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    Kia EV5, Çin’de piyasaya sürüldü

    Kia, 21. Çin Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı sırasında EV5 modelini Çin pazarında resmen piyasaya sürdü. Başlangıç fiyatı 149.800 yuan (20.700 USD) olarak açıklandı.

    Kia EV5, Çin’de piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör

    Kia, 21. Çin Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı sırasında EV5 modelini Çin pazarında resmen piyasaya sürdü. Başlangıç fiyatı 149.800 yuan (20.700 USD) olarak açıklandı.

    EV5, 25 Ağustos'ta Çin pazarında ön satışlar açmıştı ve başlangıç fiyatları 159.800 yuan'dan (22.100 ABD Doları) başlıyordu. Resmi olarak piyasaya sürülen fiyat, önceki satış öncesi fiyattan daha düşük olarak açıklandı.

    Ev tipi saf elektrikli SUV olarak konumlandırılan EV5, Kia'nın Çin'de tanıtılan ve Kia'nın E-GMP platformuna dayalı olarak geliştirilen ilk küresel stratejik modeli durumunda.

    E55'in standart menzil versiyonu, BYD'nin LFP Blade 64,2 kWh pil takımı ve 160 kW'lık bir motora sahip ve 530 kilometrelik bir seyir menzili sunuyor. Uzun menzilli versiyon 720 kilometreye kadar menzile sahip.

    EV5, standart, uzun menzil ve 4 çeker uzun menzil olmak üzere 3 versiyona sahip olacak. Baz modelde 64 kwh, uzun menzilli versiyonlarda ise 84 kwh kapasiteli bataryalar bulunacak. Şirket, CLTC standartlarına göre standart versiyonun 530 kilometre, uzun menzil versiyonun 720 kilometre, uzun menzil ve 4 çeker versiyonun ise 650 kilometre menzil sunacağını açıkladı. Aracın hızlı şarj desteği, yüzde 30 ila yüzde 80 aralığındaki şarjı 27 dakikada tamamlamasını sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    tekirdağ zemini sağlam mahalleler th1 motor hangi araçlarda var hyosung gt250r alınır mı miele çamaşır makinesi neden pahalı uzun yolda araba su eksiltiyor

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