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    Anlık Bildirim

    Ödüllü yönetmenin yeni korku filmi HAYIR için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz

    Başarılı korku filmi yönetmeni Jordan Peele'nin yeni filmi HAYIR için sizlere 10 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz.                              
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    HAYIR filmi için ön gösterim davetiyesi hediye ediyoruz
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    DonanımHaber’den herkese merhaba. Son yıllarda yaptığı başarılı korku filmleriyle birçok korku filmi severin sevgisini kazanan Jordan Peele’nin yeni filmi HAYIR’ın vizyon tarihi yaklaşıyor. Bugün de sizlere bir kez daha güzel bir haberimiz var.

    19 Ağustos’ta gösterime girecek olan HAYIR’ın ön gösterim etkinliği için sizlere 10 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak.

    Çekilişe Nasıl Katılırım?

    Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken üye değilseniz sitemize üye olmak ve bu konunun altına herhangi bir yorum atmak. Çekilişe 16 Ağustos saat 14:00’e kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 16 Ağustos 17:00’de belli olacak. Çekiliş sonucunda 10 kişiye çift kişilik davetiye vereceğiz.

    Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

    Ön gösterim 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30’da Cinetech Torun Center’da gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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    jordan peele, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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