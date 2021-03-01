Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama, ülkemizdeki kripto para yatırımcıları tarafından olumsuz bir gelişme olarak karşılandı.

Yapılan açıklamada, “Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygılar biz de paylaşıyoruz.” deniliyor. Kripto paralara yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

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Henüz kripto paralara ne gibi düzenlemeler geleceği bilinmiyor. Devlet, kripto paralara yönelik diğer ülkelerdeki vergi sistemlerini inceliyor ve Türkiye’ye uyarlamak için çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde henüz kripto paralara ek vergi uygulanmıyor.

Türkiye, kripto para kullanımında dünya dördüncüsü

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada en çok kripto para kullanan ülkeler sıralamasında Türkiye, dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada.

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Ayrıca Bkz. "Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?"

Yurt dışında kripto paralara uygulanan vergiler

Yaklaşık 15 ülkede kripto paralara vergi uygulanırken Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkelerde herhangi bir vergi uygulanmıyor. Güney Kore, geçen hafta aldığı kararla kripto paralara vergi uygulama kararı aldı. Güney Kore, 2022’de yürürlüğe girecek değişikliğe göre kripto para alım satımlarıyla 2,5 milyon wondan (2.260 dolar) fazla kazanç elde eden kişilerin kazançları üzerinden yüzde 20 oranında vergi alacak.

Almanya’da elinizdeki kripto paraları bir yıl geçmeden al sat yaparsanız ve karınız 600 Euro’yu geçerse artan oranlı bir şekilde gelir vergisi politikası uygulanıyor. İngiltere'de satıştan elde ettiğiniz karın yüzde 10’u, Estonya’da yüzde 20’si, Bulgaristan'da yüzde 10’u, Norveç’te yüzde 25’i sermaye kazancı vergisine tabi tutuluyor. ABD’de ise kripto paralara yönelik karmaşık bir vergi uygulanıyor. Kullanım amacına, elde tutulan gün sayısına, ve miktarına bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 37 arasında gelir vergisi uygulanıyor. Japonya’da kripto paradan elde edilen gelir 1,95 milyon yenden az ise yüzde 5, 40 milyon yenden fazla ise yüzde 45 oranında vergi uygulanıyor. Bunlara ek bir de yüzde 10’luk ek vergi uygulanıyor. En yüksek vergiyi Japonya uyguluyor.

https://twitter.com/HMBakanligi/status/1366328191749652480

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