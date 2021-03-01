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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Bakanlığın kripto paralara yönelik çalışma gerçekleştirdiği duyuruldu. Kripto paralara ek vergi uygulaması yolda.
    01 Mart 2021, 14:18 (1 hf.)
    15,6b
    3
    158
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    89

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama, ülkemizdeki kripto para yatırımcıları tarafından olumsuz bir gelişme olarak karşılandı.

    Yapılan açıklamada, “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygılar biz de paylaşıyoruz.” deniliyor. Kripto paralara yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

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    Henüz kripto paralara ne gibi düzenlemeler geleceği bilinmiyor. Devlet, kripto paralara yönelik diğer ülkelerdeki vergi sistemlerini inceliyor ve Türkiye’ye uyarlamak için çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde henüz kripto paralara ek vergi uygulanmıyor.

    Türkiye, kripto para kullanımında dünya dördüncüsü

    Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada en çok kripto para kullanan ülkeler sıralamasında Türkiye, dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada.

    Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor
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    Ayrıca Bkz. "Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?"

    Yurt dışında kripto paralara uygulanan vergiler

    Yaklaşık 15 ülkede kripto paralara vergi uygulanırken Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerde herhangi bir vergi uygulanmıyor. Güney Kore, geçen hafta aldığı kararla kripto paralara vergi uygulama kararı aldı. Güney Kore, 2022’de yürürlüğe girecek değişikliğe göre kripto para alım satımlarıyla 2,5 milyon wondan (2.260 dolar) fazla kazanç elde eden kişilerin kazançları üzerinden yüzde 20 oranında vergi alacak.

    Almanya’da elinizdeki kripto paraları bir yıl geçmeden al sat yaparsanız ve karınız 600 Euro’yu geçerse artan oranlı bir şekilde gelir vergisi politikası uygulanıyor. İngiltere'de satıştan elde ettiğiniz karın yüzde 10’u, Estonya’da yüzde 20’si, Bulgaristan'da yüzde 10’u, Norveç’te yüzde 25’i sermaye kazancı vergisine tabi tutuluyor. ABD’de ise kripto paralara yönelik karmaşık bir vergi uygulanıyor. Kullanım amacına, elde tutulan gün sayısına, ve miktarına bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 37 arasında gelir vergisi uygulanıyor. Japonya’da kripto paradan elde edilen gelir 1,95 milyon yenden az ise yüzde 5, 40 milyon yenden fazla ise yüzde 45 oranında vergi uygulanıyor. Bunlara ek bir de yüzde 10’luk ek vergi uygulanıyor. En yüksek vergiyi Japonya uyguluyor.



    https://twitter.com/HMBakanligi/status/1366328191749652480
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    hakaniko (Hakan Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kazandığım paradan vergi alıyor da kaybettiğim paranın yüzdesine de destek olacak mı?
    1 Yanıt Yanıtla +227
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    T Tendürek (---- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eksiye düştüğümüzde de pay verecekse alsın tabi.
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    StoraX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    KRİPTO PARA VERGİSİ İSTİYOR HALK 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ne gelcek çok merak ediyorum
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    4
    anticor (Gercek Ad.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Devlet para gördüğü yerde "Oooo kayıp senin kaybın olabilir ama kazanç ortak" diyor HEEERRR YERDEEEE...

    iş kur, batarsan sen batarsın, kazanırsan paraya ortak olur,

    yatırım yap kaybedersen sen kaybedersin, kazanırsan oooo gel bakalım nerede vergisi bunun...
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Destekliyorum
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    dockhanger (oğuzhan yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Issızbiradam (yok ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk defa kesilecek vergiyi kızmıyorum. Sonuçta bu işten para kazanıyor nasıl youtuberlardan para kesiyorsa bunlardan da kesecek. Bizler nasıl gelir vergisi veriyorsak onlarda verecek.
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    lextor (Ömer ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim dikkatimi çeken nokta ülke tablosu oldu.



    Resmen fakirleşmişiz. İnsanlar bir şekilde para kazanma derdinde.



    Ama lütfen nolur yatırım yapmayın demekten sıkıldım. Adam beş bin doları çıkarıp ver yegenim bitcoin diyor şaka gibi.



    Tüm dünyadan farklı olarak ülkemizde para kazanmanın yolu ya daire araba alıp satmaktır yada böyle şeylerdir. Kısa yoldan para kazanmak...



    **Bizatihi teknolojisiyle ilgileniyorum.
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    B berkaymurat (murat berkay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Düzenleme dediği vergi beyler..
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    Rkx (Ramazan Keleş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlayamadığım nokta takibi yapılamayan birşeye nasıl vergi koyacaklar ? Amaç zaten aracıları ortadan kaldırmak değil miydi ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    furkanta_resmi (Furkan Tasdelen) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Rkx
    İlk bitcoin alışında geleneksel bir para veriyorsun şu anda aktif olarak bitcoin ile harcama yapamıyorsun o yüzden insanlar al sat yapıyor aracı firmalar ile aslında o firmalar üzerinden vergilendirileceksin.
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    E enizam 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kripto paraların ortaya çıkma sebebi devletlerin kontrolüne tabi olmayan bir ödeme yolu ihtiyacı idi, zaten yatırım amaçlı kullanılması yanlış bence.



    Mesela yurtdışına giden biri cebindeki şifreli usb bellek içinde veya telefonunun içine koyduğu tırnak kadar bellekte binlerce bitcoin taşıyabilir, orada satabilir veya alabilir. Bunun için herhangi bir borsaya kayıt filan gerekmez.
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    Emre-Dylan (Emre BALCI) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Açlar doymadı yemeye soymaya lanet olsun böyle düzene aldığımız nefesin vergisini ne zaman isteyecek bu aç hükümet acaba?
    Yanıtla +1
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    R.Romanoviç (Geralt of the rivia ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    komik
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