yapabilen bu mikrorobotlar, havada takla atabilme ve sonsuzluk şekli çizebilme gibi karmaşık hareketleri başarıyla gerçekleştirebiliyor.
Bu teknolojik atılım, özellikle küresel arı popülasyonundaki dramatik düşüş göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Son araştırmalar, ABD'deki ticari arıcıların arı kolonilerinde yüzde 50'yi aşan kayıplar yaşadığını ve bunun 139 milyon doların üzerinde ekonomik zarara yol açtığını gösteriyor. Robot arılar, özellikle kapalı ortamlardaki dikey tarım uygulamalarında yapay tozlaşma çözümü sunarak bu soruna alternatif oluşturabilir.
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.