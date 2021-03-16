Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması

    Türkiye'nin kripto paralara yönelik çalışmaları sürerken yetkili makamlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralarla ilgili kaygısını dile getirdi.
    16 Mart 2021, 18:45 (7 sa.)
    1,5b
    4
    14
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Elvan, kripto paralar hakkında çalışmanın sürdüğünü söyledi.

    Bakan Elvan, "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık." diyerek, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var." şeklinde konuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Turkcell'de BTC ve kripto para dönemi başladı

    Ayrıca Bkz. "Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor"

    Yaklaşık 2 hafta önce bakanlıktan yapılan açıklamada da benzer kelimeler kullanılmıştı. Açıklamada “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuyla ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi. Kripto paralara yönelik dünya genelindeki yasal düzenlemeler ve vergi uygulamaları inceleniyor. Hangi yöntemlerin Türkiye’de uygulanabileceği araştırılıyor.

    Türkiye’nin geliştireceğin dijital para muhtemelen CBDC modeliyle hazırlanacak ve T.C. Merkezi Bankası merkezli olacak. Merkez Bankası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Elvan, şunları söyledi:

    “Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık. Dijital para konusunda bir yol haritası oluşturuldu. Bunun teknolojik, hukuku ve iktisadi ve mali altyapısı konusunda 3 bileşeni var. Son 10 yıl içinde ortaya çıkan blokzincir ve kriptolojiler gibi yeni teknolojiler merkez bankalarının parayı dijitalleştirme çalışmalarının hızlanmasına yol açtı. Bu anlamda da Merkez Bakası çalışıyor. İkinci husus ise hukuki altyapı. Bu alanda yasal bir altyapı oluşturacağız. İktisadi ve mali altyapı alanında değer zincirleri açısından olası farklı etkileri söz konusu. Bunları bir bütün olarak değerlendirip iktisadi mali altyapımızı dijital paraya hazır hale getirmemiz gerekiyor.”



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-elvan-reform-eylem-programi-ve-takvimini-en-gec-onumuzdeki-sali-paylasacagiz/2177237
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamlarin gozlerini vergi burumus
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mrduran321 (Burak DURAN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paranın kokusunu aldılar merkez coin yakında piyasada
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu siz de Mesuta bagladiniz iyice. Duzenleme demek = vergi demek mi ? Bunun adina regulasyon denir, suan coin borsasinda kimin eli kimin cebinde belli degil
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ryso (Deniz Kayacan) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    geliyor gelmekte olan
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto para sözde bizi Fiat paralardan kurtaracaktı. Peki şimdi ne oldu? Merkez bankalarına karşı getirilen paralara merkez bankası tarafından vergi getirilecek. O zaman para olmasının anlamı yok. Gene değersiz şeylere kalacak insanlar sonra para kazandıklarını düşünecekler. Halbuki tek yaptıkları büyük bir illüzyonun devam etmesini sağlamak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    tl karşılıgı digital para mantıklı.. yurt içinde döviz stok lama işi biraz yavaşlayabilir ama ayrı bir eko sistemi ve kazandırması lazım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunlar damadın tekrar gelişinin ayak sesleri🤣
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romanitas (efe ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    vatandaşın ne işi var coinle moinle dediğini duyar gibi oluyorum
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romanitas (efe ) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bizimkiler el atıyorsa bitcoin global anlamda değer kaybeder.(ytd)
    değer kaybettirme konusunda uzmanlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mrduran321 (Burak DURAN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paranın kokusunu aldılar merkez coin yakında piyasada
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamlarin gozlerini vergi burumus
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 sa. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Ne yani, dövizden, hisseden, arabadan, evden, gelirden vergi alınırken bitcoinden vergi alınmasın mı? Sebep? Eğer bu bir yatırım aracı ise bundan da vergi alınmalı eğer bu bir şans oyunu ise yine vergi alınmalı. Alınmaması için bir sebep göremiyorum. Bu da bir yatırımdır ve gelirdir ve vergi alınmalıdır. Yok öyle bir koydum bin aldım ama hepsi cebe hesaabı.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir düzenleme geliyor:))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Dungeon of the Endless: Apogee, mobil cihazlar için yayınlandı 51 dk. Avatar ve Endgame arasındaki gişe farkı hızla açılıyor 1 sa. Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor 1 sa. Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar 1 sa. Huawei'nin Harmony işletim sistemini hangi modellere getireceği sızdı 2 sa. Mobil oyun Tomb Raider Reloaded, bazı bölgelerde erişime açıldı 2 sa. realme C25 haftaya tanıtılıyor 3 sa. Karbon fiberli dizüstü bilgisayar | Acer Book RS'i kullandık 3 sa. Macera oyunu The Cube Escape Collection, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 3 sa. Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir 4 sa. Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi 4 sa. Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı 4 sa. Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor 5 sa. iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 5 sa. Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 5 sa. Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu 6 sa. Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak 6 sa. 8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı 6 sa. HyperX Loot Drop etkinliği %40'a varan indirimlerle başlıyor 6 sa. Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması Sonraki Peaky Blinders'ın final sezonu çekimlerinden ilk görüntü paylaşıldı 7 sa. Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste 7 sa. 4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor 8 sa. 11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda 8 sa. Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor 9 sa. Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları 9 sa. Ford Otosan resmen duyurdu: Yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek 10 sa. Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor 10 sa. Bir The Mandalorian hayranı, dizideki uzay gemisinin birebir aynısını yaptı: 10.000$ harcadı 11 sa. RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi 11 sa. Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı 11 sa. Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak 12 sa. Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı 12 sa. Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 12 sa. Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu 13 sa. COVID-19 aşı takibini Facebook’tan yapabileceksiniz 13 sa. Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor 14 sa. Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü 14 sa. Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi 14 sa. App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız