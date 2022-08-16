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    Anlık Bildirim

    HAYIR filmi ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları açıklandı

    Geçtiğimiz hafta başlattığımız HAYIR filminin ön gösterim davetiyesi çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazanan 10 şanslı üyemizin ve yedeklerin isimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
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    HAYIR filmi ön gösterim davetiyesi çekiliş sonuçları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta başlattığımız HAYIR filminin ön gösterim davetiyesi için yaptığımız çekiliş sonuçlandı.

    Kazanan üyelerimizin hepsine Forum üzerinden özel bir mesaj gönderdik. İsminiz listede varsa mesaj kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Eğer kazananlardansanız size gönderdiğimiz mesaja yanıt verip isim ve soyisminizi paylaşmayı unutmayın. Kazananlardan bugün 23:59'a kadar dönmeyen olursa hakkınız yedek listesindeki isimlere geçecek. 

    Ön Gösterim Nerede ve Ne Zaman?

    Ön gösterim 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30’da Cinetech Torun Center’da gerçekleşecektir. Harita’daki konumuna göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

    Kazananlar

    1. Johny Constantine
    2. sriiouss
    3. dragonspirit
    4. secokul
    5. gumus299
    6. EsasHakkındaMütalaa
    7. Jumaruu
    8. classlord
    9. lektonstar
    10. Antinatalizm

    Yedek Talihliler

    1. pafuli54
    2. Bucephalas
    3. Berthie13
    4. avangard1907
    5. arizaeren
    6. Nehlüdov
    7. SevenA
    8. ulayrason
    9. karamitat
    10. sercioz
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