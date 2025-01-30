Netflix, Squid Game 3. sezon yayın tarihini açıkladı

Squid Game 3. sezon 27 Haziran 2025’te yayınlanacak
Daha önce Squid Game 3. sezonun 2025'te geleceği doğrulanmıştı, 2. ve 3. sezonun arka arkaya çekilmesi göz önüne alındığında bu şaşırtmadı ancak yılın başında gelen son bir sızıntı Squid Game'in 27 Haziran'da yayınlanacağının ipucunu verdi. Şimdi resmi olarak bu tarihte yayınlanacağı biliyoruz. Gi-hun’un hikayesi büyük bir trajediydi; hayatını kurtaracak kadar para kazanmasına rağmen, önemsediği insanlar için oyuna geri döndü ve dostlarını gözünün önünde kaybetti. Front Man’in oyuncu olarak hem de Gi-hun’un takımında olması biraz heyecan yaratsa da 2. sezon ilk sezona göre daha sönük geçti. Yine de Netflix tarihindeki en çok izlenen 5 dizi arasında yerini aldı. Oyuncu 222 olarak bilinen Jo Yu-ri, son final sezonuna ilişkin vahşi ve acımasız olacağı yönünde açıklama yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P