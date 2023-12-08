Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hideo Kojima, yeni korku oyunu OD’yi duyurdu: “Bu bir oyun, film ve yeni medya”

    Oyun dünyasının ikonik ismi Hideo Kojima sürpriz bir şekilde yeni koru oyunu OD’yi duyurdu. OD güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken bir şekilde Jordan Peele de işin içinde görünüyor.
    Hideo Kojima'dan yeni korku oyunu: “OD” Tam Boyutta Gör
    Hideo Kojima, The Game Awards'ta sürpriz olmayacak bir şekilde sahne aldı ancak sahneye beklenen Death Stranding 2 için çıkmadı. Bunun yerine Kojima, yeni korku oyunu OD'yi duyurmak için aktör ve yönetmen Jordan Peele ile sahneye çıktı. OD için şimdilik bilinenler ve gösterilenler çok sınırlı olsa da iddia edilenler hayli ilgi çekici.

    Kojima’dan yeni oyun: OD

    Kojima Productions ve Xbox Game Studios, The Game Awards'da OD'yi resmen duyurdu. Dünyaca ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima, "Get Out", "Us" ve "Nope" filmlerinin ünlü yönetmeni Akademi Ödüllü film yapımcısı Jordan Peele ile ortaklık kurdu. Peele projede yer alan birkaç yetenekli hikaye anlatıcısından biri olacak.

    Hideo Kojima'dan yeni korku oyunu: “OD” Tam Boyutta Gör
    Kojima, yaptığı açıklamada OD için "Çok benzersiz, sürükleyici ve tamamen yeni bir oyun tarzı” dedi. Hatta sahnede yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanıyor: “OD bir oyun, beni yanlış anlamayın, ama aynı zamanda bir film ve aynı zamanda yeni bir medya biçimi.” Xbox Game Studios ve stüdyonun bulut oyun teknolojisiyle birlikte çalışılan OD için duyuru yazısında “oyun ve filmin sınırlarını bulanıklaştırırken, korku eşiğinizi test etme kavramını ve korkudan ölmenin ne anlama geldiğini araştırıyor” ifadeleri kullanılıyor.

    Yayınlanan kısa tanıtım videosunda Sophia Lillis ("Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"), Hunter Schaffer ("Euphoria") ve Udo Kier'in ("Flesh for Frankenstein") yeni projede başrolleri paylaşacaklarını da görüyoruz. Videoda bu isimlerin herhangi bir şey ifade etmeyen garip bir cümleyi tekrarladıklarını görüyoruz.

    OD için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Belli ki Xbox'ta yayınlanacak ve bunun PC'de de yayınlanacağı anlamına geldiğini varsayıyoruz.

    Kaynakça https://www.kojimaproductions.jp/en/OD-announcement https://www.theverge.com/2023/12/7/23993035/hideo-kojima-od-xbox
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 407 en çok tutulan modeli audi mtm nedir enfiye uyuşturucu mudur uzaktaki birinin düşüncelerini okumak asistan doktor maaşı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız