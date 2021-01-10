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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak

    ABD ve İtalya merkezli 2 biyoteknoloji şirketi, hayvanlar için koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına başladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak
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    ABD ve İtalya merkezli 2 biyoteknoloji şirketi, hayvanlar için  çalışmalarına başladı.

    Independent Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve ABD merkezli Applied DNA Sciences, ortaklaşa çalışacak. Şirketlerin geliştirdiği covid-19 aşısı iki dozdan oluşuyor ve klinik araştırmaların bu ay New York'ta kediler üzerinde başlaması planlanıyor.

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    Aşı

    Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak

    Aşı, Takis Biotech'in 2020'nin başlarında insanlar için geliştirmeye başladığı, virüse karşı bağışıklık tepkisi yaratan proteinler üretmek için DNA fragmanlarını kullanan teknolojiye dayanıyor. Yaz mevsiminde ABD Tarım Bakanlığı'ndan onay alması hedeflenen aşının klinik araştırmalarının 6 ay sürmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi"

    Şirketler kedileri enfeksiyondan korumayı düşünse de asıl hedef virüsün hayvanlarda mutasyona uğramasını engellemek ve bu sayede insanların tekrar enfekte olma ihtimalini azaltmak. Applied DNA Sciences CEO'su James Hayward, kedi sahiplerinin, hayvanlarından enfekte olma konusunda endişelenmeleri için çok az neden olduğunu belirtti.

    Son olarak şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşan herhangi bir koronavirüs vakası olmadığını da ekleyelim.



    https://www.posta.com.tr/hayvanlar-icin-de-koronavirus-asisi-geliyor-haber-fotograf-2296979-1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Maymunlar cehenemine dönmeyelim de.



    Zira bu aşı DNA değiştiriyormuş. Belli mi olur insan özellikleri katarlar gizli gizli 😜
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    khytr89 (Hakan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi de hani problem canlı yarasalardı ?
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    Galatas4ray (ENVER A.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım garibanlar aşı olmadan zenginin kedisi köpeği aşı olacak😃
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    the most important thing 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yakında yapay et yiyeceğiz hayırlı olsun.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    3B yazıcıdan çıkmış olan yapay etler xd
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    tr1990 (Mehmet Öztürk ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Güzel noktaya değinmişsin bunlar danaya koyuna gidipde bu aşıyı yapmaya çalışıyorlarsa . GEnetiği ile oynayıp etlerini yenilmez hale çevirirler.

    Zamanında kuş giribi dediler , köyleri basıp köy tavuklarını ithlaf ettiler. Millete fabrikasyon tavuk yedirdiler.
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