Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Elvan, kripto paralar hakkında çalışmanın sürdüğünü söyledi.

Bakan Elvan, "Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık." diyerek, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var." şeklinde konuştu.

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Ayrıca Bkz. "Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor"

Yaklaşık 2 hafta önce bakanlıktan yapılan açıklamada da benzer kelimeler kullanılmıştı. Açıklamada “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuyla ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.” ifadelerine yer verildi. Kripto paralara yönelik dünya genelindeki yasal düzenlemeler ve vergi uygulamaları inceleniyor. Hangi yöntemlerin Türkiye’de uygulanabileceği araştırılıyor.

Türkiye’nin geliştireceğin dijital para muhtemelen CBDC modeliyle hazırlanacak ve T.C. Merkezi Bankası merkezli olacak. Merkez Bankası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Elvan, şunları söyledi:

“Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık. Dijital para konusunda bir yol haritası oluşturuldu. Bunun teknolojik, hukuku ve iktisadi ve mali altyapısı konusunda 3 bileşeni var. Son 10 yıl içinde ortaya çıkan blokzincir ve kriptolojiler gibi yeni teknolojiler merkez bankalarının parayı dijitalleştirme çalışmalarının hızlanmasına yol açtı. Bu anlamda da Merkez Bakası çalışıyor. İkinci husus ise hukuki altyapı. Bu alanda yasal bir altyapı oluşturacağız. İktisadi ve mali altyapı alanında değer zincirleri açısından olası farklı etkileri söz konusu. Bunları bir bütün olarak değerlendirip iktisadi mali altyapımızı dijital paraya hazır hale getirmemiz gerekiyor.”

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-elvan-reform-eylem-programi-ve-takvimini-en-gec-onumuzdeki-sali-paylasacagiz/2177237

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