Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak

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ABD ve İtalya merkezli 2 biyoteknoloji şirketi, hayvanlar için çalışmalarına başladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve ABD merkezli Applied DNA Sciences, ortaklaşa çalışacak. Şirketlerin geliştirdiği covid-19 aşısı iki dozdan oluşuyor ve klinik araştırmaların bu ay New York'ta kediler üzerinde başlaması planlanıyor.

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Aşı

Aşı, Takis Biotech'in 2020'nin başlarında insanlar için geliştirmeye başladığı, virüse karşı bağışıklık tepkisi yaratan proteinler üretmek için DNA fragmanlarını kullanan teknolojiye dayanıyor. Yaz mevsiminde ABD Tarım Bakanlığı'ndan onay alması hedeflenen aşının klinik araştırmalarının 6 ay sürmesi bekleniyor.

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Şirketler kedileri enfeksiyondan korumayı düşünse de asıl hedef virüsün hayvanlarda mutasyona uğramasını engellemek ve bu sayede insanların tekrar enfekte olma ihtimalini azaltmak. Applied DNA Sciences CEO'su James Hayward, kedi sahiplerinin, hayvanlarından enfekte olma konusunda endişelenmeleri için çok az neden olduğunu belirtti.

Son olarak şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşan herhangi bir koronavirüs vakası olmadığını da ekleyelim.

https://www.posta.com.tr/hayvanlar-icin-de-koronavirus-asisi-geliyor-haber-fotograf-2296979-1

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