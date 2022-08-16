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Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta başlattığımız HAYIR filminin ön gösterim davetiyesi için yaptığımız çekiliş sonuçlandı.

Kazanan üyelerimizin hepsine Forum üzerinden özel bir mesaj gönderdik. İsminiz listede varsa mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer kazananlardansanız size gönderdiğimiz mesaja yanıt verip isim ve soyisminizi paylaşmayı unutmayın. Kazananlardan bugün 23:59'a kadar dönmeyen olursa hakkınız yedek listesindeki isimlere geçecek.

Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

Ön gösterim 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30’da Cinetech Torun Center’da gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kazananlar

Johny Constantine sriiouss dragonspirit secokul gumus299 EsasHakkındaMütalaa Jumaruu classlord lektonstar Antinatalizm

Yedek Talihliler

pafuli54 Bucephalas Berthie13 avangard1907 arizaeren Nehlüdov SevenA ulayrason karamitat sercioz

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HAYIR filmi ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları açıklandı