Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak

ABD ve İtalya merkezli 2 biyoteknoloji şirketi, hayvanlar için çalışmalarına başladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, İtalya merkezli Takis Biotech'in veteriner birimi EvviVax ve ABD merkezli Applied DNA Sciences, ortaklaşa çalışacak. Şirketlerin geliştirdiği covid-19 aşısı iki dozdan oluşuyor ve klinik araştırmaların bu ay New York'ta kediler üzerinde başlaması planlanıyor.İlginizi Çekebilir Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi
Aşı
Aşı, Takis Biotech'in 2020'nin başlarında insanlar için geliştirmeye başladığı, virüse karşı bağışıklık tepkisi yaratan proteinler üretmek için DNA fragmanlarını kullanan teknolojiye dayanıyor. Yaz mevsiminde ABD Tarım Bakanlığı'ndan onay alması hedeflenen aşının klinik araştırmalarının 6 ay sürmesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi"
Şirketler kedileri enfeksiyondan korumayı düşünse de asıl hedef virüsün hayvanlarda mutasyona uğramasını engellemek ve bu sayede insanların tekrar enfekte olma ihtimalini azaltmak. Applied DNA Sciences CEO'su James Hayward, kedi sahiplerinin, hayvanlarından enfekte olma konusunda endişelenmeleri için çok az neden olduğunu belirtti.
Son olarak şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşan herhangi bir koronavirüs vakası olmadığını da ekleyelim.
https://www.posta.com.tr/hayvanlar-icin-de-koronavirus-asisi-geliyor-haber-fotograf-2296979-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Zira bu aşı DNA değiştiriyormuş. Belli mi olur insan özellikleri katarlar gizli gizli 😜
Zamanında kuş giribi dediler , köyleri basıp köy tavuklarını ithlaf ettiler. Millete fabrikasyon tavuk yedirdiler.