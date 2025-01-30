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    Anlık Bildirim

    Netflix, Squid Game 3. sezon yayın tarihini açıkladı

    Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında olan Squid Game, üçüncü sezonda final yapacak. Dizinin hayranlarının merak ettiği Squid Game 3. sezon ne zaman sorusu resmi olarak yanıtlandı.
    Squid Game 3. sezon ne zaman tarih açıklandı Tam Boyutta Gör
    Netflix, basına özel 2025’te yayınlanacak film ve dizileri gösterdiği Next on Netflix etkinliğinde Squid Game 3. sezondan karelerle birlikte yayın tarihini paylaştı. Netflix’in tüm zamanların en popüler dizisinin üçüncü ve son sezonu, ikinci sezonun galasından altı ay sonra yayınlanacak.

    Squid Game 3. sezon 27 Haziran 2025’te yayınlanacak

    Squid Game 3. sezon yayın tarihi Tam Boyutta Gör
    Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu. Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.

    Daha önce Squid Game 3. sezonun 2025'te geleceği doğrulanmıştı, 2. ve 3. sezonun arka arkaya çekilmesi göz önüne alındığında bu şaşırtmadı ancak yılın başında gelen son bir sızıntı Squid Game'in 27 Haziran'da yayınlanacağının ipucunu verdi. Şimdi resmi olarak bu tarihte yayınlanacağı biliyoruz. Gi-hun’un hikayesi büyük bir trajediydi; hayatını kurtaracak kadar para kazanmasına rağmen, önemsediği insanlar için oyuna geri döndü ve dostlarını gözünün önünde kaybetti. Front Man’in oyuncu olarak hem de Gi-hun’un takımında olması biraz heyecan yaratsa da 2. sezon ilk sezona göre daha sönük geçti. Yine de Netflix tarihindeki en çok izlenen 5 dizi arasında yerini aldı. Oyuncu 222 olarak bilinen Jo Yu-ri, son final sezonuna ilişkin vahşi ve acımasız olacağı yönünde açıklama yapmıştı.

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    Mantarın Başı 10 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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