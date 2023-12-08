Hideo Kojima, yeni korku oyunu OD’yi duyurdu: “Bu bir oyun, film ve yeni medya”

Kojima’dan yeni oyun: OD
Kojima Productions ve Xbox Game Studios, The Game Awards'da OD'yi resmen duyurdu. Dünyaca ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima, "Get Out", "Us" ve "Nope" filmlerinin ünlü yönetmeni Akademi Ödüllü film yapımcısı Jordan Peele ile ortaklık kurdu. Peele projede yer alan birkaç yetenekli hikaye anlatıcısından biri olacak.
Yayınlanan kısa tanıtım videosunda Sophia Lillis ("Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"), Hunter Schaffer ("Euphoria") ve Udo Kier'in ("Flesh for Frankenstein") yeni projede başrolleri paylaşacaklarını da görüyoruz. Videoda bu isimlerin herhangi bir şey ifade etmeyen garip bir cümleyi tekrarladıklarını görüyoruz.
OD için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Belli ki Xbox'ta yayınlanacak ve bunun PC'de de yayınlanacağı anlamına geldiğini varsayıyoruz.Kaynakça https://www.kojimaproductions.jp/en/OD-announcement https://www.theverge.com/2023/12/7/23993035/hideo-kojima-od-xbox Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.