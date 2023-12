Hideo Kojima, yeni korku oyunu OD’yi duyurdu: “Bu bir oyun, film ve yeni medya”

Tam Boyutta Gör Hideo Kojima, The Game Awards'ta sürpriz olmayacak bir şekilde sahne aldı ancak sahneye beklenen Death Stranding 2 için çıkmadı. Bunun yerine Kojima, yeni korku oyunu OD'yi duyurmak için aktör ve yönetmen Jordan Peele ile sahneye çıktı. OD için şimdilik bilinenler ve gösterilenler çok sınırlı olsa da iddia edilenler hayli ilgi çekici.

Kojima’dan yeni oyun: OD

Kojima Productions ve Xbox Game Studios, The Game Awards'da OD'yi resmen duyurdu. Dünyaca ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima, "Get Out", "Us" ve "Nope" filmlerinin ünlü yönetmeni Akademi Ödüllü film yapımcısı Jordan Peele ile ortaklık kurdu. Peele projede yer alan birkaç yetenekli hikaye anlatıcısından biri olacak.

Tam Boyutta Gör Kojima, yaptığı açıklamada OD için "Çok benzersiz, sürükleyici ve tamamen yeni bir oyun tarzı” dedi. Hatta sahnede yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanıyor: “OD bir oyun, beni yanlış anlamayın, ama aynı zamanda bir film ve aynı zamanda yeni bir medya biçimi.” Xbox Game Studios ve stüdyonun bulut oyun teknolojisiyle birlikte çalışılan OD için duyuru yazısında “oyun ve filmin sınırlarını bulanıklaştırırken, korku eşiğinizi test etme kavramını ve korkudan ölmenin ne anlama geldiğini araştırıyor” ifadeleri kullanılıyor.

Yayınlanan kısa tanıtım videosunda Sophia Lillis ("Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"), Hunter Schaffer ("Euphoria") ve Udo Kier'in ("Flesh for Frankenstein") yeni projede başrolleri paylaşacaklarını da görüyoruz. Videoda bu isimlerin herhangi bir şey ifade etmeyen garip bir cümleyi tekrarladıklarını görüyoruz.

OD için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Belli ki Xbox'ta yayınlanacak ve bunun PC'de de yayınlanacağı anlamına geldiğini varsayıyoruz.

